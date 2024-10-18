Одна из лучших вывесок Единой лиги и топ-матчи ЦСКА и «Пари». Чего ждать от ярких выходных

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ набирает обороты. Практически все команды провели по семь игр, впереди ещё долгий путь до плей-офф, но интересные матчи радуют нас каждую неделю. Лидер сезона «Локомотив-Кубань» будет принимать казанский УНИКС, в котором выступает бывший игрок краснодарского клуба Девон Акун-Пёрселл, а также в гости к «Парме» пожалует действующий чемпион ЦСКА — должно быть невероятно интересно.

20 октября, 14:00. «Парма» — ЦСКА

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Парма Пермь Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Андреас Пистиолис и Алекса Аврамович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Парма» на старте сезона-2024/2025 выглядит не лучшим образом. Команда под руководством Евгения Пашутина сильно видоизменилась по сравнению с прошлым сезоном: ушли Би Джей Джонсон, Ричард Соломон, Александр Платунов, Руслан Абдулбасиров, Си Джей Брайс и Айзея Риз. А на Кубке Дружбы травму получил Самсон Руженцев, который до сих пор восстанавливается от перелома кости стопы. В общем, пермяки находятся на этапе становления. Команда работает с тем, что есть, а за семь матчей в регулярке удалось выиграть лишь три — одержаны победы над «Астаной», МБА-МАИ и «Уралмашем».

ЦСКА же полностью сохранил свой чемпионский костяк, добавив к ним яркую звезду европейского баскетбола Алексу Аврамовича. Сербский защитник уже влился в команду и приносит колоссальную пользу на обеих сторонах паркета. Вот буквально все знают, что Алекса любит уходить в проходе в левую сторону и завершать своей рабочей левой рукой, но даже так ни у кого не получается его остановить. Лишь «Нижнему Новгороду» это удалось, от чего во многом и был проигран матч армейцами (75:77). На данный момент это единственное поражение ЦСКА в Единой лиге, а были обыграны уже УНИКС и «Зенит» — очень серьёзные соперники. «Парма» в нынешнем состоянии способна удивить чемпиона?

20 октября, 16:00. «Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ

Евгений Бабурин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Было мнение: расставание с Зораном Лукичем станет для «Пари Нижний Новгород» своего рода сильнейшим ударом, а команду ждёт некая перестройка. Как же все ошибались! Сергей Козин вместе с руководством проделали великолепную работу, а «Пари НН» на старте чемпионата является глотком свежего воздуха — единственным клубом, который навязывает ожесточённую борьбу «большой четвёрке» (ЦСКА, УНИКСу, «Зениту» и «Локомотиву-Кубань»). Нижегородцы уступили в двух матчах из семи, причём с «Зенитом» боролись за победу до самых последних секунд (78:81). Подопечные Козина первыми в сезоне обыграли ЦСКА — это уже отдельное достижение.

Вот у кого старт сезона точно не задался, так это у МБА-МАИ. Москвичи проиграли пять встреч кряду, но затем Василий Карасёв исправил недочёты и нашёл нужные слова для своих игроков. Да так, что они довольно уверенно победили «Астану» и «Автодор» на выезде. В составе клуба вторую молодость переживает Евгений Воронов, который в свои 38 лет продолжает играть на шикарном уровне. Ещё одним положительным моментом является то, что игра Андрея Зубкова после ухода из «Зенита» засияла новыми красками. Форвард получает больше всех игрового времени и пользуется им сполна: 17,4 очка (лучший в клубе), 9,3 подбора (лучший в клубе) и 1,7 передачи в среднем за игру. Обе команды на ходу, кому удастся одержать победу?

20 октября, 18:30. «Локомотив-Кубань» — УНИКС

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Девон Акун-Пёрселл Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Не рекомендуется стоять на железнодорожных путях, тем более когда «Локомотив-Кубань» так играет в нынешней регулярке. В межсезонье клуб расстался с большинством звёзд, поменял тренера, но сделал правильные выводы! Андрей Ведищев, который совмещает пост тренера и президента, отлично справляется со своими обязанностями. Команда нашла баланс между нападением и защитой, развивая российских баскетболистов. 19-летний Всеволод Ищенко выходит в стартовом составе и приносит пользу, а Андрей Мартюк превратился в полноценную звезду и лидера клуба. Это мы ещё не говорим о Емченко, Елатонцеве и Темирове.

«Локо» выиграл семь матчей подряд, побив несколько клубных рекордов. Теперь же клубу предстоит сразиться на домашнем паркете с УНИКСом. Команды в 2023 году бились за золото Единой лиги, а теперь основным моментом их противостояния является Девон Акун-Пёрселл. Форвард перебрался из краснодарской команды прямиком в стан казанцев. Американец был одним из лидеров «Локо», но после двух сезонов покинул клуб. Теперь же УНИКС по полной использует снайперские качества Девона. Правда, подопечные Велимира Перасовича пока не выглядят настолько мощно и уже успели проиграть ЦСКА и «Зениту». Каким получится возвращение Акун-Пёрселла в краснодарский «Баскет-Холл»?