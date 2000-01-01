«Жальгирис» вернулся в игру с «-27». Но в Евролиге был камбэк и круче

«Жальгирис» отыгрался с «-27». Но был камбэк круче

«Жальгирис» совершил настоящее чудо в матче с «Миланом» в Евролиге. В третьей четверти литовцы уступали 27 очков (37:64), но умудрились выиграть матч (85:82). В истории Евролиги был лишь один более крутой камбэк.