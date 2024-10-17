Баскетболистка из США накинулась с ножом на полицейского. Видео с её убийством — шок

История, связанная с 33-летней бывшей баскетболисткой Джорджтаунского университета Сидни Уилсон, может потрясти до глубины души. Серьёзно. Она была застрелена полицейским во время кризисного вмешательства, когда её психическое состояние вызвало серьёзные опасения у врача. Эта трагедия получила широкую огласку в американских СМИ после публикации полицейской записи, на которой запечатлён конфликт Уилсон с сотрудником правоохранительных органов.

Всё началось как обычная проверка благополучия — стандартная процедура при сообщениях о возможных проблемах с психическим здоровьем. Полицейский Питер Лю, специально подготовленный для работы в кризисных ситуациях, прибыл к дому Уилсон. Всё выглядело спокойно до тех пор, пока женщина не открыла дверь и не захлопнула её вновь. Но ситуация резко изменилась: Уилсон неожиданно распахнула дверь снова и, держа нож в руках, бросилась на полицейского.

Сидни Уилсон (справа), 2012 год Фото: Grant Halverson/Getty Images

Камеры запечатлели тревожный миг: Лю пытался отступить, но Уилсон настойчиво двигалась вперёд с ножом в руках. Полицейский отчаянно выкрикивал приказы остановиться, но его слова растворялись в пустоте. Когда её нож оставил кровавый след на его лице, отступление стало невозможным — Лю вынужден был выстрелить. Эти секунды растянулись в вечность, пока Уилсон падала, оставляя на лице полицейского следы своей атаки.

Запись этого трагического события быстро распространилась в интернете, а команда Джорджтаунского университета выразила соболезнования в память о своей бывшей спортсменке. Полицейские, оправдывая свои действия, заявили, что Лю строго следовал всем установленным протоколам. Начальник полиции округа Фэрфакс Кевин Дэвис на пресс-конференции отметил, что Лю проявил мужество и самообладание в критической ситуации, и его действия были вполне оправданны ввиду непосредственной угрозы его жизни.

Медики, прибывшие на место происшествия, отчаянно боролись за жизнь Уилсон, но их усилия оказались напрасными. Видео доступно по поиску на YouTube «Press Conference — Reston OIS BWC Release 10.14.24».