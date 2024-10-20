Звезда китайского баскетбола попал в секс-скандал с проституткой-трансгендером

Редко когда слово «скандал» ассоциируется с Китаем, но один из таких случаев связан с Дэрилом Мори. В 2019 году, занимая пост генерального менеджера «Хьюстона», он опубликовал в социальной сети сообщение в поддержку протестов в Гонконге, что вызвало бурю негодования среди китайских властей и общества. Этот поступок обернулся серьёзными последствиями для НБА: трансляции матчей в Китае были приостановлены, а компании из Поднебесной временно разорвали связи с лигой и техасским клубом.

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Однако существуют и более личные скандалы, и один из них связан с именем китайского баскетболиста И Цзяньляня. Недавно в Сеть утекли его интимные фотографии и личные данные, намекающие на возможную причастность к проституции. 36-летний И, завершивший свою карьеру в 2023 году, был второй по значимости фигурой в китайском баскетболе после легендарного Яо Мина.

Цзяньлянь пять раз становился MVP регулярного сезона и трижды удостаивался звания MVP финалов, что подчёркивает его статус одного из величайших в истории китайского спорта. Поэтому нынешние обвинения вызвали бурю эмоций, особенно в самом Китае. Инцидент начался после появления в социальных сетях фотографий, на которых обнажённый мужчина, напоминающий И Цзяньляня, находился в гостиничном номере. Кадры сопровождались изображением удостоверения личности с его данными и скриншотами переписки, где обсуждалась транзакция на сумму $ 1,5 тыс. за предполагаемые интимные услуги.

Предполагаемый И Цзяньлянь Фото: соцсети

Ирония ситуации в том, что И всегда старался показать себя примерным семьянином. Он женат на модели Цзин Лин, которую встретил ещё во время учёбы в университете. У пары двое детей. И вот на фоне этой безупречной семейной картины всплывают такие шокирующие обвинения. На данный момент экс-баскетболист не сделал официальных заявлений по этому поводу. Широкое распространение материалов в интернете придало делу значительный резонанс. Ходят слухи, что в скандале могла быть замешана трансгендерная личность*, что лишь подлило масла в огонь.

И Цзяньлянь со своей супругой Фото: из личного архива

Даже если обвинения окажутся беспочвенными, неприятный осадок останется. Мировые спортивные звёзды нередко оказываются втянутыми в подобные истории, но последствия для каждого из них могут сильно различаться. Кто-то способен вернуться после скандала с ещё большей популярностью, а кто-то может навсегда исчезнуть из поля зрения. Сможет ли Цзяньлянь, успевший одно время поиграть в НБА за четыре разные команды, оправдаться и сохранить свою репутацию, покажет только время.

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