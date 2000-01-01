5 самых возрастных игроков Единой лиги в сезоне-2024/2025

5 самых возрастных игроков Единой лиги — 2024/2025

Сезон Единой лиги ВТБ набирает обороты. На паркете мы видели как совсем юных, так и опытных баскетболистов. А как выглядит пятёрка самых возрастных игроков в этом сезоне?