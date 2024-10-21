«Стать российским Дюрантом? Звучит круто». Невероятный путь Паши Исмаилова до Единой лиги

Осенью 2023 года Паша Исмаилов готовился к переходу из молодёжного баскетбола в Суперлигу, а уже после Нового года стал важной частью ротации клуба Единой лиги ВТБ. Усердной работой он завоевал шанс закрепиться в составе МБА-МАИ и не упустил его. Молодой баскетболист дал большое интервью «Чемпионату», в котором рассказал о своём удивительном пути, высказался о сравнениях с Никитой Курбановым и признался, что хотел бы попробовать себя в Евролиге и НБА.

— О тебе очень мало информации. Расскажи о себе.

— Родился в Москве, всю жизнь рос в Крылатском, рядом с «Баскет Холлом». Родители хотели меня отдать в спорт какой-то, чтобы дома не сидел без дела, и так я оказался спортшколе «Динамо». Наверное это в том числе было по территориальному расположению, удобно было ездить. Сначала занимался с ребятами 2002 года рождения, потому что не было команды моего 2003 года. Потом параллельно занимался большим теннисом, футболом, борьбой. По итогу появилась команда 2003 года, начал больше с ребятами общаться, мне понравилась такая тусовка именно баскетбольная, поэтому в баскетболе и остался.

— До этого ты рассказывал только про теннис.

— Наверное, потому, что раньше много смотрел именно теннис, за всеми турнирами следил, было очень интересно.

— А любимый теннисист?

— Когда активно следил, больше всего импонировал Стэн Вавринка. Это были его праймовые годы, он тогда выиграл два «Шлема». А если из топов и грандов, то мне всегда больше Федерер нравился, чем Надаль или Джокович.

— В баскетболе у тебя сразу начало получаться или иногда были мысли бросить?

— Трудно сказать. Я никогда не задумывался о какой-то профессиональной карьере. Просто играл в баскетбол, параллельно учился в школе, готовился к экзаменам. Поступил в университет, одновременно играл в ДЮБЛ, и вот тогда на первом курсе у меня немного начало получаться, я физически окреп. И в тот период ко мне подошёл Алексей Алексеевич Савков, у которого я занимался, и сказал, что про меня спрашивали, узнавали, хочу ли продолжать в баскетболе пробовать, и я начал действительно задумываться, хочу или не хочу, и принял решение, что хочу попробовать. После этого попал в молодёжку МБА.

— На каких позициях играл?

— На первом номере никогда не играл. Был вторым, третьим и в последний год в ДЮБЛ иногда в защите брал «четвёрок», потому что у нас не было особо габаритных ребят. Ну и всегда защищался на мяче активно.

— Ты ведь в сборных по возрасту не играл.

— Никогда не играл. Однажды меня вызывали в U20, но я не смог поехать из-за проблем со здоровьем.

— Не рефлексировал об этом?

— Да нет. Меня не вызывали в U16, U18, но я тогда ничего особо и не показывал. Может, и были мысли: «Блин, было бы круто сейчас поехать, вот ребята, которых я знаю, против которых играю, сейчас на чемпионате Европы». Но какой-то несправедливости никогда не чувствовал из-за этого.

Паша Исмаилов Фото: МБА-МАИ

— Давай вернёмся на год назад. Какие вообще были мысли перед сезоном? Тогда и намёка на основную команду не было.

— У нас образовалась команда Суперлиги, готовились к сезону. Настраивался сыграть как можно лучше. Это всё равно было повышением для меня, потому что до этого играл в молодёжке.

— То есть просто готовился к Суперлиге, и всё? Или были разговоры, что могут подключать к основной команде?

— Я никогда ни с Василием Николаевичем Карасёвым, ни с Сергеем Ивановичем Вознюком не разговаривал на тему, поднимут или не поднимут в основу. Я понимал, что основа — это рост, но на тот момент готовился именно к Суперлиге.

— А как произошло привлечение к основе?

— У меня была серия хороших игр. Мы были во Владивостоке, тренером нашего фарма на тот момент был Михаил Владимирович Карпенко, который сейчас у нас в штабе основы, он подошёл и сказал, что, после того как прилетим в Москву, я, Даня Певнев и Егор Покинко сразу после самолёта переодеваемся и едем на тренировку основной команды. Это была подготовка к матчу Кубка России с «Новосибирском». Думал, что едем просто для количества, никаких ожиданий не было, может, небольшое волнение. Потренировались, меня сразу пустили поиграть «5 на 5» и после тренировки сказали, что буду в заявке на игру Кубка.

Я неплохо сыграл, как мне показалось. На следующей день пришел на тренировку уже в команду Суперлиги. И Михаил Владимирович сказал, что после новогодних выходных опять нужно прийти на тренировку к основной команде.

— А какие у тебя были ощущения в тот период? Мандраж?

— Понятно, что было не прям суперкомфортно, потому что до этого не тренировался с основой. Они все друг с другом более-менее сыграны, а я только пытался вклиниться, старался от защиты играть. И был такой период, когда тренировался и с основой, и с командой Суперлиги. Тогда немного было тяжеловато, но интересный опыт.

— Какую разницу ощутил между Суперлигой и Единой лигой ВТБ?

— Безусловно, разница в скорости принятия решений, в уровне контакта. Конечно, тяжелее играть как в защите, так и в нападении. В Суперлиге я тоже был одним из самых молодых, но всё же разница была не такой большой. А тут уже люди постарше, с ними немного по-другому коммуницируешь.

— А кто-то помогал в адаптации в основе?

— В этом плане проблем особых не было, кого-то я знал: Даню Касаткина, Глеба Шейко, Макара Коновалова, Макса Личутина, Макса Савченко. Но всё равно на них смотрел как на более опытных ребят, которые как минимум уже больше играют в Лиге ВТБ и гораздо более стабильную и взрослую игру показывают. Те, кто постарше — Женя Валиев, Воронов Женя, Влад Трушкин и Женя Минченко — очень лояльно относились. Если ошибся, то могли подбодрить: «Соберись», однако это было в положительном ключе. Не было такого, что за ошибку как-то осаживали.

— А какое было общение с Василием Николаевичем Карасёвым на первых порах?

— Бывали эпизоды, когда он подходил ко мне на тренировке, после тренировки, объяснял, что от меня требуется, что в первую очередь мне нужно делать, какие атаки я могу для себя находить. И морально поддерживал весь тренерский штаб. На первой игре в Кубке ко мне подошли и сказали: «Просто получи удовольствие от игры. Сделай всё, что ты можешь, не волнуйся, вообще не переживай».

Паша Исмаилов Фото: Единая лига ВТБ

— После минувшего сезона мы делали интервью с Василием Карасёвым и спросили про тебя. Он сказал, что у тебя есть потенциал Никиты Курбанова. Как тебе такое сравнение?

— Никита Курбанов — это игрок, который прошёл все сборные, играл на всевозможных уровнях, против топов Евролиги и игроков, которые были в НБА. Безусловно, он топ для российского баскетбола, и это действительно хороший вектор, к которому нужно стремиться.

Но в плане стиля игры я не совсем Никита. Он габаритнее меня, у него больше размера в защите. Мне кажется, я немного другой в нападении, ну или, по крайней мере, хотел бы по-другому играть.

— А как хотел бы?

— Хочется больше принимать решений с мячом, но это всё уже будет зависеть только от меня, нужно много работать.

— А по стилю игры на кого хотел бы равняться?

— В детстве смотрел больше НБА. Мне нравились игроки уровня Матча всех звёзд, у которых много изоляций. В Европе таких игроков меньше. Вот сейчас, например, в Лиге ВТБ играет Бэйкон, у которого тоже очень много изоляций. А так больше всего мне нравился Кевин Дюрант.

— То есть хочешь куда-то в этом направлении двигаться? Стать российским Кевином Дюрантом?

— Российский Кевин Дюрант звучит, конечно, круто. Но мне до этого ещё очень далеко.

— Какие были мысли после минувшего сезона, который многое в твоей жизни поменял?

— Не было такого, когда сезон закончился, а я сел и начал думать: «Круто всё сложилось». Наоборот, мне это дало больше мотивации работать, потому что начинаешь понимать, что что-то получается, это тебя заряжает, и хочется дальше работать, прогрессировать.

Я особо не отдыхал, съездил на четыре дня в Санкт-Петербург. Почти сразу начал тренироваться. В конце сезона немного усугубил ситуацию с коленом, поэтому июнь тренировался вообще без контакта, и только в июле у меня началась более контактная работа.

— А подготовка к этому сезону уже с основой как-то отличалась от той, что была год назад с командой Суперлиги?

— Наверное, нет. За время первого сезона я со всеми уже как-то наладил коммуникацию, не было такого, что вхожу в какую-то другую команду. Просто начали тренироваться. Конечно, в основной команде тренировки более интенсивные, но за полгода, что были в первом сезоне, уже привык и понял, какие нагрузки тут, поэтому в предсезонке для меня это не было сюрпризом.

— В предсезонке МБА-МАИ одержала пять побед подряд, в том числе и над ЦСКА, достойно билась с «Зенитом» на Кубке Кондрашина и Белова. Как оценишь подготовку к сезону?

— Если не учитывать игру с «Пари НН», то предсезонка прошла очень хорошо. Игры в Китае трудно оценивать, потому что команда всё-таки была уровнем гораздо ниже, чем мы ожидали. Игра с ЦСКА вышла заряженной. Это нам дало понимание того, что мы можем играть с грандами. Потом в игре с «Зенитом» мы даже вели в счёте за четыре минуты до конца игры. Поэтому после таких игр, конечно, возникает уверенность, что мы можем показать достойные результаты в сезоне.

Паша Исмаилов Фото: МБА-МАИ

— Ты упомянул поездку в Китай. Как тебе она вообще?

— Я до этого не был в Китае. Конечно, было интересно и классно приехать в страну, которую никогда не видел, посмотреть, как живут люди, какой у них менталитет, какая инфраструктура, как они общаются друг с другом и реагируют на нас.

— Многие жаловались на еду.

— Еда — это да. Совсем не понял их кухню. Я в первый день на ужине съел какую-то лапшу с мясом. Она была такой жирной, и мне после неё плохо было. Все оставшиеся дни очень аккуратно относился к еде, пытался брать максимально постную пищу, чтобы вдруг не отравиться.

— С каким настроем команда подходила к старту нового сезона?

— Мы все были заряжены и воодушевлены. Хотим доказать, что можем достойно смотреться и против команд из топ-4, потому что в прошлом году не получилось. Будем биться, доказывать, что команда с нашей идеологией, с российскими игроками, может конкурировать.

— Что не получилось на старте в итоге?

— Да, начало сезона у нас получилось не таким, как мы ожидали. Проиграли «Зениту», потом обидно проиграли «Енисею», «Самаре» дома, очень плохо сыграли с «Пармой». И после этих плохих игр пытались как-то себя настроить на выездную серию, более-менее сыграли с «Астаной», хорошо, что победили. Это нам придало какую-то уверенность, затем победили в Саратове. Так что надеюсь, что будем от игры к игре прибавлять и выигрывать матчи.

— А как относишься к позиции МБА по легионерам?

— Безусловно, для нас, российских игроков, это огромный шанс себя показать, потому что таких условий нет нигде. Поэтому отношусь к этому только положительно.

— Тебе разве не хотелось бы набраться опыта у игрока другой школы? У того же Бэйкона, например.

— Конечно, тренироваться с игроками высочайшего уровня — это крутой и незаменимый опыт. Но, с одной стороны, ты получаешь опыт, смотришь, как они играют, а с другой — ты можешь получить больше игрового времени и сам какие-то шишки набить. И, мне кажется, второй вариант более предпочтительный, чтобы самому развиваться, а не смотреть, как другие играют.

— Ты говорил, что плей-офф Евролиги — это лучший баскетбол. Почему?

— Ценность каждого владения намного выше, чем, например, в НБА. Да, в Северной Америке больше атак, у них больше времени, но ценность отдельно взятой защиты в разы ниже. В Евролиге другая плотность, другое принятие решений, коммуникация в защите и нападении.

— Если плей-офф Евролиги — это лучший баскетбол, то Лига ВТБ — какой баскетбол?

— Номер два, так и опубликуйте.

— Сейчас НБА вообще не смотришь?

— Конечно, я так или иначе интересуюсь, смотрю результаты матчей, статистику, хайлайты. Но смотреть прямые эфиры — это тяжело. Можно посмотреть полный матч плей-офф, например.

— За кем следишь?

— За Дюрантом, конечно. Если брать команды, то за «Далласом». «Нью-Йорк» сейчас интересный. А так, конечно, за теми [командами], где играет Дюрант.

— Давай представим, что ты вообще сейчас круто прогрессируешь, и ты бы больше хотел поиграть в Евролиге, чем в НБА?

— Наверное, да.

— Может, сначала в Евролиге, а потом в НБА?

— Ну это был бы самый идеальный расклад.

— А в Евролиге в какой-то определённой команде хотел бы поиграть?

— Трудно сказать. Если заходить, то, скорее всего, 3&D. А такой игрок может органично смотреться в любой команде. А так поиграл бы за команду из Турции.