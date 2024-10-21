Долгожданное возвращение НБА! Разобрали главные вопросы перед стартом регулярки

С 18 июня, когда игроки «Бостон Селтикс» подняли над головой 18-й трофей Ларри О’Брайена, прошло уже больше четырёх месяцев. Осталось совсем немного до старта нового сезона-2024/2025 в НБА. В межсезонье уместилось множество событий: Олимпиада в Париже, драфт, рынок свободных агентов, Летняя лига и предсезонка. Настала пора возвращаться самой известной баскетбольной лиге в мире.

Основные обмены и перестановки в командах

Пол Джордж Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Одним из главных ньюсмейкеров межсезонья стал «Нью-Йорк Никс». Сперва руководство клуба заполучило Микала Бриджеса, который воссоединился со своими «бро» из университета Виллановы — Джейленом Брансоном, Джошем Хартом и Донте Дивинченцо. Бриджес становился с ними чемпионами в NCAA в 2016 году. А затем после ухода Харта в НБА — ещё раз в 2018-м. Практически перед стартом предсезонки «Никс» обменяли Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо на Карла-Энтони Таунса. Клуб показал свои чемпионские амбиции и готов со своим звёздным составом навязать борьбу «Бостону» на Востоке.

Главного свободного агента в 2024 году — Пола Джорджа — отхватила «Филадельфия Сиксерс». У клуба из Пенсильвании была практически полностью свободная платёжная ведомость, поэтому она могла себе позволить выписать форварду максимальный контракт, который не захотели выдавать Джорджу в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Голден Стэйт» всеми силами пытался удержать в составе Клэя Томпсона, но, кажется, четырёхкратный чемпион НБА уже всё решил для себя после той самой игры в плей-ин с «Сакраменто». «Воины» повторяли все предложения, которые поступали Томпсону. Сами калифорнийцы предлагали ему бо́льшие деньги, чем те, на которые он подписался с «Далласом». Тем не менее защитник был непреклонен и покинул «Уорриорз» после 13 лет в клубе.

Чемпионы 2023 года «Денвер Наггетс» не сумели сохранить в составе одного из лучших 3&D-исполнителей в НБА Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, который перебрался в довольно перспективную команду «Орландо Мэджик». Впрочем, «самородки» немного выкрутились из ситуации, подписав хоть и не прямую замену Кентавиусу, но довольно значимого игрока в истории лиги — Расселла Уэстбрука. В предсезонке «Денвер» не блистал — проклятие Черепашки?

Внутрисезонный турнир

Леброн Джеймс после победы во внутрисезонном турнире Фото: Ethan Miller/Getty Images

В прошлом сезоне прошёл первый в истории внутрисезонный турнир НБА, или же Кубок НБА. Как вам угодно. Кейс получился довольно успешным. Игроки отмечали, что важность игр возрастает раньше и не нужно ждать февраля, чтобы после закрытия дедлайна на обмены играть на полную катушку. Победителем прошлого турнира стал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Правила всё те же: 30 команд случайным образом разделены на шесть групп. Групповая стадия продлится месяц, после чего последует раунд на выбывание (плей-офф), состоящий из четвертьфинала, полуфинала и финала. Внутрисезонный турнир стартует 13 ноября, и каждые вторник и пятницу в ноябре и декабре клубы будут играть между собой до завершения группового этапа 4 декабря. Все игры, за исключением финальной, идут в зачёт регулярного чемпионата.

Плей-офф внутрисезонного турнира пройдёт по олимпийской системе. Четвертьфиналы состоятся 11 и 12 декабря, полуфинал — 15 декабря, а финальная игра пройдёт 18 декабря. Стоит отметить, что теперь у соревнования появился спонсор и называется он официально Emirates Кубок НБА. Каждый игрок команды победителя получит $ 500 000. По итогам турнира выберут самого ценного игрока и символическую пятёрку.

Нововведения

Прямо-таки громких нововведений лига не делала по сравнению с прошлым сезоном, в котором уместились новая политика по управлению нагрузками, правило 65 игр, ужесточение правил и наказания за симуляции. В этом сезоне Адам Сильвер и Джо Думарс решили, видимо, сделать паузу и посмотреть на то, что выйдет из чемпионата-2024/2025.

НБА ввела правило запрещающее пользоваться мобильными телефонами во время игр. Это касается любого игрока лиги. Согласно ему, баскетболисты не смогут использовать свои личные телефоны за 45 минут до начала матча и до тех пор, пока не будут выполнены обязательства перед СМИ после окончания встречи. Запрет распространяется также на тренеров и тех игроков, которые находятся на скамейке запасных.

Этот запрет косвенно может быть связан со скандалом имени Джонтея Портера, который в прошлом сезоне делал ставки на игры со своим участием, после чего был пожизненно отстранён от НБА и до сих пор ожидает приговора по громкому делу. Лига тем самым хочет немного ограничить подобные действия от игроков.

Ключевые даты

23 октября — начало регулярного сезона

2 ноября — вынесенный матч в Мехико («Майами» — «Вашингтон»)

13 ноября — начало Кубка НБА

18 декабря — финал Кубка НБА

25 декабря — Рождественские матчи («Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз»)

23 и 25 января — вынесенные матчи в Париже («Спёрс» — «Пэйсерс»)

7 февраля — дедлайн на обмены

14-16 февраля — звёздный уикенд в Сан-Франциско

14 апреля — конец регулярного чемпионата

16-19 апреля — турнир плей-ин

12 мая — драфт-лотерея

13-19 мая — драфт-комбайн.

Громкие вывески (на старте сезона)

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс»: в ночь на 23 октября, 2:30 мск.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз»: в ночь на 23 октября, 5:00 мск.

«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс»: в ночь на 25 октября, 2:30 мск.

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»: в ночь на 25 октября, 5:00 мск.

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»: в ночь на 29 октября, 2:30 мск.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс»: в ночь на 30 октября, 2:30 мск.

За кем следить

За «Филадельфией Сиксерс» и трио Тайриз Макси — Пол Джордж — Джоэл Эмбиид. Эмбиид продолжает залечивать травму и пропустит старт регулярного чемпионата НБА, Джордж, в свою очередь, получил повреждение по ходу предсезонной подготовки, однако должен вернуться к первым матчам регулярки. Единственным более-менее стабильным игроком в этой тройке является Макси. Омрачает ситуацию и тот факт, что Эмбиид прямо заявил, что не намерен играть в сдвоенных играх до конца карьеры, чтобы быть лучше готовым к плей-офф. Что из этого выйдет, узнаем совсем скоро.

За «Сан-Антонио Спёрс» с Виктором Вембаньямой и Крисом Полом. Молодой француз показал свой талант в первом сезоне в НБА. Вембаньяма по итогам прошлого чемпионата стал лучшим новичком и был достаточно близок к получению награды DPOY (лучшему защищающемуся игроку), теперь на подмогу таланту «Сан-Антонио» заполучил легендарного разыгрывающего Криса Пола. Удастся ли «Спёрс» во главе с таким дуэтом улучшить свои позиции на невероятно сильном Западе?

За «Даллас Маверикс» и трио Кайри Ирвинг — Клэй Томпсон — Лука Дончич. Техасцы погремели на славу в прошлом сезоне — клуб добрался до финала НБА, где уступил «Бостону» (1-4). «Даллас» попытался решить свои проблемы с реализацией трёхочковых бросков подписанием Клэя Томпсона, но из команды ушёл Деррик Джонс, который являлся лучшим обороняющимся игроком команды. Променяли шило на мыло или же у Джейсона Кидда есть какой-то план? Регулярный чемпионат расставит всё по своим местам.

Виктор Вембаньяма Фото: Getty Images

За «Нью-Йорк Никс» и подмогой Джейлену Брансону. Том Тибодо получил самого нетравматичного игрока НБА — Микала Бриджеса. Форвард провёл 474 игры подряд в НБА, не пропустив ни одного матча со времён старшей школы. Также «Нью-Йорк» выменял Карла-Энтони Тауса. Теперь состав «Никс» выглядит следующим образом: Джейлен Брансон, Джош Харт, Микал Бриджес, О Джи Ануноби, Карл-Энтони Таунс, Майлз Макбрайд и Митчелл Робинсон — звучит очень сильно. Посмотрим, удастся ли клубу сместить «Бостон» с первой строчки Востока.

За действующими чемпионами «Бостон Селтикс». «Кельты» впервые с 2008 года завоевали чемпионство. Клуб наконец-то окреп — Джейсон Тейтум и Джейлен Браун превратились в полноценных лидеров команды, а Джру Холидэй, Деррик Уайт, Эл Хорфорд и Кристапс Порзингис помогают клубу во всех проявлениях. Генеральный менеджер Брэд Стивенс построил одну из самых выдающихся команд в истории, которая проиграла всего три игры по ходу плей-офф 2024 года. Чемпионское окно открыто, все ждут ещё одного чемпионства от «Селтикс».

За «Оклахома-Сити Тандер» и Шеем Гилджес-Александером. «Молниеносная» команда практически в одночасье стала одной из сильнейших команд Западной конференции. В регулярке-2022/2023 «Оклахома» заняла 10-е место, а уже на следующий сезон стала лидером Запада. Раскрылись Джейлен Уильямс и Чет Холмгрен, не говоря уже о Гилджес-Александере, который занял второе место в голосовании на MVP. «Тандер» усилились в межсезонье, выменяв из «Чикаго» Алекса Карузо, который укрепит командную оборону.

Стефен Карри и Леброн Джеймс Фото: Ezra Shaw/Getty Images

За «Голден Стэйт Уорриорз» и Стефеном Карри. Чемпионское окно для команды во главе со Стефеном Карри с каждым годом закрывается всё плотнее. Легенда НБА не молодеет, а достойную замену ушедшему Томпсону найти не удалось. В команду пришли Бадди Хилд и Де’Энтони Мелтон. Прилично развиваются Брэндин Подзиемски, Жонатан Куминга и Мозес Муди, но вряд ли это поможет «Голден Стэйт» побороться за чемпионство. Или же всё не так очевидно, как кажется?

За «Денвер Наггетс» и MVP НБА. В составе клуба присутствует лучший игрок НБА Никола Йокич. Его влияние на игру «Денвера» вряд ли вообще можно оценить. Он и есть клуб в нынешнем его проявлении. Но порой даже гениального игрока не хватает, чтобы выиграть чемпионство в НБА, что нам и показал плей-офф 2024 года. Джамал Маррей сильно сдал, а Аарон Гордон и остальные не смогли помочь добраться даже до финала Западной конференции. Сейчас «Денвер» должен собраться, иначе клуб из Колорадо точно будут ждать серьёзные перестановки.

За «Миннесотой Тимбервулвз» и Энтони Эдвардсом. «Волки», как и «Оклахома», сделали невероятный скачок вперёд. Во многом благодаря Энтони Эдвардсу в составе. Юный предводитель «Миннесоты» уже получил порцию похвалы ото всех легенд НБА, его сравнивают с молодым Майклом Джорданом. Состав у клуба невероятно разнообразный и, вероятно, самый глубокий в НБА. В прошлом сезоне «Миннесота» добралась до финала Запада, удастся ли улучшить результат?

За «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Кажется, уже никто не верит в «Лейкерс» и «Финикс». Однако на бумаге клубы стали лучше. «Озёрники» будут играть под руководством тренера-новичка, но с довольно оригинальными идеями, а также с выбранным на драфте Далтоном Кнехтом — перспективным игроком. «Солнечные» же наконец-то поняли, что нужен разыгрывающий, и за минимальные деньги подписали Тайаса Джонса. Мотивация Леброна Джеймса будет на невероятном уровне, так как он захочет показать сыну, как выигрываются чемпионаты, а «Большое трио» «Финикса», состоящее из Кевина Дюранта, Девина Букера и Брэдли Била, никуда не делось.

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