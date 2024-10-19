Дёмин — под прицелом NCAA. Это просто лицемерие организации из США и плевок в лицо России

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Проблема легитимности участия иностранных игроков в студенческом баскетболе — горячая тема для обсуждения. Случай с российским баскетболистом Егором Дёминым, который рассматривается как потенциальный лотерейный пик на драфте НБА, и его сербским товарищем Михайло Босковичем вновь подчеркнул противоречия в правилах NCAA. Эти молодые ребята, несмотря на юный возраст, уже столкнулись с угрозой потери статуса студента-спортсмена из-за вопросов о своём прошлом, по сообщениям The Salt Lake Tribune.

В 15 лет Дёмин подписал контракт с мадридским «Реалом», а Боскович недавно числился в профессиональном клубе в Боснии. На первый взгляд это кажется естественным стремлением играть на высшем уровне. Однако NCAA со своими строгими регламентами вмешалась, чтобы выяснить, не пересекли ли они тонкую грань между любительским и профессиональным статусом. Вопрос в том, были ли их контракты ограничены «фактическими и необходимыми расходами» или же они получали больше, что могло бы лишить их права на участие в студенческом спорте.

NCAA славится своей эксцентричной лотереей наказаний. Одним игрокам запрещают выступать целый сезон, а другим позволяют вернуться после нескольких пропущенных матчей. Неудивительно, что студенты и университеты часто оказываются в замешательстве: как действовать, чтобы избежать непредсказуемых решений?

Егор Дёмин в составе университета Бригама Янга Фото: universe.byu.edu

Дёмин — не просто перспективный российский баскетболист. Он символ спортивной глобализации в нашей стране. Для многих молодых европейских игроков контракты с клубами становятся единственным билетом на большую баскетбольную арену. Как и в случае с Дёминым — заключение контракта не обязательно означает получение огромных гонораров за их таланты. Клубы могут брать на себя расходы на жильё, питание и транспорт. Обычная практика. Однако стоит превысить «необходимые расходы», и в глазах NCAA ты автоматически становишься профессионалом.

Где же проходит тонкая грань между добропорядочной компенсацией и дерзким нарушением? В эпоху NIL (имени, изображения и подобия), когда университетские звёзды могут зарабатывать миллионы, рекламируя бренды и участвуя в съёмках, становится всё сложнее поддерживать миф о «чистоте любительского спорта». Спортсмены получают деньги не за игру на площадке, а за то, как их образ продаётся за её пределами. Но стоит подписать контракт с профессиональной командой, которая оплатит твоё жильё, и NCAA начинает нервничать.

Парадоксально, что игроки, такие как Дёмин и Боскович, вынуждены искать возможности для развития на высшем уровне в своих странах, где отсутствуют структуры, подобные любительским программам в США. Они обращаются к профессиональным клубам, потому что иной альтернативы просто нет. В то же время американские школьники спокойно зарабатывают шестизначные суммы на контрактах NIL, оставаясь при этом «любителями». Справедливо ли наказывать одного за участие в профессиональном клубе, когда другой получает миллионные бонусы от спонсоров? Возможно, сын Леброна Джеймса Бронни ответил бы: «Да мне всё равно на ваши проблемы».

Егор Дёмин в составе университета Бригама Янга Фото: universe.byu.edu

Интересный факт: NCAA редко выносит окончательные решения быстро. Это бюрократическая машина, которая может размышлять месяцами, оставляя игроков и команды в неопределённости. В некоторых случаях NCAA позволяет игрокам искупить вину, направив излишние средства на благотворительность. В других — отстраняет их от участия на год. Отсутствие чёткой системы наказаний, мягко говоря, раздражает всех вовлечённых.

Если NCAA придёт к выводу, что Дёмин и Боскович нарушили правила, последствия могут быть серьёзными не только для самих игроков, но и для BYU, чья репутация в последние годы идёт в гору. Программа уже сталкивалась с подобными вызовами, и потеря двух ключевых новичков перед сезоном может серьёзно подорвать их шансы на успех.

Однако есть и другой аспект. На решения NCAA влияет множество факторов, и не всегда они опираются на жёсткие регламенты. Осведомлённость игрока о последствиях своих действий, намерения при подписании контракта и даже обстоятельства, в которых он оказался, могут смягчить приговор. Если Дёмин в 15 лет не осознавал всех тонкостей контракта, это может сыграть ему на руку.