Когда команда тренера-президента наконец проиграет?

Нет, мы не злорадствуем — всё-таки это историческая серия для «Локомотива-Кубань» в Единой лиге! Но впереди ждут очень серьёзные соперники.

«Локомотив-Кубань» — самый интересный клуб старта Единой лиги сезона-2024/2025. Команда из Краснодара изменилась донельзя, тем не менее перемены пошли на пользу, так как кубанцы не только переписали несколько рекордов, но и показывают впечатляющую игру. Если по трём-четырём играм судить было сложно, то после побед над «Зенитом», «Уралмашем» и УНИКСом — настала пора поговорить о «Локо».

Хоть «Локомотив-Кубань» и победил УНИКС с, казалось бы, небольшим преимуществом — 78:71, но счёт не отражает всего того, что происходило на паркете. Подопечные тренера-президента Андрея Ведищева на протяжении всего матча контролировали ход игры, не позволяя сопернику приблизиться даже на расстояние 10 очков. Каждый в составе на 110% выполнял свои функции. Антон Квитковских и вовсе, вероятно, провёл свой лучший матч в карьере — 16 очков, семь подборов, две передачи, один перехват и один блок-шот при эффективности «+21» — лучший в составе клуба. В определённый момент разница в счёте достигла 20 очков — 71:51!

Была небольшая потеря концентрации, в связи с этим «Локо» позволил УНИКСу подсократить огромное отставание. Однако игра уже была сделана. Ведищев уделяет огромное внимание российским баскетболистам, которые получают много игрового времени, несмотря на наличие топовых по меркам Единой лиги легионеров. Би Джей Джонсон и Антониус Кливленд мгновенно влились в состав. Если Джонсон — это больше про нападение и набор очков различными способами, то Кливленд — суператлетичный двусторонний игрок, способный делать результат на обеих сторонах плрщадки, что он и доказал на старте регулярки.

Патрик Миллер по-другому раскрылся в составе, одну из лидерских позиций в клубе занимает Андрей Мартюк. В свою очередь, Кирилл Елатонцев, Кирилл Темиров и Владислав Емченко отлично помогают со скамейки запасных и не то что не выпадают, а в некоторых матчах становятся чуть ли не главными звёздами. И это ещё травму получил Карвел Андерсон — штатный снайпер команды. Что было бы с соперниками если бы Карвел был на паркете? Страшно подумать.

Андрей Ведищев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Локомотив» выиграл восемь матчей подряд в Единой лиге — это вторая лучшая серия клуба в истории на старте чемпионата. У всех были сомнения после того, как команда прекратила сотрудничество с Александром Секуличем и назначила специалиста без опыта, хоть и работавшего в клубе в должности президента, но не бывавшего на тренерском мостике. Теперь же Ведищев обновил рекорд среди российских тренеров-дебютантов. Ранее Владимиру Родионову с «Автодором» удавалось одержать семь побед кряду.

Да и в целом Ведищев стал четвёртым тренером-дебютантом в истории, сумевшим одержать восемь побед подряд на старте чемпионата. Ранее этого добивались Хавьер Паскуаль («Зенит», восемь побед), Саша Обрадович («Локомотив-Кубань», девять побед) и Айнарс Багатскис («Нижний Новгород», 10 побед). Нынешний тренер кубанцев может переписать историю среди всех тренеров Единой лиги, а не только российских. Но в дальнейшем у его подопечных игры с «Нижним Новгородом», занимающим на данный момент третье место в чемпионате, и с ЦСКА, действующим чемпионом и вторым местом сезона-2024/2025.

В общем, мягко говоря, очень сильные соперники стоят на пути «Локомотива-Кубань» и Ведищева. Уступит ли команда тренера-президента в этих матчах или же продолжит творить историю на наших глазах? Первая проверка назначена на 24 октября, когда кубанцы сыграют с «Нижним».