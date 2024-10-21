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Новый сезон-2024/2025 в НБА: Кубок НБА, формат, правила, ключевые даты и события, за кем следить, когда начнётся, баскетбол

Долгожданное возвращение НБА! Разобрали главные вопросы перед стартом регулярки
Никита Бирюков
НБА возвращается
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Рассказываем об основных моментах межсезонья, ключевых событиях и главных командах сезона-2024/2025.

С 18 июня, когда игроки «Бостон Селтикс» подняли над головой 18-й трофей Ларри О’Брайена, прошло уже больше четырёх месяцев. Осталось совсем немного до старта нового сезона-2024/2025 в НБА. В межсезонье уместилось множество событий: Олимпиада в Париже, драфт, рынок свободных агентов, Летняя лига и предсезонка. Настала пора возвращаться самой известной баскетбольной лиге в мире.

Основные обмены и перестановки в командах

Пол Джордж

Пол Джордж

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Одним из главных ньюсмейкеров межсезонья стал «Нью-Йорк Никс». Сперва руководство клуба заполучило Микала Бриджеса, который воссоединился со своими «бро» из университета Виллановы — Джейленом Брансоном, Джошем Хартом и Донте Дивинченцо. Бриджес становился с ними чемпионами в NCAA в 2016 году. А затем после ухода Харта в НБА — ещё раз в 2018-м. Практически перед стартом предсезонки «Никс» обменяли Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо на Карла-Энтони Таунса. Клуб показал свои чемпионские амбиции и готов со своим звёздным составом навязать борьбу «Бостону» на Востоке.

Главного свободного агента в 2024 году — Пола Джорджа — отхватила «Филадельфия Сиксерс». У клуба из Пенсильвании была практически полностью свободная платёжная ведомость, поэтому она могла себе позволить выписать форварду максимальный контракт, который не захотели выдавать Джорджу в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Голден Стэйт» всеми силами пытался удержать в составе Клэя Томпсона, но, кажется, четырёхкратный чемпион НБА уже всё решил для себя после той самой игры в плей-ин с «Сакраменто». «Воины» повторяли все предложения, которые поступали Томпсону. Сами калифорнийцы предлагали ему бо́льшие деньги, чем те, на которые он подписался с «Далласом». Тем не менее защитник был непреклонен и покинул «Уорриорз» после 13 лет в клубе.

Чемпионы 2023 года «Денвер Наггетс» не сумели сохранить в составе одного из лучших 3&D-исполнителей в НБА Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, который перебрался в довольно перспективную команду «Орландо Мэджик». Впрочем, «самородки» немного выкрутились из ситуации, подписав хоть и не прямую замену Кентавиусу, но довольно значимого игрока в истории лиги — Расселла Уэстбрука. В предсезонке «Денвер» не блистал — проклятие Черепашки?

Внутрисезонный турнир

Леброн Джеймс после победы во внутрисезонном турнире

Леброн Джеймс после победы во внутрисезонном турнире

Фото: Ethan Miller/Getty Images

В прошлом сезоне прошёл первый в истории внутрисезонный турнир НБА, или же Кубок НБА. Как вам угодно. Кейс получился довольно успешным. Игроки отмечали, что важность игр возрастает раньше и не нужно ждать февраля, чтобы после закрытия дедлайна на обмены играть на полную катушку. Победителем прошлого турнира стал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Правила всё те же: 30 команд случайным образом разделены на шесть групп. Групповая стадия продлится месяц, после чего последует раунд на выбывание (плей-офф), состоящий из четвертьфинала, полуфинала и финала. Внутрисезонный турнир стартует 13 ноября, и каждые вторник и пятницу в ноябре и декабре клубы будут играть между собой до завершения группового этапа 4 декабря. Все игры, за исключением финальной, идут в зачёт регулярного чемпионата.

Плей-офф внутрисезонного турнира пройдёт по олимпийской системе. Четвертьфиналы состоятся 11 и 12 декабря, полуфинал — 15 декабря, а финальная игра пройдёт 18 декабря. Стоит отметить, что теперь у соревнования появился спонсор и называется он официально Emirates Кубок НБА. Каждый игрок команды победителя получит $ 500 000. По итогам турнира выберут самого ценного игрока и символическую пятёрку.

Нововведения

Прямо-таки громких нововведений лига не делала по сравнению с прошлым сезоном, в котором уместились новая политика по управлению нагрузками, правило 65 игр, ужесточение правил и наказания за симуляции. В этом сезоне Адам Сильвер и Джо Думарс решили, видимо, сделать паузу и посмотреть на то, что выйдет из чемпионата-2024/2025.

Нововведения прошлого сезона:
Главная лига мира возвращается! Всё, что нужно знать перед началом нового сезона в НБА
Главная лига мира возвращается! Всё, что нужно знать перед началом нового сезона в НБА

НБА ввела правило запрещающее пользоваться мобильными телефонами во время игр. Это касается любого игрока лиги. Согласно ему, баскетболисты не смогут использовать свои личные телефоны за 45 минут до начала матча и до тех пор, пока не будут выполнены обязательства перед СМИ после окончания встречи. Запрет распространяется также на тренеров и тех игроков, которые находятся на скамейке запасных.

Этот запрет косвенно может быть связан со скандалом имени Джонтея Портера, который в прошлом сезоне делал ставки на игры со своим участием, после чего был пожизненно отстранён от НБА и до сих пор ожидает приговора по громкому делу. Лига тем самым хочет немного ограничить подобные действия от игроков.

Что наделал Портер?
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Ключевые даты

  • 23 октября — начало регулярного сезона
  • 2 ноября — вынесенный матч в Мехико («Майами» — «Вашингтон»)
  • 13 ноября — начало Кубка НБА
  • 18 декабря — финал Кубка НБА
  • 25 декабря — Рождественские матчи («Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз»)
  • 23 и 25 января — вынесенные матчи в Париже («Спёрс» — «Пэйсерс»)
  • 7 февраля — дедлайн на обмены
  • 14-16 февраля — звёздный уикенд в Сан-Франциско
  • 14 апреля — конец регулярного чемпионата
  • 16-19 апреля — турнир плей-ин
  • 12 мая — драфт-лотерея
  • 13-19 мая — драфт-комбайн.

Громкие вывески (на старте сезона)

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
  • «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс»: в ночь на 23 октября, 2:30 мск.
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз»: в ночь на 23 октября, 5:00 мск.
  • «Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс»: в ночь на 25 октября, 2:30 мск.
  • «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»: в ночь на 25 октября, 5:00 мск.
  • «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»: в ночь на 29 октября, 2:30 мск.
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс»: в ночь на 30 октября, 2:30 мск.

За кем следить

  • За «Филадельфией Сиксерс» и трио Тайриз Макси — Пол ДжорджДжоэл Эмбиид. Эмбиид продолжает залечивать травму и пропустит старт регулярного чемпионата НБА, Джордж, в свою очередь, получил повреждение по ходу предсезонной подготовки, однако должен вернуться к первым матчам регулярки. Единственным более-менее стабильным игроком в этой тройке является Макси. Омрачает ситуацию и тот факт, что Эмбиид прямо заявил, что не намерен играть в сдвоенных играх до конца карьеры, чтобы быть лучше готовым к плей-офф. Что из этого выйдет, узнаем совсем скоро.
  • За «Сан-Антонио Спёрс» с Виктором Вембаньямой и Крисом Полом. Молодой француз показал свой талант в первом сезоне в НБА. Вембаньяма по итогам прошлого чемпионата стал лучшим новичком и был достаточно близок к получению награды DPOY (лучшему защищающемуся игроку), теперь на подмогу таланту «Сан-Антонио» заполучил легендарного разыгрывающего Криса Пола. Удастся ли «Спёрс» во главе с таким дуэтом улучшить свои позиции на невероятно сильном Западе?
  • За «Даллас Маверикс» и трио Кайри ИрвингКлэй ТомпсонЛука Дончич. Техасцы погремели на славу в прошлом сезоне — клуб добрался до финала НБА, где уступил «Бостону» (1-4). «Даллас» попытался решить свои проблемы с реализацией трёхочковых бросков подписанием Клэя Томпсона, но из команды ушёл Деррик Джонс, который являлся лучшим обороняющимся игроком команды. Променяли шило на мыло или же у Джейсона Кидда есть какой-то план? Регулярный чемпионат расставит всё по своим местам.
Виктор Вембаньяма

Виктор Вембаньяма

Фото: Getty Images

  • За «Нью-Йорк Никс» и подмогой Джейлену Брансону. Том Тибодо получил самого нетравматичного игрока НБА — Микала Бриджеса. Форвард провёл 474 игры подряд в НБА, не пропустив ни одного матча со времён старшей школы. Также «Нью-Йорк» выменял Карла-Энтони Тауса. Теперь состав «Никс» выглядит следующим образом: Джейлен Брансон, Джош Харт, Микал Бриджес, О Джи Ануноби, Карл-Энтони Таунс, Майлз Макбрайд и Митчелл Робинсон — звучит очень сильно. Посмотрим, удастся ли клубу сместить «Бостон» с первой строчки Востока.
  • За действующими чемпионами «Бостон Селтикс». «Кельты» впервые с 2008 года завоевали чемпионство. Клуб наконец-то окреп — Джейсон Тейтум и Джейлен Браун превратились в полноценных лидеров команды, а Джру Холидэй, Деррик Уайт, Эл Хорфорд и Кристапс Порзингис помогают клубу во всех проявлениях. Генеральный менеджер Брэд Стивенс построил одну из самых выдающихся команд в истории, которая проиграла всего три игры по ходу плей-офф 2024 года. Чемпионское окно открыто, все ждут ещё одного чемпионства от «Селтикс».
  • За «Оклахома-Сити Тандер» и Шеем Гилджес-Александером. «Молниеносная» команда практически в одночасье стала одной из сильнейших команд Западной конференции. В регулярке-2022/2023 «Оклахома» заняла 10-е место, а уже на следующий сезон стала лидером Запада. Раскрылись Джейлен Уильямс и Чет Холмгрен, не говоря уже о Гилджес-Александере, который занял второе место в голосовании на MVP. «Тандер» усилились в межсезонье, выменяв из «Чикаго» Алекса Карузо, который укрепит командную оборону.
Стефен Карри и Леброн Джеймс

Стефен Карри и Леброн Джеймс

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

  • За «Голден Стэйт Уорриорз» и Стефеном Карри. Чемпионское окно для команды во главе со Стефеном Карри с каждым годом закрывается всё плотнее. Легенда НБА не молодеет, а достойную замену ушедшему Томпсону найти не удалось. В команду пришли Бадди Хилд и Де’Энтони Мелтон. Прилично развиваются Брэндин Подзиемски, Жонатан Куминга и Мозес Муди, но вряд ли это поможет «Голден Стэйт» побороться за чемпионство. Или же всё не так очевидно, как кажется?
  • За «Денвер Наггетс» и MVP НБА. В составе клуба присутствует лучший игрок НБА Никола Йокич. Его влияние на игру «Денвера» вряд ли вообще можно оценить. Он и есть клуб в нынешнем его проявлении. Но порой даже гениального игрока не хватает, чтобы выиграть чемпионство в НБА, что нам и показал плей-офф 2024 года. Джамал Маррей сильно сдал, а Аарон Гордон и остальные не смогли помочь добраться даже до финала Западной конференции. Сейчас «Денвер» должен собраться, иначе клуб из Колорадо точно будут ждать серьёзные перестановки.
  • За «Миннесотой Тимбервулвз» и Энтони Эдвардсом. «Волки», как и «Оклахома», сделали невероятный скачок вперёд. Во многом благодаря Энтони Эдвардсу в составе. Юный предводитель «Миннесоты» уже получил порцию похвалы ото всех легенд НБА, его сравнивают с молодым Майклом Джорданом. Состав у клуба невероятно разнообразный и, вероятно, самый глубокий в НБА. В прошлом сезоне «Миннесота» добралась до финала Запада, удастся ли улучшить результат?
  • За «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Кажется, уже никто не верит в «Лейкерс» и «Финикс». Однако на бумаге клубы стали лучше. «Озёрники» будут играть под руководством тренера-новичка, но с довольно оригинальными идеями, а также с выбранным на драфте Далтоном Кнехтом — перспективным игроком. «Солнечные» же наконец-то поняли, что нужен разыгрывающий, и за минимальные деньги подписали Тайаса Джонса. Мотивация Леброна Джеймса будет на невероятном уровне, так как он захочет показать сыну, как выигрываются чемпионаты, а «Большое трио» «Финикса», состоящее из Кевина Дюранта, Девина Букера и Брэдли Била, никуда не делось.
Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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