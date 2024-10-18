Новичок «Лейкерс» — просто монстр! Даже Леброн Джеймс в полном восторге

Лёгкий форвард Далтон Кнехт, недавно пополнивший ряды «Лейкерс» после драфта НБА, где был выбран под 17-м номером, уже успел произвести впечатление. Во время прошлого сезона NCAA сам Леброн Джеймс отмечал талант этого 23-летнего игрока. Теперь Король может с гордостью сказать: «Я знал, что не ошибся!» Ведь то, что продемонстрировал Кнехт сегодня — настоящая редкость в НБА.

В предсезонной встрече с «Финиксом» Кнехт находился на площадке в последние минуты матча вместе с Бронни Джеймсом, сыном Леброна. Бронни завершил игру с четырьмя очками за 17 минут. Однако ключевой момент произошёл за полторы минуты до конца основного времени, когда «Санз» вели со счётом 111:104.

Спустя время Бронни сократил отставание своей команды до пяти очков, успешно выполнив лэй-ап. Но то, что случилось дальше, заслуживает отдельного внимания: Далтон Кнехт набрал невероятные 20 очков подряд! Особенно значимым стало его трёхочковое попадание, которое перевело игру в овертайм. В дополнительное время Кнехт продолжил блистать, демонстрируя превосходную точность из-за дуги.

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Леброн был настолько поражён, что его реакция не нуждалась в словах (как и других игроков «Лейкерс»). Забавно, но главный тренер «озёрников» Джей Джей Редик признался после матча, что его ассистенты советовали убрать Кнехта с площадки за четыре минуты до конца. Сам Далтон скромно отозвался о своём выступлении: «Я просто играл в баскетбол».

Несомненно, молодой форвард выделяется на фоне другого новичка «Лос-Анджелеса» — Бронни Джеймса — своей убедительной игрой. И это неудивительно. Ещё больше впечатляет тот факт, что Далтон сейчас демонстрирует лучший средний показатель по количеству очков за игру среди всех новичков в предсезонных матчах в истории «Лейкерс» — 18 очков.

Кажется, у «озёрников» особое чутьё на талантливых белых игроков. Сначала Алекс Карузо стал своего рода «легендой», затем настал черёд Остина Ривза (в народе — сын маминой подруги). И, похоже, в скором времени лос-анджелесская публика и болельщики команды будут в полном восторге от Далтона Кнехта.

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