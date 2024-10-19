Даже собаке было интересно. В финале женской НБА интриг больше, чем у мужчин

Финальная серия женской НБА 2024 года обещает стать захватывающей кульминацией баскетбольного сезона. Решающий пятый матч, который пройдёт в Нью-Йорке, будет последним испытанием для двух достойных соперников — «Миннесоты Линкс» и «Нью-Йорк Либерти». Команда из Миннеаполиса, удержав свои позиции, одержала победу в четвёртой встрече с минимальным перевесом — 82:80, сравняв счёт в серии 2-2 и вновь вступив в борьбу за чемпионский титул.

С самого начала игра превратилась в напряжённое противостояние. Первая четверть показала, что ни одна из команд не собирается уступать, и счёт сравнивался пять раз. Никому не удалось вырваться вперёд, и к началу второй четверти команды подошли с равным счётом 23:23, где напряжение только усилилось.

«Миннесота» демонстрировала уверенность в атаке, используя возможности своих лидеров — Кайлы Макбрайд, Кортни Уильямс и Нафисы Кольер, которые к перерыву набрали совместно 39 очков. Особенно выделялась Макбрайд, ставшая главным бомбардиром первой половины с 14 очками. Однако и у «Либерти» были свои герои: Бетнайджа Лейни-Гамильтон лидировала с 10 очками, а Леони Фибих и Джонквел Джонс добавили по девять. Основные звёзды команды — Брианна Стюарт и Сабрина Ионеску — столкнулись с трудностями при реализации бросков и с проблемами с фолами, что сказалось на их результативности.

Третья четверть стала ключевым моментом встречи, когда «Линкс» удалось ненадолго вырваться вперёд с преимуществом в пять очков. Однако «Либерти» ответили впечатляющей серией из 11 очков. Этот рывок оказался недолговечным, и «Миннесота» вновь восстановила равновесие, завершив четверть с минимальным перевесом — 64:63.

Заключительная четверть добавила драматизма в игру. Обе команды отчаянно стремились вырваться вперёд, но ни одной не удавалось создать комфортный отрыв. Когда Макбрайд забросила важнейший трёхочковый, казалось, что это может стать переломным моментом. Однако Ионеску и Джонс быстро вернули равновесие, доведя матч до напряжённой развязки. Исход игры решался последним броском.

Видео можно посмотреть на канале WNBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кортни Уильямс, оказавшись в центре событий, пыталась обыграть Лейни-Гамильтон, но не смогла найти возможность для точного броска. К счастью для «Линкс», Бриджит Карлтон завоевала важный подбор и заработала два штрафных, которые стали решающими в этой игре. Попытка Ионеску спасти «Либерти» не удалась — её трёхочковый на последних секундах не достиг цели.

Обе стартовые пятёрки продемонстрировали впечатляющий уровень игры. Макбрайд завершила встречу с 19 очками, Уильямс добавила 15 и семь подборов, Кольер набрала 14, а Смит и Карлтон — по 12. Джонквел Джонс стала лучшим снайпером матча с 21 очком. Основным разочарованием для «Либерти» стало выступление их ведущих игроков — Стюарт и Ионеску, которые в сумме реализовали всего 10 из 36 бросков и не попали ни одного трёхочкового.

Собака-зритель на четвёртом матче финала WNBA — 2024 Фото: Кадр из трансляции

На фоне этого увлекательного противостояния финал мужской НБА 2024 года между «Бостоном» и «Далласом» выглядел менее захватывающе. «Селтикс» быстро решили исход серии, победив со счётом 4-1 и не оставив шансов Луке Дончичу и Кайри Ирвингу. Болельщики не увидели ожидаемого драматизма. Однако в одном из моментов сегодняшней встречи в трансляцию попала собака, спокойно сидевшая на первом ряду рядом с хозяином и, кажется, внимательно следившая за игрой.

Пятый матч обещает стать ещё более напряжённым и зрелищным. Ожидания от финала достигли максимума, и каждая ошибка может стоить одной из команд титула. Кто лучше справится с давлением и завоюет чемпионство в решающей встрече сезона, мы узнаем в ночь на 21 октября.