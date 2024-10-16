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Джей Джей Редик назвал Д'Анджело Расселла настоящим придурком: как они теперь будут работать в Лейкерс

«Настоящий придурок!» Редик и Расселл закусились ещё в 2019-м. Теперь они в одной команде
Иван Бровар
Как Расселл и Редик уживутся в «Лейкерс»?
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А это точно не разрушит «химию» в «Лейкерс»?

Что вы вообще знаете о неловкости? Ещё недавно Д'Анджело Расселл задирал и троллил Джей Джей Редика в плей-офф, а в будущем сезоне сыграет под его руководством. В преддверии регулярки-2024/2025 вспоминаем забавный случай между новым главным тренером «Лейкерс» и его подчинённым.

Лос-Анджелес Лейкерс Подробнее

Прорыв в карьере Расселла наступил в сезоне-2018/2019. Именно тогда разыгрывающий обрёл себя в качестве лидера «Бруклина», сыграл рекордный 81 матч и финишировал вторым в голосовании на награду самому прогрессирующему игроку года. Венцом прогресса стало пока что единственное приглашение на Матч звёзд. «Нетс» забрались на шестую строчку Востока и в первом раунде угодили на «Филадельфию», в которой как раз и выступал Редик.

Сама серия получилась для «Сиксерс» проходной. Они оформили джентльменский «свип», чтобы дальше вылететь в любимом втором раунде Джоэла Эмбиида после того самого броска на победу Кавая Ленарда в седьмом матче. Однако один из эпизодов того противостояния заиграл новыми красками после назначения Редика на пост главного в «Лейкерс».

У Джей Джея и Д'Анджело случилась своя стычка, которую участники вспоминали в одном из дружеских подкастов. В одном из эпизодов Редик защищался против Расселла и не сумел остановить того без фола. Нарушение стало для снайпера фатальным, и за перебор фолов он покинул площадку. Оппонент в долгу не остался и помахал уходящему с паркета Джею рукой. Впоследствии Редик описал свои эмоции, заявив, что тогда в его голове по отношению к Расселлу на повторе крутилась всего одна короткая, но ёмкая фраза: «Ты настоящий придурок».

Джей Джей Редик и Д'Анджело Расселл, сезон-2019/2020

Джей Джей Редик и Д'Анджело Расселл, сезон-2019/2020

Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

После завершения игровой карьеры Джей Джей регулярно мелькал на различных подкастах и особенно запомнился посиделками с Леброном Джеймсом. Когда Редик неожиданно получил назначение в «Лейкерс», хейтеры не преминули сослаться на блат и нечестный выбор офиса «Лос-Анджелеса». В этой истории действительно хватает тёмных пятен, так как до этого не имевший никакого опыта работы на высоком уровне специалист сразу же был приглашён в ведущую франшизу лиги. Вдобавок ему выписали щедрый чек на $ 8 млн, что моментально катапультировало его в топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров НБА.

Путь Расселла в Город ангелов тоже получился занятным. Путь Д'Анджело в ассоциации здесь и начинался, но после «Бруклина ему пришлось возвращаться транзитом через «Голден Стэйт» и «Миннесоту». По сообщениям СМИ, Редик планирует использовать разыгрывающего в старте, но его позиции такие же, как и в прошлом сезоне. В межсезонье гард «озёрников» считался главным претендентом на обмен. К тому же из всей основной ротации команды только у него нет гарантированного контракта на чемпионат-2025/2026.

Джей Джей Редик и Д’Анджело Расселл, 2019 год

Джей Джей Редик и Д’Анджело Расселл, 2019 год

Фото: Drew Hallowell/Getty Images

Как общаются стороны сейчас? Пока вполне себе дружелюбно. В тренировочном лагере Расселл высоко оценил аналитический подход Редика к занятиям и отметил, что ему важно выстроить доверительные отношения с новым наставником. Джей Джей, в свою очередь, тоже не скупился на комплименты. Тренер заявил, что пусть и не ждёт от разыгрывающего опоры в защите, но ценит его уникальный набор навыков и влияние на игру.

Успех «Лейкерс» во многом зависит от того, как сложится «химия» между старыми врагами. Примечательно, что у обоих нет права на ошибку. За последние пять сезонов Редик стал уже третьим тренером команды, а у Расселла есть опыт обмена в другую франшизу. Возможно, тот «придурок» в плей-офф-2019 «озёрникам» ещё аукнется.

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