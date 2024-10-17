Угрозы убийством, оскорбления и борьба с дискриминацией — вся суть женской НБА

Когда речь заходит о женской НБА (WNBA), неизменно всплывают слова: «инклюзивность», «толерантность«, «борьба с дискриминацией». Настолько заезженно, но именно благодаря этому лига привлекла к себе внимание. Причина не только в Кейтлин Кларк, которая сделала эту лигу, по факту, популярной. Однако, когда в центре обсуждений оказываются не спортивные достижения, а личные драмы и угрозы на фоне ЛГБТ*, стоит задуматься, не погрязли ли мы в мелочах.

После первого матча финала WNBA этого года, где звезда «Нью-Йорк Либерти» Брианна Стюарт, трёхкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, не сумела реализовать решающие броски, у неё возникла новая проблема. Её супруга, бывшая баскетболистка Марта Шаргай, получила по электронной почте гомофобные угрозы. Теперь в дело вмешались правоохранительные органы, и мир увидел, как опасно быть частью этого «самого инклюзивного» сообщества.

Безусловно, угрозы и оскорбления недопустимы, это азбучная истина. Однако пора подумать, должен ли спорт становиться полем для решения личных и идеологических вопросов. Стюарт подчёркивает важность защиты своей жены и усилия лиги по обеспечению безопасности. Тем не менее кажется, что внимание сосредоточено не на спортивных достижениях. WNBA вновь и вновь бьёт в набат, крича о своей «инклюзивности» и упуская из виду, что истинная суть спорта — в игре, а не в манифесте социального равенства.

Что же происходит? А вот что: спортсмены становятся мишенями не из-за своих спортивных достижений, а из-за личной жизни. Это превращается в шоу, где спорт отодвигается на второй план политическими лозунгами (знакомая картина, не так ли? Ведь не только в WNBA подобное можно заметить). Брианна Стюарт не смогла завершить матч победным броском, однако сейчас для неё важнее защитить свою личную жизнь. И ей нужно решить прежде всего для себя, что же является приоритетом: успех на площадке или постоянные обсуждения того, кто с кем живёт.

Видео можно посмотреть на канале WNBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Невозможно не заметить, как некоторые игроки сами подливают масла в огонь. Вспомнить хотя бы Алиссу Томас, громогласно жаловавшуюся на «расистские комментарии» после матча с «Индианой Фивер», за которую играет как раз та самая «нецветная» звёздочка Кларк. Всё, чего она добилась — это перевела внимание с игры на свои личные переживания. Конечно, удобно примерять маску жертвы в западном мире, где тебя тут же поддержат и обласкают сочувствием.

Среди всех этих дискуссий теряется главное: баскетбол. Игра, которая вдохновляет миллионы, постепенно превращается в фон для политических и социальных баталий. Игроки всё реже говорят о своих победах и поражениях, зато больше обсуждают обиды в Сети. Кто-то может сказать, что это новое время и таков прогресс, но стоит задуматься, действительно ли это тот прогресс, о котором мечтали.

Брианна Стюарт, финал женской НБА — 2024 Фото: David Berding/Getty Images

Очевидно, спорт начинает служить платформой для продвижения определённых идеалов. WNBA с гордостью называет себя, как уже не раз упоминалось, «самой инклюзивной лигой». Это приводит к тому, что спортсмены всё чаще становятся активистами, а не только игроками. Пример Леброна Джеймса не даст соврать.

Разумеется, угрозы и агрессия не находят одобрения, но превращение каждой подобной ситуации в спектакль уводит внимание от подлинного духа спорта. Всё больше пишут о конфликтах и о том, как лига защищает своих игроков, в то время как сама игра прячется в тени, а обсуждения матчей заменяются дискуссиями о «борьбе за инклюзивность». И зрители могут постепенно забыть, за что они любили баскетбол.

Непосредственно о баскетболе: если вы ещё не видели, как Сабрина Ионеску сегодня реализовала решающий трёхочковый в третьем матче финала WNBA, сейчас самое время это сделать! «Нью-Йорк Либерти» теперь ведёт в серии со счётом 2-1, и Стюарт имеет все основания быть довольной.

Видео можно посмотреть на канале WNBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

* — ЛГБТ — экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.