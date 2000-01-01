Удивительная точность бросков от фанатов. Видео
Удивительная история из израильской Winner League. Во время активности для болельщиков в перерыве сразу два фаната умудрились попасть в кольцо с середины площадки. Вы только посмотрите на эмоции этих парней!
Сразу два болельщика попали в кольцо с середины площадки. Видео
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