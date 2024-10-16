Леброн не изобрёл велосипед, но заработал на нём кучу денег. Неизвестный бизнес Короля

Леброн вели́к или Леброн ве́лик? От постановки ударения ничего не поменяется. Джеймс давно зарекомендовал себя не только выдающимся спортсменом, но и создал бизнес-империю. По оценкам Forbes, состояние Короля превышает $ 1 млрд. Он не понаслышке знает о выгоде инвестиций. Только то, что Брон вбухивает порядка $ 1.5 млн в год в своё здоровье, уже послужило катализатором редкого спортивного долголетия на самом высоком уровне. Сфера интересов баскетболиста крайне обширна, и велосипеды занимают в ней не последнюю очередь.

Положение и статус позволяют Джеймсу вкладывать в то, что он ценит и считает нужным. История любви Леброна и велосипедов берёт отсчёт с раннего детства. Маленький Бронни (не тот, о котором вы подумали) вырос в бедной семье и воспитывался матерью-одиночкой. Глория Джеймс многого не могла себе позволить, поэтому её сын с пелёнок привык крутить педали. Это был самый простой и быстрый способ добраться до учёбы.

Маверик Картер (слева) и Леброн Джеймс (справа), сезон-2023/2024 Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Леброн не заканчивал университеты, поэтому обычная школа и стала для него школой жизни. Именно оттуда растут корни его окружения, и с теми временами связана вся его королевская рать, оказавшая влияние на последующий успешный бизнес. Итак, знакомимся. Маверик Картер — друг детства, росший вместе с Джеймсом и генерирующий идеи финансовых вложений. Рич Пол — ещё один товарищ той зелёной поры. Леброманс Пола и Короля начался с их встречи в аэропорту, когда Рич продавал майки прямо из багажника своего видавшего виды авто. Впоследствии, пользуясь «крышей» звёздного товарища, он стал баскетбольным агентом и подмял под себя половину рынка НБА. Например, среди его клиентов другие друзья Джеймса — Энтони Дэвис и Дрэймонд Грин. А ещё Пол покорил сердце популярной певицы Адель. Впрочем, это уже другая история.

И, наконец, Брайан Уиндхорст. Никаких домыслов и только факты. Он учился в той же школе, что и Леброн, хотя окончил её на семь лет раньше. Освещал раннюю карьеру первого пика драфта-2003, получил работу, связанную с «Кливлендом», когда на том драфте «Кавальерс» выбрали Джеймса. Далее работал на ESPN, освещая игры «Майами», когда Король туда перешёл. Уиндхорст даже написал книгу с броским названием «ЛеБрон, INC. Спортсмен, который заработал миллиард». Собственно, из неё мы и узнали любопытный кейс, как велосипедный фонд Леброна помог ему получить огромную прибыль.

Естественно, дело не обошлось без уже упомянутого Маверика Картера, тоже вложившегося в предприятие. Изначально Джеймс искал сотрудничества с крупным производителем великов. Однако его бизнес-консультант Пол Вахтер заключил более выгодную сделку. У него имелись связи с инвестиционной компанией Pegasus Capital Advisors. Эта фирма приобрела обанкротившийся холдинг Cannondale. Когда примерно в 2007 году организация начала возмещать убытки, то ее выставили на продажу. Вахтер посоветовал Леброну с Картером купить долги.

Леброн Джеймс с велосипедом Фото: Из личного архива Леброна

Вы скажете, мол, что это за консультант, который вгоняет коллег в долговую яму, но не всё так однозначно. Сначала друзья тщательно всё изучили и затем вложились. Решение оказалось беспроигрышным примерно для всех сторон. Колоссальная известность Джеймса позволила получить прибыль, загибайте пальцы, и Cannondale и Pegasus, и Полу Вахтеру, и Картеру, и самому Королю. Сняв сливки, Маверик и Леброн продали холдинг крупному канадскому конгломерату в 2008-м.

Из книги Уиндхорста про бизнес-похождения Джеймса следует, что Pegasus почти в четыре раза увеличил свои инвестиции, Картер заработал шестизначную сумму, а Леброн — семизначную. Главный летописец Джеймса пояснил, что инвестиции Короля через его фонд открыли возможности для сотрудничества с первоклассными фирмами. Стороны устраивали благотворительные велозаезды, целью которых был сбор средств для помощи малоимущим и матерям одиночкам из Огайо, родного штата Джеймса.

Прибыль Леброна построена на прочных принципах ведения бизнеса. Он верит в необходимость вложений в продукты, соответствующие его идеалам и ценностям. Вся эта велоистория задумывалась с задачей помощи и влияния на детей. Джеймс хотел оказать положительное воздействие на молодёжь Акрона. Подарив велосипеды, он не только дал им эффективный вид транспорта, но и подтолкнул к активному образу жизни. В общем, очередная классная многоходовочка от Короля, прямо как на паркете. И детям помог, и денег заработал.

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