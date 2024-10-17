Баскетболистка из США накинулась с ножом на полицейского. Видео с её убийством — шок

История, связанная с 33-летней бывшей баскетболисткой Джорджтаунского университета Сидни Уилсон, может потрясти до глубины души. Серьёзно. Она была застрелена полицейским во время кризисного вмешательства, когда её психическое состояние вызвало серьёзные опасения у врача. Эта трагедия получила широкую огласку в американских СМИ после публикации полицейской записи, на которой запечатлён конфликт Уилсон с сотрудником правоохранительных органов.
Всё началось как обычная проверка благополучия — стандартная процедура при сообщениях о возможных проблемах с психическим здоровьем. Полицейский Питер Лю, специально подготовленный для работы в кризисных ситуациях, прибыл к дому Уилсон. Всё выглядело спокойно до тех пор, пока женщина не открыла дверь и не захлопнула её вновь. Но ситуация резко изменилась: Уилсон неожиданно распахнула дверь снова и, держа нож в руках, бросилась на полицейского.
Сидни Уилсон (справа), 2012 год
Фото: Grant Halverson/Getty Images
Камеры запечатлели тревожный миг: Лю пытался отступить, но Уилсон настойчиво двигалась вперёд с ножом в руках. Полицейский отчаянно выкрикивал приказы остановиться, но его слова растворялись в пустоте. Когда её нож оставил кровавый след на его лице, отступление стало невозможным — Лю вынужден был выстрелить. Эти секунды растянулись в вечность, пока Уилсон падала, оставляя на лице полицейского следы своей атаки.
Запись этого трагического события быстро распространилась в интернете, а команда Джорджтаунского университета выразила соболезнования в память о своей бывшей спортсменке. Полицейские, оправдывая свои действия, заявили, что Лю строго следовал всем установленным протоколам. Начальник полиции округа Фэрфакс Кевин Дэвис на пресс-конференции отметил, что Лю проявил мужество и самообладание в критической ситуации, и его действия были вполне оправданны ввиду непосредственной угрозы его жизни.