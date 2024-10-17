Дюрант — великий? Кевин в шаге от исторического достижения в НБА, но в него не верят

Новые методики восстановления, управление нагрузками, улучшение качества жизни, качественное питание, море новых технологий — всё это позволяет продлить баскетбольную жизнь любому игроку. Леброн Джеймс в 39 лет даст фору каждому в НБА. К Кевину Дюранту можно относиться совершенно по-разному из-за его перехода в «Голден Стэйт Уорриорз» на пике своих возможностей или же его истории с множеством аккаунтов в одной из социальных сетей, где он отвечал своим хейтерам.

Но к чему не должно возникать вопросов, так это к тому, что Кей Ди — если не 1 из 10, то 1 из 20 лучших игроков в истории НБА. В свои 36 лет Дюрант продолжает быть невероятно эффективным — в прошлом регулярном чемпионате собирал статистическую линейку из 27,1 очка, 6,6 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру. При этом его процент реализации остаётся на невероятном уровне с учётом того, что он берёт на себя огромное количество попыток (19,1) — Кевин реализует 52,3% всех бросков с игры, а с трёхочковой дистанции — 41,3%. Умопомрачительные показатели!

Слим Рипер приближается к отметке в 30 000 очков в регулярном чемпионате. Лишь семь игроков в истории преодолевали данную отметку — это Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Карл Мэлоун, Коби Брайант, Майкл Джордан, Дирк Новицки и Уилт Чемберлен. Дюранту же осталось набрать 1076 очков, чтобы стать восьмым, кому покорилось такое достижение. Но кто-то до сих пор сомневается, что о Кевине можно говорить как об одном из лучших игроков всех времён.

Дрэймонд Грин четырёхкратный чемпион НБА, игрок «Голден Стэйт Уорриорз» «Считаю Кевина одним из лучших скореров из всех, кого мы видели. Ясно, что я не буду одним из тех, кто скажет, что чемпионские титулы Кей Ди ничего не стоят, что они неполноценные. Но Стефен [Карри] не получил то признание, которое имеет сегодня, до 2022 года, когда привёл нашу команду к чемпионству и стал MVP финальной серии. Чтобы претендовать на звание лучшего игрока всех времён, надо сделать то, что сделал Стефен Карри».

Форвард «Финикса» мчится к новой вехе в своей карьере и, если сохранит результативность на уровне прошлого сезона (27,1 очка), доберётся до заветных 30 000 очков в конце февраля или в начале марта — сразу после перерыва на Матч всех звёзд НБА. Но это может также случиться раньше или позже в зависимости от обстоятельств. Многие по-прежнему насмехаются над Кевином из-за его характера, а он продолжает выполнять свою работу на невероятном для большинства уровне.

Кевин Дюрант Фото: Kelsey Grant/Getty Images

Предстоящий сезон станет настоящей проверкой для Дюранта и его «Финикса». Команда из Аризоны обладает очень приличным составом, в котором, помимо Кевина, есть Девин Букер, Брэдли Бил, Юсуф Нуркич, Грейсон Аллен, Джош Окоги, Тайас Джонс и Ройс О’Нил. К шикарному составу прибавился грамотный тренер Майк Буденхольцер, который в 2021-м приводил «Милуоки Бакс» к чемпионству.

В наследии Дюранта не хватает лишь чемпионского трофея вне суперкоманды с Карри, Грином и Томпсоном в составе. Был финал с «Оклахомой» в 2012 году, но тогда ещё молодой Кей Ди с Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом не сумел одолеть «Майами Хит» во главе с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. Каким окажется наследие Дюранта?

Его будут вспоминать по неспособности привести свою команду к чемпионству и уходу в «Голден Стэйт» или же как одного из лучших игроков всех времён, который в течение трёх-четырёх сезонов способен обойти Коби Брайанта в списке лучших скореров всех времён. Не стоит забывать и о влиянии Дюранта в сборной США. Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом, а на последних Играх в Париже был третьим лучшим игроком в составе после Леброна и Карри, по моему мнению. В общем, всё зависит прежде всего от Кевина, как он себя покажет в оставшиеся годы в НБА.

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