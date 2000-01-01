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«Жальгирис» отыгрался с «-27». Но был камбэк круче
«Жальгирис» отыгрался с «-27». Но был камбэк круче
«Жальгирис» совершил настоящее чудо в матче с «Миланом» в Евролиге. В третьей четверти литовцы уступали 27 очков (37:64), но умудрились выиграть матч (85:82). В истории Евролиги был лишь один более крутой камбэк.
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Рекордное возвращение
Рекордное возвращение
В сезоне-2012/2013 историю в Евролиге сотворил польский «Проком» в матче с «Сиеной». Во второй четверти команда из Гдыни проигрывала 28 очков (30:58), но в итоге собралась и одержала победу (95:88).
«Жальгирис» вернулся в игру с «-27». Но в Евролиге был камбэк и круче
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