Стефен Карри — кумир миллионов! Новичок НБА увидел живую легенду и не сдержал слёз

Как простая встреча с идолом может повлиять на человека, хотя вы делаете одну и ту же работу

23-летний новичок «Лейкерс» Куинси Оливари не был выбран на последнем драфте НБА, однако это не помешало ему подписать негарантированный контракт с командой из Лос-Анджелеса в августе после выступления в Летней лиге. В пяти матчах за «озёрников» он набирал в среднем 5,8 очка за 14,9 минуты на площадке.

Тем не менее во время предсезонной подготовки Оливари заметно улучшил свою статистику. В четырёх играх он поднял свои показатели до 8,8 очка в среднем за матч. Кроме того, его процент реализации бросков с игры вырос до впечатляющих 52,2% по сравнению с 28,6% в Летней лиге. Сегодня, 19 октября, в заключительном матче с «Голден Стэйт» Куинси блеснул, набрав 22 очка и совершив семь подборов за 39 минут на паркете.

После игры Оливари выступил на трогательной пресс-конференции, где поделился своими мыслями о звёздном сопернике Стефене Карри. Хотя Карри, как и Леброн Джеймс с Энтони Дэвисом, пропустил матч, Куинси не смог удержаться от слов восхищения своим кумиром. Было заметно, как новичок не сдержал слёз.

«Вы упомянули, что Бук [Девин Букер] и Кей-Ди [Кевин Дюрант] знают, кто вы. Похоже, и ваш любимый игрок всех времён тоже осведомлён о вас. Мы видели, как Стеф Карри что-то говорил вам на площадке после игры. Что вы можете рассказать об этом разговоре?» — задали вопрос молодому баскетболисту.

«Честно говоря, это невероятно, потому что я его фанат с шестого класса. Это… даже не знаю, как описать. Он мой самый любимый игрок. Первое, что он сказал мне, — это то, что он большой фанат моей игры. А я, в свою очередь, огромный фанат его. У меня было его джерси, и он дважды его подписывал. Я даже спал в нём и мечтал быть похожим на него. Так что встретиться с ним лично и получить его уважение — это очень много значит для меня.

Мы поговорили за кулисами, и он подарил мне пару своих кроссовок с автографом. Это было невероятно важно для меня, честно. Мои родители знают, насколько это важно для меня — это просто огромное событие в моей жизни, и я… даже не знаю, как выразить свои чувства», — ответил Оливари.

Эта встреча со Стефеном Карри, несомненно, стала важной вехой в карьере Куинси Оливари, доказавшей, что мечты могут воплотиться в жизнь. Вдохновение, полученное от кумира, станет мощным стимулом для молодого игрока продолжать совершенствоваться.