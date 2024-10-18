Как же так? Один из лучших игроков НБА может завершить карьеру. Причина — очень банальная

Травмы — неотъемлемая часть любого вида спорта. Порой они полностью меняют твою карьеру на до и после. Один из лучших форвардов своего поколения Кавай Леонард, который привёл «Торонто Рэпторс» к первому в истории клуба чемпионству, а также добился трофея с «Сан-Антонио Спёрс», похоже, совсем погряз в проблемах со здоровьем. Многие даже считают, что 33-летний баскетболист в скором времени может завершить карьеру в связи с частыми травмами.

Сперва появилась новость, что Кавай пропустит всю предсезонную подготовку, а буквально вчера — новые подробности. На этот раз сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Клипперс» пропустит неопределённое количество матчей на старте сезона, поскольку продолжает восстановление после воспаления в правом колене. Оно начало его беспокоить ещё в концовке прошлого регулярного чемпионата. В связи с чем Леонард провёл в плей-офф всего две игры, а «Клипперс» без одного из своих лидеров закономерно уступили «Далласу» в первом раунде.

Кавай Леонард, предсезонная подготовка НБА — 2024 Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Прошло время, Кавай залечил травму и попал в окончательную заявку сборной США по баскетболу на участие в Олимпийских играх в Париже. Началась подготовка, но буквально через пару дней тренировок снова прозвучал тревожный звоночек. Терминатор получил травму, которую залечивает до сих пор. Его тренер по «Клипперс» Тайрон Лю, который также является помощником Стива Керра в сборной США, недавно рассказал об этом самом инциденте в составе «звёздно-полосатых»: «Он чувствовал себя хорошо, выглядел хорошо, опухоль спала. Всё шло в правильном направлении. И когда ты начинаешь играть, никогда не знаешь, что может случиться. Он был в хорошей форме, чтобы идти вперёд, и это была просто неудача. Так что это было досадно».

Форвард внедрил в моду управление нагрузками, став буквально олицетворением этих слов. Кавай в свои последние годы в «Сан-Антонио» уже страдал от различного рода травм и пропускал множество матчей, однако в «Торонто» и «Клипперс» его частое отсутствие стало нормой. Если с «хищниками» ему удалось взять чемпионство сквозь боль и все преграды, то с «парусниками» он лишь один раз добирался до финала конференции в 2021 году, где, к слову, не сыграл ни одного матча из-за полученной по ходу плей-офф травмы. Наблюдается определённая тенденция — Леонард ломается в самый ответственный момент.

За пять сезонов в «Клипперс» Кавай пропустил 181 игру регулярного чемпионата. Это больше двух полноценных сезонов. К тому же травмы давно стали хроническими, так как его «любимое» правое колено в той или иной степени страдало уже много раз. Некоторые эксперты считают, что Леонарду пора уходить из баскетбола.

Кендрик Перкинс чемпион НБА, эксперт на ТВ «Это не «горячий» комментарий, но, когда вы думаете о его истории и всём, что происходит сейчас… Только что упомянули о том, что он лечит ногу шесть месяцев, а у него всё ещё проблемы с коленом. Ему нужно сесть за круглый стол, необязательно с руководством организации, хотя бы со своей семьёй. Я действительно думаю, что Каваю пора подумать о завершении карьеры, и я большой поклонник Кавая Леонарда. Существует не так много операций, которые можно сделать. Кавай должен быть честен с самим собой, и он знает своё тело, ему нужно поговорить с организацией и семьёй. Но я действительно думаю, что ему, возможно, стоит подумать об уходе из баскетбола».

Здоровый Кавай — это без сомнения топ-15 игрок НБА. Правда, беда в том, что таким мы его видим крайне редко в последнее время. В сезоне-2023/2024 он провёл 68 матчей в регулярном чемпионате — лучший результат с сезона-2016/2017. Леонард выглядел великолепно и отобрался во вторую символическую сборную лучших игроков НБА, но в самый ответственный момент, в плей-офф, форвард получает повреждение, и больше мы его не видели.

Невероятный игрок, которому судьба припасла вот такие испытания. Каждый любитель баскетбола до сих пор помнит его победный бросок в матче с «Филадельфией Сиксерс» через Джоэла Эмбиида. Жизнь такая, какая есть, без прикрас. Стоит ли Леонард $ 50 млн, которые ему платят в «Клипперс»? Наверное, уже нет. Каждая новая травма отдаляет его от фанатов и, вероятно, всё больше заставляет думать об уходе на заслуженную, хоть и довольно вынужденную пенсию.