5 самых возрастных игроков Единой лиги — 2024/2025
Сезон Единой лиги ВТБ набирает обороты. На паркете мы видели как совсем юных, так и опытных баскетболистов. А как выглядит пятёрка самых возрастных игроков в этом сезоне?
4-5-е место — Андрей Воронцевич
Форварду «Зенита» сейчас 37 лет 3 месяца.
4-5-е место — Евгений Бабурин
Возраст защитника «Пари НН» — 37 лет 3 месяца.
3-е место — Никита Курбанов
Форварду ЦСКА в начале октября исполнилось 38 лет.
2-е место — Антон Глазунов
Возраст разыгрывающего защитника «Уралмаша» — 38 лет 1 месяц.
1-е место — Евгений Воронов
Защитнику МБА-МАИ сейчас 38 лет 5 месяцев.
5 самых возрастных игроков Единой лиги в сезоне-2024/2025
Читайте также
У этих новичков Лиги ВТБ есть родственники из НБА!
Лука Дончич в споре выиграл $ 100 тыс.
Майкл Джордан купил уникальный дорогой автомобиль
Фанаты в США отжигают вместе с Дёминым. Видео
5 игроков НБА с самой высокой зарплатой за матч
А Виктор Вембаньяма точно прибавил в весе?
Баскетболисты-рекордсмены по совместным матчам
5 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги
Деррик Роуз завершил карьеру в 35 лет
«Торонто» выведет номер Картера. Винс расплакался
Леброн набил на руке олимпийские кольца. Видео
В WNBA — рекорд по числу болельщиков на матче!
Баскетбольный клуб отправил игрока в тюрьму
Номер игрока увековечили после 2 сезонов. Почему?
Евролига провела турнир на античном стадионе. Фото
Джерси Бронни Джеймса стоит десятки тысяч долларов