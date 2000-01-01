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5 самых возрастных игроков Единой лиги — 2024/2025
5 самых возрастных игроков Единой лиги — 2024/2025
Сезон Единой лиги ВТБ набирает обороты. На паркете мы видели как совсем юных, так и опытных баскетболистов. А как выглядит пятёрка самых возрастных игроков в этом сезоне?
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4-5-е место — Андрей Воронцевич
4-5-е место — Андрей Воронцевич
Форварду «Зенита» сейчас 37 лет 3 месяца.
4-5-е место — Евгений Бабурин
4-5-е место — Евгений Бабурин
Возраст защитника «Пари НН» — 37 лет 3 месяца.
3-е место — Никита Курбанов
3-е место — Никита Курбанов
Форварду ЦСКА в начале октября исполнилось 38 лет.
2-е место — Антон Глазунов
2-е место — Антон Глазунов
Возраст разыгрывающего защитника «Уралмаша» — 38 лет 1 месяц.
1-е место — Евгений Воронов
1-е место — Евгений Воронов
Защитнику МБА-МАИ сейчас 38 лет 5 месяцев.
5 самых возрастных игроков Единой лиги в сезоне-2024/2025
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