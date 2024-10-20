Богатство и статус или амбиции и перспектива? Главные вызовы для Единой лиги

Почти месяц пролетел незаметно с начала регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, и с каждым днём интересных событий, высказываний и матчей становится всё больше в нашей обожаемой лиге. В своём последнем интервью для «Матч ТВ» президент московского ЦСКА Андрей Ватутин поднял животрепещущую тему о разнице в уровне между клубами «большой четвёрки» (ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань») и остальными командами. Для ясности давайте сначала прислушаемся к его словам

Андрей Ватутин президент ПБК ЦСКА «Наверное, ещё рановато делать большие выводы, как выглядит наш чемпионат, потому что сыграли всего месяц. Самое интересное и вкусное ещё впереди. Выводы в текущем моменте будут поверхностные. Я, наверное, скажу крамольную мысль. Сейчас принято говорить, что снова вырос уровень Единой лиги ВТБ. Это, с одной стороны, так, но, с другой стороны, соглашусь, что пока просматривается большая разница между уровнем «большой четвёрки» и остальными командами. Уровень и амбиции этой четвёрки действительно выросли, составы стали сильнее, команды стали играть в более интересный и разнообразный баскетбол. И то, что будет происходить внутри большой четвёрки, — самое вкусное в нашем чемпионате. А вот с другой восьмёркой находится меньше комплиментов».

Ватутин, конечно, прав, но это настолько очевидно, что, кажется, не стоит даже упоминания — существует явное разделение на четыре ведущих клуба и всех остальных. Не умаляя заслуг других команд, это объективная реальность. С сезона-2020/2021 лишь однажды кто-то из «большой четвёрки» не попал в топ-4 регулярного чемпионата. В сезоне-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» занял четвёртое место, сместив «Локо» на пятую позицию. Это был единственный случай за последние четыре года, когда стабильность была нарушена.

Уровень игры ЦСКА, «Зенита», «Локо» и УНИКСа неуклонно растёт с каждым годом. В команды приходят как звёздные игроки, так и просто качественные игроки уровня Евролиги. Скауты находят таланты в различных лигах — от Австралии и Китая до Испании. Иногда удаётся привлечь игроков из НБА или тех, кто имеет опыт игры в этой лиге, таких как Ксавьер Мун и Омари Спеллмен. Остальные восемь клубов Единой лиги просто не обладают такими финансовыми ресурсами, чтобы конкурировать с «большой четвёркой». Статус клуба также играет важную роль в привлечении новых баскетболистов.

Клуб Расходы, руб Доходы, руб «Зенит» 2,26 млрд 2,09 млрд ЦСКА 2,14 млрд 2,41 млрд «Локомотив-Кубань» 1,47 млрд 1,50 млрд УНИКС 1,36 млрд 1,22 млрд «Самара» 579,59 млн 579,59 млн «Пари НН» 528,19 млн 525,87 млн «Парма» 458,91 млн 459,39 млн МБА-МАИ 378,80 млн 379,49 млн «Уралмаш» 347,87 млн 351,87 млн «Енисей» 338,30 млн 340,26 млн «Автодор» 233,21 млн 219,47 млн

В прошлом сезоне, например, «Енисей» стал настоящим открытием благодаря удачным подписаниям. Мало кто мог предположить до начала регулярного чемпионата, что Ксэвьер Ратэн-Мэйс и Джеремайя Мартин проявят себя настолько ярко. Один из них после невероятно успешного сезона перешёл в амбициозный проект «Уралмаш» с талантливым тренером, а другой оказался в рядах мадридского «Реала», вице-чемпиона Евролиги. Красноярский клуб остался без своих главных звёзд и в этом сезоне заметно сдал позиции — на старте регулярки у него лишь две победы при пяти поражениях.

Исполнители оказывают значительное влияние на игру: независимо от гениальности тренера, без качественного состава даже Майкл Джордан мог бы не стать чемпионом. Именно поэтому ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локо» обладают преимуществом над остальными клубами благодаря лучшим базам страны и финансовой поддержке. Финансовый разрыв настолько велик, что возникает ощущение, что некоторым командам остаётся только надеяться на чудо или на инвестора с другой планеты.

Как отметил Ватутин, существует значительная разница между этой четвёркой и остальными командами. Важно, чтобы уровень большой четвёрки не снижался. Конечно, хотелось бы видеть больше команд, претендующих на высокие достижения. Сила лиги определяется по уровню средних команд и их способности удивлять фаворитов. На данный момент в Единой лиге можно выделить две отдельные лиги.

Мело Тримбл и Андрей Ватутин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Хотя с начала регулярного чемпионата прошёл всего месяц, уже заметно, как «большая четвёрка» выделяется на фоне других. «Локо» идёт без поражений с результатом 7-0. «Зенит» уступил ЦСКА и УНИКСу, а казанцы проиграли ЦСКА и «Зениту». Армейцы же потерпели поражение от команды вне топ-4 — «Нижнего Новгорода». Именно коллектив Сергея Козина дышит в спину лидерам Единой лиги, имея такой же результат, как у УНИКСа и «Зенита» — пять побед и два поражения.

Остальные команды пока не готовы бросить вызов фаворитам в борьбе за чемпионство. Такова реальность. Да, финансовые возможности у команд разные, но благодаря инициативам руководства лиги даже те клубы, которые не входят в «большую четвёрку», могут демонстрировать достойный уровень игры.

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