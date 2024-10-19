Сначала Колумбия, дальше — Африка. Сборной России точно нужны такие матчи?

Многие задаются вопросом: а нужна ли сборная России по баскетболу в период отстранения от международных турниров? Мнения, как обычно, разнятся. Кто-то считает, что команде Зорана Лукича не стоит вообще собираться, а кто-то настоятельно верит в правильный путь и скорейшее возвращение на международную арену. Есть ли правые в этом довольно спорном вопросе?

Вчера, 18 октября, Российская федерация баскетбола (РФБ) анонсировала состав на тренировочный сбор, который пройдёт в период с 18 по 21 ноября. Всего в расширенном списке оказалось 25 баскетболистов. В итоге отберут 20 игроков, которые попадут в расположение сборной.

Расширенный состав сборной России

Также было объявлено, что Россия сыграет со сборными Африки в рамках товарищеского международного турнира. Правда, пока не уточняется, с какими именно. Видимо, ведутся переговоры с различными африканскими командами. Игры должны пройти в период с 21 по 25 ноября, сразу же после тренировочного сбора.

Зоран Лукич Фото: РИА Новости

Так вот, вернёмся к насущному вопросу. Нужна ли сборная в наше время? Главный тренер Зоран Лукич во всеуслышание говорит, что, безусловно, нужна. Необходимо проводить товарищеские турниры, матчи и просто сборы, чтобы российские игроки достигали сплочённости, делились опытом и просто получали игровую практику. Вектор, выбранный Лукичем, заключается в том, что в сборную в большинстве своём приглашаются игроки моложе 30 лет. В расширенной заявке самыми возрастными являются Кулагин (32 года) и Астапкович (30 лет).

С одной стороны, нужно напоминать игрокам, что сборная всё ещё функционирует и пытается «выжить» во времена отстранения, а с другой — всё равно встаёт вопрос, а нужно ли собираться играть со всякими Колумбией, Ираном и так далее. Это необходимо! Во-первых, есть официальная пауза в Единой лиге ВТБ, во время которой игроки и отправляются в сборную. То есть они имеют дополнительную возможность потренироваться с хорошими игроками нашего чемпионата. Во-вторых, не все в клубах получают большое количество игрового времени, а в составе сборной могут поймать кураж, что положительно скажется на дальнейшей карьере в клубе. В-третьих, Зоран Лукич — очень опытный и мастеровитый тренер, который может помочь каждому стать сильнее в различных областях.

Владислав Емченко игрок «Локомотива-Кубань» и сборной России «Это действительно важно. Конечно, можно ждать, когда начнутся официальные игры. Но я думаю, что эти сборы направлены на то, чтобы мы были полностью готовы к официальным играм. В сборной каждому хочется защищать цвета своей страны».

Да, Россия сейчас в такой ситуации, но это не значит, что нужно всё бросить и забыть о сборной. Работаем с тем, что имеем. Понятное дело, порой уровень соперников, приезжающих к нам, несопоставим с легионерами, которые выступают в командах Единой лиги. Тем не менее никто из игроков ещё не жаловался на то, что приезжал на тренировочные сборы. Все рады оказаться в составе сборной России. До сих пор называют это честью — наверное, это говорит о многом.

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что возвращение в олимпийскую семью будет полностью зависеть от следующего руководителя МОК, от того, какой посыл и настрой будет у того, кто сменит Томаса Баха во главе организации. Баскетболистам лишь остаётся продолжать показывать свой максимум в тех условиях, которые есть сейчас.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.