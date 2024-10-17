Дюрант — великий? Кевин в шаге от исторического достижения в НБА, но в него не верят

Новые методики восстановления, управление нагрузками, улучшение качества жизни, качественное питание, море новых технологий — всё это позволяет продлить баскетбольную жизнь любому игроку. Леброн Джеймс в 39 лет даст фору каждому в НБА. К Кевину Дюранту можно относиться совершенно по-разному из-за его перехода в «Голден Стэйт Уорриорз» на пике своих возможностей или же его истории с множеством аккаунтов в одной из социальных сетей, где он отвечал своим хейтерам.
Но к чему не должно возникать вопросов, так это к тому, что Кей Ди — если не 1 из 10, то 1 из 20 лучших игроков в истории НБА. В свои 36 лет Дюрант продолжает быть невероятно эффективным — в прошлом регулярном чемпионате собирал статистическую линейку из 27,1 очка, 6,6 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру. При этом его процент реализации остаётся на невероятном уровне с учётом того, что он берёт на себя огромное количество попыток (19,1) — Кевин реализует 52,3% всех бросков с игры, а с трёхочковой дистанции — 41,3%. Умопомрачительные показатели!
Слим Рипер приближается к отметке в 30 000 очков в регулярном чемпионате. Лишь семь игроков в истории преодолевали данную отметку — это Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Карл Мэлоун, Коби Брайант, Майкл Джордан, Дирк Новицки и Уилт Чемберлен. Дюранту же осталось набрать 1076 очков, чтобы стать восьмым, кому покорилось такое достижение. Но кто-то до сих пор сомневается, что о Кевине можно говорить как об одном из лучших игроков всех времён.
«Считаю Кевина одним из лучших скореров из всех, кого мы видели. Ясно, что я не буду одним из тех, кто скажет, что чемпионские титулы Кей Ди ничего не стоят, что они неполноценные. Но Стефен [Карри] не получил то признание, которое имеет сегодня, до 2022 года, когда привёл нашу команду к чемпионству и стал MVP финальной серии. Чтобы претендовать на звание лучшего игрока всех времён, надо сделать то, что сделал Стефен Карри».
Форвард «Финикса» мчится к новой вехе в своей карьере и, если сохранит результативность на уровне прошлого сезона (27,1 очка), доберётся до заветных 30 000 очков в конце февраля или в начале марта — сразу после перерыва на Матч всех звёзд НБА. Но это может также случиться раньше или позже в зависимости от обстоятельств. Многие по-прежнему насмехаются над Кевином из-за его характера, а он продолжает выполнять свою работу на невероятном для большинства уровне.
Кевин Дюрант
Фото: Kelsey Grant/Getty Images
Предстоящий сезон станет настоящей проверкой для Дюранта и его «Финикса». Команда из Аризоны обладает очень приличным составом, в котором, помимо Кевина, есть Девин Букер, Брэдли Бил, Юсуф Нуркич, Грейсон Аллен, Джош Окоги, Тайас Джонс и Ройс О’Нил. К шикарному составу прибавился грамотный тренер Майк Буденхольцер, который в 2021-м приводил «Милуоки Бакс» к чемпионству.
В наследии Дюранта не хватает лишь чемпионского трофея вне суперкоманды с Карри, Грином и Томпсоном в составе. Был финал с «Оклахомой» в 2012 году, но тогда ещё молодой Кей Ди с Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом не сумел одолеть «Майами Хит» во главе с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. Каким окажется наследие Дюранта?
Его будут вспоминать по неспособности привести свою команду к чемпионству и уходу в «Голден Стэйт» или же как одного из лучших игроков всех времён, который в течение трёх-четырёх сезонов способен обойти Коби Брайанта в списке лучших скореров всех времён. Не стоит забывать и о влиянии Дюранта в сборной США. Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом, а на последних Играх в Париже был третьим лучшим игроком в составе после Леброна и Карри, по моему мнению. В общем, всё зависит прежде всего от Кевина, как он себя покажет в оставшиеся годы в НБА.