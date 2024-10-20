Чемпион Евролиги или же наши специалисты. Кто лучший главный тренер в Единой лиге?

Три года подряд в Единой лиге ВТБ менялся чемпион. Сначала Хавьер Паскуаль с «Зенитом» прервал гегемонию ЦСКА, затем Велимир Перасович с УНИКСом в финале одолел «Локомотив-Кубань». Теперь армейцы во главе с Андреасом Пистиолисом вернули себе заветный трофей. Но кто же на данный момент является лучшим тренером в чемпионате?

«Чемпионат» предлагает выявить лучшего тренера Единой лиги ВТБ. В ходе голосования специалисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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