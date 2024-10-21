«Бостону» — хана? Топ-5 претендентов на титул НБА-2024/2025

Побеждает тот, кто умеет ждать. Всего несколько месяцев назад «Селтикс» спустя 16 лет взяли титул и перешли из разряда вечных неудачников последних сезонов в статус лучшей команды мира. «Бостон» сохранил победный состав, но защищать кубок всегда сложнее, чем его заполучить. Список тех, кто стучится в чемпионское окно, и тех, кто уже готов его выбить с двух ног, как обычно, длинный. К регулярке-2024/2025 «кельты» подходят фаворитами, однако их «бэк-ту-бэку» может помешать целый ряд голодных соперников.

Молодёжь «Оклахомы»

Лугенц Дорт, Джейлен Уильямс, Чет Холмгрен и Шей Гилджес-Александер, сезон-2023/2024 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Время — самый ценный ресурс. И у «Оклахомы» его по-прежнему полно. Самая прогрессирующая франшиза прошлого сезона выиграла регулярку невероятно конкурентного Запада и стала самой молодой командой в истории, кому удалось взять серию плей-офф. Уровень оппозиции в современной лиге, как челябинские мужики, настолько суров, что в любой другой год Чет Холмгрен получил бы награду лучшему новичку, а Шей Гилджес-Александер мог бы забрать MVP. Однако феноменальная игра Вембаньямы и привычные перформансы Йокича не оставили лидерам «Тандер» шансов на индивидуальные призы.

«Оклахома» образца нового сезона должна прибавить ещё сильнее, так как решила основные проблемы прошлого чемпионата. Во-первых, органично влился Холмгрен, что позволило нивелировать недостаток размеров на щитах. Именно борьба за отскоки была ахиллесовой пятой «Тандер» до этого. Во-вторых, чтобы приобрести что-нибудь нужное, необходимо отдать что-то ненужное. Постсезон показал несовместимость с остальной командой Джоша Гидди. Он выглядел инородным элементом, и тренерскому штабу приходилось прятать его в играх на вылет. Поэтому его игровое время снизилось на семь минут, что позволило повысить защитную продуктивность.

Фавориты букмекеров на титул НБА-2024/2025

Команда Коэффициент «Бостон Селтикс» 4,80 «Оклахома-Сити Тандер» 8,50 «Нью-Йорк Никс» 9 «Филадельфия Сиксерс» 9 «Денвер Наггетс» 9,50 «Даллас Маверикс» 11

В-третьих, «Оклахома» провела точечную селекцию, выменяв сразу двух дико недооценённых игроков. Из «Чикаго пришёл лакомый для контендеров кусок любого межсезонья Алекс Карузо. Чемпионский опыт, защитный апгрейд и стабильные 38% трёхочковых по карьере прилагаются. После прорывного сезона команду пополнил Айзея Хартенштайн, сразу способный составить Холмгрену надёжную пару во фронкорте.

Плюс «Тандер» — единственная, кроме «Бостона», команда, вошедшая в топ-5 как атакующего, так и оборонительного рейтинга. Именно баланс завоёвывает титулы, а у «Оклахомы» он есть. Марк Дэйгнолт создал коллектив без перекоса в любую из сторон. Здесь каждый знает свою роль, а Гилджес-Александер двумя подряд сезонами с минимум 30 очками за матч окончательно застолбил место в пятёрке лучших скорреров лиги. В общем, девиз «Тандер» должен выглядеть следующим образом: мы строили-строили и наконец-то построили.

«Никс» собирают монстра

Карл-Энтони Таунс, предсезонка НБА-2024 Фото: Evan Bernstein/Getty Images

В последний раз «Никс» брали гайки в 1973 году. Это было настолько давно, что помогал им в этом Фил Джексон. И не тот тренер Джексон, слепивший пару три-питов с Джорданом, а затем бравший титулы с «Лейкерс». Тогда Фил ещё сам играл в баскетбол и не котировался тем самым Дзен-мастером, ореол которого обрёл позднее. Однако именно сейчас «Нью-Йорк» впервые за долгое время входит в сезон в ранге одного из главных претендентов. По оценке букмекеров, «Никс» идут в тройке основных фаворитов. Собственно, случалось ли такое на нашем веку?

Катализатором взлёта стали сразу несколько факторов. Том Тибодо, в первую очередь, известен как защитный специалист. Помните чемпионство «Бостона» в 2008-м? За игру в защите там отвечал как раз работавший ассистентом главного Тибодо. В «Никс» у специалиста старые методы. В нападении основная нагрузка ложится на главную звезду, которой в хороший день помогают ролевики разного уровня. Функцию чикагского Деррика Роуза взял на себя Джейлен Брансон. Как оказалось, удачно, ведь «Нью-Йорк» залетел на второе место Востока, а в плей-офф остановился в шаге от финала конференции во многом из-за череды травм.

Джейлен Брансон (справа), предсезонка НБА-2024 Фото: Evan Bernstein/Getty Images

Сейчас «Никс» стали значительно глубже. Брансон, Харт, Дивинченцо и Бриджес давно знакомы и выигрывали NCAA в составе «Виллановы». От услуг Донте пришлось отказаться, чтобы провернуть крупную сделку по привлечению Карла-Энтони Таунса. «Вилланова Никс», как их моментально окрестили в медиа, в трейде с «Миннесотой» отдали и Джулиуса Рэндла, но их планомерную работу на трансферном рынке следует расценивать удачно. Им удалось договориться о значительной скидке по контракту с Брансоном, переподписать Ануноби и сохранить костяк, усилившись Бриджесом и Таунсом.

Мало собрать крепкую команду под руководством качественного специалиста. Нужно, чтобы они друг другу подходили. Тибодо уже удачно поставил на Брансона, и в его ростере хватает цепких оборонцев. Да, скепсис по-прежнему остаётся. Мол, Том не тренер для плей-офф, слишком неохотно меняет ротацию и загоняет ведущих исполнителей. Интересно будет взглянуть, как у него получится с Бриджесом. На минуточку, это тот самый парень, в одном из сезонов в результате обмена сыгравший 83 из 82 возможных матчей. «Никс» уже взяли 50 матчей в прошлом чемпионате, не собираются останавливаться и сейчас.

«Филадельфия» идёт в олл-ин

Эрик Гордон, Пол Джордж и Кайл Лоури, предсезонка НБА-2024 Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Видимо, прошлогодний плей-ин «Филадельфии» надоел, поэтому здесь сразу играют в олл-ин. Иначе как ещё можно назвать приобретение Пола Джорджа. Чтобы снова досрочно не отправиться на рыбалку, менеджмент «Филадельфии Сиксерс» выудил самую крупную рыбу межсезонья. На бумаге Джордж, Эмбиид и Макси тянут на большое трио, но даже оригинальному Биг Трио Леброна, Уэйда и Боша в своё время не удалось с наскока взять чемпионат.

В новый сезон Эмбиид входит с партнёрами самого высокого уровня таланта за всю карьеру. Макси продолжает прибавлять. Он забрал награду самому прогрессирующему игроку, а его статистика говорит сама за себя. С каждым новым годом Тайриз забивает больше, чем в предыдущем. Джордж — идеальная вторая опция нападения и надёжный защитник. Не стоит недооценивать финансово выгодные подписания недорогих Калеба Мартина и Гершона Ябуселе. В общем, «Филадельфия» настроена на игру здесь и сейчас.

Однако для претендующей на чемпионство франшизы у неё многовато минусов. Эмбиид постоянно травмируется в самый ответственный момент. «Сиксерс» берут ему усиление, но за последние пять регулярок у Джоэла 275 матчей, тогда как у Джорджа – только 263. С одной стороны, «Филадельфии» удалось соединить трёх классных игроков, выступающих на разных позициях. С другой – мяч в баскетболе всё ещё один, и то, как они его разделят, тоже большой вопрос. Кому-то точно придётся отказываться от владений. Когда у тебя есть MVP, многократный участник Матча всех звёзд, который явно пришёл не за этим, и восходящая звезда, сделать это безболезненно будет весьма проблематично.

Тем не менее «Сиксерс» определённо стали интереснее. Об этом говорят и отчёты экспертов, и букмекерские котировки, и звёздный состав, и то, что 33% генеральных менеджеров НБА оценили их работу в межсезонье как лучшую в лиге.

Не сбрасывайте со счетов «Денвер»

Никола Йокич и Аарон Гордон, предсезонка НБА-2024 Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Для поклонников «Наггетс» есть три новости: хорошая, нейтральная и плохая. Начнём с последней. «Денвер» – в топ-10 команд с наивысшим налогом на роскошь в грядущем сезоне. При этом самородки плохо поработали на рынке и никак не усилились в ситуации прайма своего ведущего игрока. Ошибочно считать, что большие победы делают только большие баскетболисты. Конечно, это так, но без вклада вспомогательных элементов добиться успеха намного сложнее. После чемпионского сезона-2022/2023 «Наггетс» потеряли важного ролевика Брюса Брауна. Ровно на те же грабли франшиза наступила год спустя, не договорившись о продлении с Кентавиусом Колдуэллом-Поупом. Время идёт, а их состав не становится сильнее.

Нейтральный момент, который легко может окраситься как в позитивные, так и в негативные тона — приобретение Расселла Уэстбрука. За семь лет Расс заметно постарел и из MVP превратился в рингчайзера — игрока, который гоняется за титулом по разным клубам. Он провалился в «Лейкерс», сознательно отошёл в тень в «Клипперс», но и там, и там не снискал успеха. В «Денвере» ему наверняка уготована роль бэкапа Джамала Маррея. Кстати, с канадцем продлили соглашение, что тоже не совсем однозначно. В проигранной серии с «Миннесотой» разыгрывающий выглядел бледной тенью себя, а провальную Олимпиаду в Париже ему хотелось бы поскорее забыть.

Всё же «Денвер» нельзя сбрасывать со счетов. Почему? Потому что Йокич. Никола взял третий MVP за четыре года и, без сомнений, остаётся сильнейшим игроком планеты как минимум за последнюю пятилетку. Три награды подряд не выигрывал даже Майкл Джордан, поэтому Джокеру не о чем волноваться. Он и не переживает, так как всегда нацелен на командный успех намного больше, чем на личную статистику. В прошлом сезоне центровой привёл «Наггетс» к пятому атакующему рейтингу в лиге, а в постсезоне уступил только специально собранным для противодействия ему «Тимбервулвз» с их физически мощной передней линией. В новом споре за титул Никола и не так давно взявший чемпионство «Денвер» по-прежнему котируются высоко.

«Даллас», может, повторим?

Дерек Лайвли, Джейсон Кидд и Лука Дончич, матч женской НБА — 2024 Фото: Ethan Miller/Getty Images

В заокеанской карьере Луки Дончича уже шесть полноценных сезонов. В каждом из них словенский гений либо брал приз лучшему новичку, либо финишировал в топ-10 голосования за MVP. В его коллекции по-прежнему не хватает звания самого ценного игрока и чемпионского кубка. В прошлом плей-офф Дончич ближе всего подошёл к титулу, но в финале оказался слабее заведомо более сбалансированных «Селтикс». Собственно, в Луке кроются как плюсы, так и минусы игровой модели «Маверикс».

«Даллас» ярче остальных придерживается гелиоцентрической схемы, когда в их Вселенной может быть только одно Солнце. В НБА термин гелиоцентризма получил активное распространение пять лет назад. Он означает команды, в которых роль лидера и главной звезды возведена в абсолют. Рейтинг задействования Дончича в прошлой регулярке составил 35,9%. Спойлер — это безумно много. В постсезоне Лука тащил как мог и проводил на паркете по 41 минуту.

Лука Дончич, финальная серия плей-офф НБА — 2024 Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Нюанс в том, что, когда у словенца не идёт, одноклубники не всегда способны его поддержать. В распоряжении «Маверикс» имеются проверенные бойцы, вот только все они не совсем надёжные персонажи. Когда Кайри Ирвинг в кондициях и хочет играть, то его сложно остановить. Но это случается далеко не всегда. Клэй Томпсон — лучший снайпер всех времён после Стефа Карри, однако последний матч в майке «Уорриорз» он завершил с 0 из 10 с игры, а первую игру в джерси «Далласа» начал с 0 из 9. Деррик Лайвли в лиге только один сезон, и теперь к нему будут относиться куда серьёзнее, а других звёзд у Джейсона Кидда как бы и нет. Тем не менее то, как техасцы играли в матчах на вылет, и то, как подстраивались под каждого соперника, наталкивает на мысли, что у Дончича и компании будут шансы на ещё один финал.

Среди менее очевидных соискателей на трофей Ларри О’Брайана можно выделить едва ли не половину лиги. «Финикс», «Лейкерс», «Тимбервулвз», «Бакс», умеющие удивлять «Уорриорз» и «Хит», готовые к камбэку Джа Моранта «Гриззлиз». Реальность такова, что за последние шесть сезонов в НБА каждый год менялся чемпион. Пока фаворит – «Бостон», оно и понятно, кельты же не просто так выиграли регулярку и взяли гайки. Однако всё может измениться уже в следующем плей-офф. За эту непредсказуемость мы и любим НБА.

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