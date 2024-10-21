Его назвали в честь Леброна, а он выбрал Янниса. На Филиппинах растёт 17-летний «монстр»

Когда в далёком 2007 году твой отец назвал тебя в честь Леброна Джеймса, он, несомненно, надеялся, что ты пойдёшь по стопам Короля. Однако 17-летний Леброн Джеймс Даеп с Филиппин выбрал себе другого кумира — греческого форварда Янниса Адетокунбо из «Милуоки». Возможно, дело вовсе не в имени?

Отец Леброна, Роммел Даеп, сам был звездой баскетбола на филиппинской арене — под его руководством колледж Сан-Себастьян выиграл пять чемпионатов подряд. Вдохновлённый карьерой Леброна Джеймса, он решил подарить сыну не только жизнь, но и великое имя. Однако оказалось, что даже великие имена не всегда определяют судьбу.

Юный Леброн с ростом 2 м уже стал местной звездой. И что же он делает? Вместо того чтобы вдохновляться великим Леброном, он следит за Яннисом. За человеком, который изменил представления о силе, скорости и навыках в баскетболе. Повторяя любимые движения Адетокунбо, Леброн Джеймс Даеп уже собрал множество наград — вошёл в символическую пятёрку и получил приз за лучшую защиту. Это путь настоящего анархиста баскетбола — носить имя Леброна, но играть, как Яннис. Логика? Здесь она не правит бал.

Видео можно посмотреть на канале GMA Sports PH в YouTube.

Отец в самом деле вовсе не возражает против такого выбора сына. Работая ассистентом тренера юниорской команды Университета Перпетуального Спасения, он часто находится рядом с Леброном на скамейке запасных. Однако он ясно понимает, что наступит день, когда его там не будет. «Я всегда поддерживаю его, потому что однажды мне не удастся быть рядом, и ему придётся двигаться вперёд самостоятельно», — поделился Роммел.

Идёт ли Леброн своим уникальным путём? Несомненно. Но когда отец даёт тебе имя в честь одного из величайших баскетболистов всех времён, а ты выбираешь другого кумира — это не просто выбор, это смелое заявление. Похоже, именно в этом заключается сущность филиппинского феномена — разрушать стереотипы и идти наперекор ожиданиям.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.