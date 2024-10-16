Убийцу отца Майкла Джордана могут освободить. Это что — правосудие по-американски?

История одного из самых громких убийств в США — отца Майкла Джордана — продолжается уже почти три десятилетия. В 1996 году суд Северной Каролины признал Дэниела Грина виновным в этом преступлении и приговорил его к пожизненному заключению. Грин стал символом жестокой судебной системы, которая, кажется, больше заботится о статистике, чем о правде.

В 1993 году Джеймс Джордан-старший был убит во время ограбления в Северной Каролине. Ларри Демери и Дэниел Грин были признаны виновными и получили пожизненные сроки. Эта трагедия оказала значительное влияние на карьеру Майкла Джордана.

Трудно представить, что спустя столько лет сам судья Грегори Уикс, который вёл процесс, решится ходатайствовать о досрочном освобождении осуждённого. Но вот она — реальность, способная удивить даже в самых тёмных закоулках правосудия. Главный аргумент Уикса звучит как вызов американской судебной системе: во время следствия были утаены ключевые доказательства, которые могли бы полностью изменить исход дела. Тот самый «кровавый след» в машине, где был убит Джеймс Джордан, возможно, и вовсе принадлежал не ему.

В 1996 году обвинение строило свою версию на том, что Грин и его друг Ларри Демери ограбили и убили Джордана-старшего. Однако теперь всплывают новые подробности: показания Демери, главного свидетеля обвинения, могут быть поставлены под сомнение. Оказывается, он переложил всю вину на своего друга, а тот лишь помог ему избавиться от тела, но не считал себя убийцей. В суде это не прозвучало достаточно громко, и кто-то решил, что этого предостаточно для вынесения пожизненного приговора.

Ларри Демери стал основным свидетелем обвинения. В рамках соглашения с прокуратурой он согласился дать показания против Дэниела Грина. В обмен на это Демери избежал смертной казни и был приговорён к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. Его показания сыграли решающую роль в осуждении Грина.

Похоже, что судья Уикс больше не может спокойно спать. Почти 30 лет он живёт с мыслью, что стал частью огромной ошибки. «Эта ситуация преследует меня до сих пор», — признался судья. Возможно, он хотел бы забыть об этом деле, как о неудачном дне, но правда не даёт ему покоя. Каково это — подписывать решение, от которого потом не избавиться всю жизнь? Вероятно, эти мысли приходят к Грегори Уиксу каждое утро.

Грин, которому сейчас 49 лет и который отбывает наказание в тюрьме, был, естественно, обрадован новостями. Он назвал обращение Уикса с просьбой о его досрочном освобождении «знаковым». Для человека, проведшего значительную часть своей жизни за решёткой, такие слова имеют огромное значение. Однако, как и многое в судебной системе, даже эти шаги кажутся затянутыми: комиссия, которая будет решать судьбу Грина, намерена совещаться не менее месяца.

Майкл Джордан после финальной серии плей-офф НБА — 1993 Фото: John W. McDonough/Getty Images

Справедливость — это не та сила, которая движется стремительно. Всё в этом деле развивается как затянувшаяся мыльная опера, где драматические повороты скрываются за правовыми формулировками и бюрократическими преградами. Возможно, Уикс осознал свою ошибку, совершённую в 90-х, но сможет ли он теперь её исправить? Грину остаётся надеяться, что его «второй шанс» не исчезнет за горизонтом бюрократической волокиты.

Вопрос, на который все предпочитают не давать прямых ответов: стоит ли системе правосудия так легко распоряжаться человеческими жизнями? Даже если речь идёт об американской системе, а не о российской. В конце концов, за всем этим стоят обычные люди. Если ключевые доказательства были скрыты и даже сам судья признаёт ошибки, то где гарантии, что Грин — единственный, кого эта система затянула своими щупальцами.