В США верят в нашего баскетболиста! Рейтинг от авторитетного издания — тому доказательство

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

В США всё больше внимания уделяется международным игрокам в NCAA, и Егор Дёмин стал ярким представителем этого нового направления. Попадание молодого российского баскетболиста в рейтинг лучших международных новичков по версии авторитетного издания ESPN свидетельствует о высоких ожиданиях, которые возлагаются на него не только в России, но и за океаном. Этот рейтинг — не просто список талантов; он отражает значительные изменения в отношении к международным игрокам в американском студенческом баскетболе, где они теперь рассматриваются как серьёзные претенденты на место в НБА.

Долгое время американские колледжи полагались на местные таланты, но с развитием технологий и расширением возможностей для скаутинга Европа, Азия и Африка стали важными рынками. Теперь, чтобы оценить перспективного игрока, не нужно лететь на другой конец света — достаточно просмотреть видео его выступлений. Однако личное присутствие на матчах по-прежнему остаётся важным.

Каспарас Якуционис и Хаман Малуач Фото: fightingillini.com/Grant Halverson/Getty Images

Первое место в рейтинге занимает Каспарас Якуционис, разыгрывающий команды «Иллинойс Файтинг Иллини». Этот 18-летний литовец впечатляет сочетанием роста, силы и игрового интеллекта. Его стиль игры отражает не только европейскую школу, но и высокий уровень, к которому он привык, выступая за молодёжную команду «Барселоны» и национальную команду Литвы. Его доминирование на клубном уровне и опыт игры в Евролиге выделяют его среди других. Он уже входит в проект топ-15 на драфте НБА 2025 года, и его перспективы выглядят весьма многообещающе.

На втором месте в списке находится Хаман Малуач, центровой из университета Дьюк. Его впечатляющий рост в 218 см и выдающиеся физические данные позволяют ему доминировать в игре под кольцом. Однако остаётся вопрос, насколько быстро он сможет адаптироваться к более динамичному темпу NCAA. Молодой спортсмен уже успел проявить себя на международной арене, выступая за сборную Южного Судана на Олимпийских играх и на чемпионате мира, что делает его особенно интересным для скаутов.

Егор Дёмин Фото: byu.edu

И вот мы подходим к третьему номеру — Егор Дёмин, представляющий университет Бригама Янга (BYU). 18-летний россиянин уже стал настоящей сенсацией в баскетбольных кругах. Отзывы о нём в Америке — это не просто комплименты, а признание его потенциала. ESPN отмечает его уникальную универсальность для игрока с ростом 204-205 см, который выступает на позиции разыгрывающего, что является редкостью для столь высоких баскетболистов. Его мастерство в пик-н-роллах и способность бросать в движении выделяют его среди других новичков. Теперь его ждёт настоящее испытание в одной из сильнейших студенческих лиг мира — Big 12.

Но Дёмин — это не только цифры и рост. Его игра уже привлекла внимание ведущих тренеров и экспертов, которые уверены, что он станет важной частью команды BYU с первых дней. Новые тренеры планируют внедрить в игру концепции НБА, что должно идеально соответствовать стилю Дёмина. И хотя в составе BYU достаточно опытных игроков, возвращающихся с прошлого сезона, талант Дёмина невозможно игнорировать. Он способен стать тем связующим звеном, которое преобразит игру команды и приведёт её к новым победам.

На четвёртой позиции рейтинга расположился Самет Йигитоглу, семифутовый центровой из Южно-методистского университета. Турецкий великан уже зарекомендовал себя на родной земле и в матчах Еврокубка, демонстрируя впечатляющую способность завершать атаки и блокировать броски, что делает его серьёзной угрозой на площадке. Единственное препятствие — ожидание разрешения от NCAA на участие в сезоне. Однако, судя по всему, его дебют в студенческом баскетболе — лишь вопрос времени.

Самет Йигитоглу и Томислав Ивишич Фото: smumustangs.com/fightingillini.com

Пятое место в списке принадлежит Томиславу Ивишичу, центровому «Иллинойс Файтинг Иллини». В свои 21 год хорватский баскетболист уже имеет за плечами пять сезонов на профессиональной арене и теперь готов испытать свои силы в NCAA. Его игра гармонично сочетает навыки под кольцом и дальние броски, что делает его универсальным игроком, хотя остаются вопросы относительно его защиты. Тем не менее его опыт в ФИБА и Адриатической лиге должен стать ключевым фактором для успешной интеграции в новый коллектив.

Появление Егора Дёмина в этом рейтинге — значительный шаг вперёд не только для него самого, но и для всего российского баскетбола. В Америке верят в его потенциал, что открывает перед ним невероятные возможности. Если он сможет оправдать возложенные на него ожидания, это может стать важной вехой в карьере 18-летнего россиянина.

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