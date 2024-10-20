Чемпион Евролиги или же наши специалисты. Кто лучший главный тренер в Единой лиге?

Три года подряд в Единой лиге ВТБ менялся чемпион. Сначала Хавьер Паскуаль с «Зенитом» прервал гегемонию ЦСКА, затем Велимир Перасович с УНИКСом в финале одолел «Локомотив-Кубань». Теперь армейцы во главе с Андреасом Пистиолисом вернули себе заветный трофей. Но кто же на данный момент является лучшим тренером в чемпионате?
«Чемпионат» предлагает выявить лучшего тренера Единой лиги ВТБ. В ходе голосования специалисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Сергей Козин
Российский тренер начал свою деятельность в возрасте 18 лет, работая с молодыми игроками СШОР и ДЮСШ в Нижнем Новгороде. В июне 2013 года Козин был назначен скаутом в «Пари Нижний Новгород». С каждым годом знания и умения Сергей росли, что в итоге он сперва стал одним из ассистентов Зорана Лукича в клубе, а уже затем и главным помощником. Помимо обязанностей в команде Единой лиги, он является неотъемлемой частью сборной России, где всё так же помогает Лукичу. В мае 2024 года Козин возглавил «Нижний Новгород», сменив на посту Зорана.
Андрей Ведищев
Игровую карьеру Ведищев закончил в 2003 году и сразу же стал генеральным директором «Локомотива», который базировался в Минеральных водах. Андрею на этом посту предстояло практически сразу перевозить команду в другой город. В итоге клуб стал называться «Локомотив-Ростов» вплоть до 2009 года, когда функционеру пришлось ещё раз менять локацию: клуб переехал в Краснодар и до сих пор имеет название «Локомотив-Кубань». Ведищев был назначен на пост генерального директора.
Тренерскую деятельность Андрей начал в 2024 году, когда летом сперва уволил Александра Секулича, а затем возглавил «Локо». Под руководством Ведищева клуб из Краснодара на момент написания материала выиграл семь матчей подряд в регулярном чемпионате Единой лиги, попутно обновив несколько командных рекордов.
Хавьер Паскуаль
В возрасте 18 лет Хавьер начал тренерскую карьеру. Он возглавил баскетбольный клуб «Гава», а уже затем постепенно шёл на повышение в другие клубы Испании. В итоге в 2004-м году Паскуаль оказался в молодёжной команде «Барселоны». После одного сезона он сразу же был взят помощником в основную команду. Три сезона в качестве ассистента дали свои плоды и в 2008-м он возглавил «Барселону». Хавьер привёл сине-гранатовых к чемпионству Евролиги в 2010м, а также выиграл четыре трофея чемпионата Испании и три Кубка Испании.
В итоге Паскуаль проработал в «Барселоне» до 2016-го, затем перейдя в «Панатинаикос». Под руководством испанца греческий клуб стал двукратным чемпионом Греции и обладателем Кубка Греции, но в Евролиге успеха не сыскал. Хавьер сделал перерыв от тренерской деятельности на два года, а уже с 2020-го является главным тренером «Зенита». Сине-бело-голубые с испанцем выиграли первый чемпионский трофей Единой лиги.
Василий Карасёв
У Василия была шикарная карьера в бытность игроком. Он выступал за такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Альба», «Урал-Грейт», «Локомотив», «Химки» и «Триумф». Затем начал свой тренерский путь в «Триумфе-2» в 2009 году. В 2012-м он стал главным тренером основной команды из города Люберцы, а в 2014 возглавил «Зенит», где и проработал четыре года. После небольшой паузы Карасёв встал у руля «Динамо» из Курска, а затем с 2022-го и по сей день руководит московской МБА.
Андреас Пистиолис
46-летний грек начал свой тренерский путь в молодёжной команде «Панатинаикоса», проработав на этой должности с 1996 по 2007 год. После этого ему предложил должность помощника легендарный Желько Обрадович. Пистиолис посодействовал в завоевании двух чемпионских трофеев Евролиги, четырёх победах в чемпионате Греции и трёх Кубках Греции. Затем стал первым ассистентом Димитриса Итудиса в турецком «Банвите», после чего прямиком со своим соотечественником отправился в ЦСКА, где и проработал до 2022 года.
Главным тренером Андреас стал лишь в 2022 году, когда возглавил турецкий «Галатасарай». Но судьба распорядилась так, что ему ещё раз посчастливилось вернуться в ЦСКА. Впрочем, на этот раз в роли главного тренера. Пистиолис вернулся в стан армейцев прямо перед плей-офф 2024 года. Команда под его руководством сумела завоевать чемпионство в Единой лиге, а уже перед стартом сезона-2024/2025 он привёл ЦСКА к победе в Суперкубке.
Фотис Такианос
Грек Такианос в тренерской деятельности с 2004 года. Сперва он был ассистентом в «Ираклисе», АЕКе и ПАОКе, а затем успел поработать и в других греческих клубах — «Панораме», «Ретимно» и так далее. Судьба забросила Фотиса и в чемпионаты Катара, Кипра и Косово, но апогеем карьеры можно считать сезон-2021/2022, когда он вместе с «Ларисой» дошёл до полуфинала чемпионата Греции. По итогу его признали тренером года. В «Астану» Такианос попал в феврале 2024-го, продолжая работу до сих пор.
Ростислав Вергун
Начинал тренерскую карьеру Вергун в команде, где заканчивал свою профессиональную карьеру игрока — в «Борисфене». После этого он работал ассистентом главной команды Беларуси «Цмоки-Минск», а в 2019 году возглавил «Минск» и сборную страны. Со столичным клубом Ростислав каждый год добивался чемпионства в чемпионате Беларуси. В 2023-м был уволен из команды, но практически сразу же подписал контракт с екатеринбургским «Уралмашем», с которым в первый же сезон в Единой лиге вышел в плей-офф.
Велимир Перасович
В бытность игроком Перасович являлся невероятным снайпером, признаваясь лучшим скорером в чемпионате Испании в 1993-м и с 1999 по 2002 год. Выступая за сборную Хорватии, он стал чемпионом мира в 1990-м и Европы — в 1991-м. Хорваты завоевали серебро на Олимпийских играх в Барселоне (1992 год), где Велимир играл немаловажную роль. Перасович закончил профессиональную карьеру в 2003-м и сразу же отправился тренировать в родном городе Сплит одноимённую команду.
Надолго тренер особо нигде не задерживался. Лишь в Валенсии провёл с 2012 по 2015 год, а в других испанских, хорватских и турецких командах был на тренерском мостике и того меньше. Зато в УНИКСе полностью оценили характер и задумки специалиста. С 2021 года Перасович находится у руля казанской команды, приведя её к первому в истории чемпионству Единой лиги.
Евгений Пашутин
Не мудрено, что шикарный в прошлом игрок превратился в отличного тренера. Пашутин в своей карьере успел поработать со множеством известных клубов Единой лиги и чемпионата России — ЦСКА, УНИКСом, «Локомотивом-Кубань», «Автодором», «Уралмашем» и «Пармой», «Спартаком». И даже удалось оказаться в итальянском «Канту». Также Евгений руководил сборной России с 2013 по 2015 год, а затем был тренером молодёжи различных возрастов. В прошлом сезоне Единой лиги Пашутин помог «Парме» пробиться в плей-офф.
Йовица Арсич
55-летний тренер начинал на родине в Сербии и на протяжении пяти лет возглавлял клуб «Здравлье». После этого принял предложение стать у руля сборной Македонии по баскетболу. После двух лет в сборной снова вернулся к клубной работе всё в той же Македонии, Украине и Болгарии. Возглавляя «Академик», стал трёхкратным чемпионом Болгарской лиги (2010, 2011 и 2015 году). В 2021-м стал помощником Светислава Пешича в сборной Сербии, а с 2023-го и по сей день возглавляет «Енисей». Впервые за долгое время Арсич помог красноярскому клубу пробиться в плей-офф, где команда уступила ЦСКА со счётом 0-3.
Миленко Богичевич
Серб Миленко стал главным тренером сербского «Беовука 72», который выступает во второй баскетбольной лиге Сербии, в далёком 2004 году. Руководил он командой вплоть до 2007 года, но затем он был ассистентом в огромном количестве клубов: «Меге», «Донецке», «Альбе», «Локомотиве-Кубань», «Монако», «Црвене Звезде» и «Прометее». С 2007 по 2022 год он провёл в качестве помощников главных тренеров, и вот в 2023-м он возглавляет саратовский «Автодор». Богичевич второй сезон руководит командой Единой лиги.
Дражен Анзулович
Хорват работает в качестве тренера уже очень давно — начинал в 2001 году в своём родном «Загребе». Анзулович известен российским болельщикам баскетбола ещё по работе в «Урал-Грейте» в 2007 и 2008 годах. Затем Дражен работал в литовских, украинских, хорватских, польских и даже китайских командах, прежде чем перебраться в Единую лигу. В 2019 году специалист возглавил красноярский «Енисей». В итоге он проработал в клубе до 2023 года, после чего подписал контракт с «Самарой», которой руководит по сей день.