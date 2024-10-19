Бронни позорит отца, а «Уорриорз» подают признаки жизни. Что мы узнали из предсезонки НБА?

Тяжело в учении — легко в бою. Иначе для чего бы ещё существовала предсезонка НБА. Конечно, не стоит навешивать ярлыки всего после нескольких неофициальных матчей, однако первые выводы сделать можно. Что мы узнали из подготовки команд к регулярному чемпионату?

Бронни Джеймс не готов к НБА

Леброн Джеймс и Бронни Джеймс, предсезонка НБА-2024 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Баскетбол — результативный вид спорта. Но за текущий футбольный сезон Эрлинг Холанд забил больше, чем Бронни за пять первых встреч предсезонки. В заключительной игре младший «разошёлся» на 17 очков. Леброн взломал статистику, но где-то она ненароком срикошетила в его сына. Всего восемь очков, 4 из 20 с игры, ужасающий процент и полное непонимание, что делать, куда бежать, кого держать и как это вообще работает. Вся суть пребывания младшего Джеймса в НБА умещается в один ёмкий заголовок: Леброн и Бронни набрали 19 очков в матче с «Финиксом» 7 октября. Вот только есть один нюанс: из 19 очков все — на счету Короля.

Старший отпрыск Леброна — очень сырой и незаконченный продукт. Говоря по совести, если бы не звёздный родитель, он бы вообще не оказался в лиге. Бронни старается, но получается так себе. После половины предсезонки у него был второй худший показатель индивидуального «плюс-минуса» среди всех участников соревнований — минус 40. Следовательно, с Джеймсом-младшим на паркете «Лейкерс» огребают так, что мало не покажется. Не всё измеряется цифрами, однако кейс Бронни как раз тот случай, когда они довольно красноречиво отражают действительность.

«Уорриорз» живы

Стив Керр, Стефен Карри и Дрэймонд Грин, предсезонка НБА-2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Лишившись Клэя Томпсона, на бумаге «Уорриорз» приобрели больше бросающих баскетболистов. Пока Клэй стартовал за «Маверикс» с 0 из девяти попаданий в игры в первом матче, «воины» свои броски реализовывали с завидной регулярностью. Продлить жизнь умирающей династии менеджмент «Голден Стэйт» решил количеством, которое, по задумке, должно конвертироваться в качество. Бросковые скиллы Томпсона вместе с его оборонительными навыками теперь распределяются на Бадди Хилда, Мелтона и Кайла Андерсона. Пока получается неплохо. Пять побед подряд об этом свидетельствуют. Просто вспомните последнюю подобную серию от Стефа и компании.

Стив Керр заявил, что в его распоряжении оказалась самая глубокая команда за всё время пребывания в лиге. Да, она уже и близко не такая наводящая ужас на соперников и не опережающая остальную НБА на световые годы, но коллектив действительно подобрался крепкий. С ним определённо можно работать и бороться за плей-офф даже на дико конкурентном Западе. В ростере «воинов» сохраняется чёткое распределение ролей. Лидеры-ветераны Стеф и Дрэймонд, полезные ролевики, а также способная к прогрессу молодёжь в лице Куминги, Муди и Подзиемски. ESPN оценил шансы «Голден Стэйт» на плей-офф в 47%. Удачной предсезонкой «Уорриорз дают ответ, что вызов принят.

Зак Иди всем покажет

Зак Иди, предсезонка НБА-2024 Фото: Quinn Harris/Getty Images

Здоровяк из «Мемфиса» хорош. В регулярке ему придётся играть против мотивированных суперзвёзд, однако уже сейчас он показывает, что готов развивать заложенный потенциал. Зак эффективен в нападении и, что не менее важно, не так медлителен, как опасались скауты. Во многом из-за этого канадского центра выбрали только под девятым пиком одного из слабейших драфтов текущего столетия. Ценность Иди не только в габаритах. Кажется, он попал в свою команду. «Гриззлиз» нуждались в мощном пятом номере. Редкие эксперименты с Джареном Джексоном на месте центрового себя не оправдали. Форвард получил лучшего защитника позапрошлого сезона, как раз играя бок о бок с реально большим телом.

За Иди говорит его игра. Поэтому те же аналитики, ещё летом прогнозировавшие и оправдывающие низкий выбор канадца в лотерее, сейчас в один голос твердят о его недооценённости. По мнению генменеджеров команд НБА, Зак второй после Рида Шеппарда претендент на новичка года. По версии букмекеров — первый. Он продолжает учиться, но уже опасен. Поэтому мы наверняка ещё не раз услышим от русскоязычных комментаторов что-то вроде «иди сюда» после очередного данка великана.

Фавориты букмекеров в борьбе за награду новичку НБА-2024/2025

Игрок Коэффициент Зак Иди 5 Рид Шеппард 7 Закари Рисашер 8 Александр Сарр 8 Матас Бузелис 8

Лонзо Болл вернулся

Для возвращения на паркет Лонзо потребовалось более тысячи дней. Его камбэк сам по себе уникальный случай. В последний раз Болл выходил на площадку НБА в январе 2022 года. С тех пор защитник перенёс кучу операций, в том числе трансплантацию хрящевых клеток колена. Спустя столько времени и бифа с эпатажным Стивеном Эй Смитом, уверявшим, что игрок не может даже ходить, Болл снова в деле.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Явление Лонзо народу пришлось на матч с «Тимбервулвз» и ознаменовалось положительными проявлениями. Во-первых, «Буллз» победили. Во-вторых, Болл принял в этом непосредственное участие, набрав 10 очков за 15 минут. В-третьих, он всё ещё осторожен, но его движения выглядели органичными, что не так просто, если учитывать столь длительный перерыв. Старший из братьев Боллов подчёркивает, что у него практически новое колено, однако он в любом случае намерен оставаться в строю и чувствует себя хорошо. Что ж, тут следует пожелать только удачи.

Зайон теперь худой

Что общего у снежного человека и худого Зайона Уильямсона? Их никто никогда не видел. Однако форвард «Пеликанс» наконец привёл себя в форму, и не в форму шара. Кардинальное похудение Зайона буквально взорвало соцсети, а фото подтянутого баскетболиста моментально завирусились. По сообщениям инсайдера Шэмса Чарании, Уильямсон усердно работал с тренерами «Нью-Орлеана» всё лето, чего не было в предыдущих сезонах. Кажется, теперь первый номер драфта-2019 готов выйти на новый уровень.

Зайон Уильямсон Фото: Из личного архива Зайона Уильямсона

Тем более к этому есть все предпосылки. Прошлая регулярка стала для него прорывной. После секс-скандалов, связи с порноактрисами и обвинений в любви к мучному, а не к баскетболу Зайону удалось провести рекордные в карьере 70 матчей. Уильямсон прибавил в плеймейкинге и временами даже отвечал за розыгрыш, в такой роли раньше мы его не видели. Как обычно, всё испортила травма в самый неподходящий момент. Лидер «Пеликанс» выбыл в концовке матча плей-ин «Лейкерс», в котором в одиночку держал команду на плаву и навалил 40 очков через Энтони Дэвиса. Похудевший Зайон – это как минимум интригующе. Как максимум – заявка на сезон уровня претендента на MVP.

Пол Джордж и Джа Морант пугают

Пол Джордж и Джа Морант Фото: Getty Images

Не успел начаться сезон, а Пол Джордж и Джа Морант уже получили травмы. В обоих случаях, по заверению медицинского штаба «Филадельфии» и «Мемфиса», ничего критичного. В случае Джорджа срок восстановления – всего неделя, а Морант и вовсе должен успеть вернуться в строй к первому матчу регулярки. Тем не менее оба игрока достаточно травматичны. Лидер «Гриззлиз» практически полностью пропустил прошлый чемпионат из-за дисквалификации и повреждения.

Новобранец «Сиксерс» отбегал 74 игры, но за четыре года до этого ни разу не провёл более 56 встреч. Его новый звёздный партнёр Джоэл Эмбиид в предсезонке вообще не играл и проходил обследование в рамках лечения левого колена. В общем, за «Филадельфию» страшно ещё до старта официальных матчей.

В любом случае нас ожидает классный титульный забег, который начнётся уже 23 октября в 2:30 мск. Заряжаем будильники на это время, ведь ждать осталось совсем недолго.