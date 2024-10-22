Взрывной «Локомотив», приятный «Пари НН» и непривычный УНИКС. Рейтинг силы Единой лиги

Новый сезон Единой лиги ВТБ набирает обороты. Практически все команды провели восемь матчей, за исключением ЦСКА и «Самары, в связи с чем можно подвести промежуточные итоги и оценить выступление клубов. «Чемпионат» подготовил первую версию рейтинга силы команд Единой лиги после старта сезона.

12. «Астана»

Силовой рейтинг «Астаны» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Казахстанский клуб оказался единственным представителем не из России в новом сезоне Единой лиги. В минувшем сезоне столичная команда неплохо стартовала, но смазала концовку сезона. В нынешнем же чемпионате у подопечных Фотиса Такианоса пока что совсем ничего не клеится и не получается найти свою игру. Как итог — восемь поражений в восьми встречах.

11. МБА-МАИ

Силовой рейтинг МБА-МАИ Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Полностью российский коллектив ударно провёл предсезонку — одержал шесть побед в восьми матчах, в том числе и над ЦСКА, но на старте чемпионата команда Василия Карасёва забуксовала. Москвичи потерпели пять поражений подряд, и лишь в шестом матче, против «Астаны», сумели одержать долгожданную победу. За ней следом был повержен и «Автодор», но в последней игре красно-белые уступили «Пари НН». В минувшем сезоне ситуация была похожей, но не стоит забывать, что в концовке сезоне москвичи одержали 11 побед подряд.

10. «Енисей»

Силовой рейтинг «Енисея» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Енисей» стартовал примерно так, как от него и ожидали. После победы над МБА-МАИ команда Йовица Арсича проиграла четыре матча подряд, реабилитировалась с «Пармой», но затем вновь уступила — «Автодору». Красноярцы, которые летом потеряли очень ярких игроков, таких как Ксэвьер Ратэн-Мэйс и Джеремайя Мартин, видимо, до сих пор не могут от этого оправиться. В составе красноярцев лишь два легионера, российские баскетболисты получают шанс, чтобы проявить себя, но пока не особо им пользуются. Интересно будет посмотреть, какие изменения произойдут в игре «Енисея» в ближайших матчах, и произойдут ли вообще.

9. «Парма»

Силовой рейтинг «Пармы» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Парма» громко пошумела в минувшем сезоне, но этот чемпионат начала с двух поражений. Однако после этого команда Евгения Пашутина реабилитировалась во встречах с «Астаной», МБА-МАИ и «Уралмашем». «Парма» — одна из немногих команд второй части таблицы, которая может рассчитывать на всех игроков. Единственной серьёзной потерей для пермяков является Самсон Руженцев, но он получил травму ещё в августе, и у Пашутина был небольшой запас времени, чтобы перестроиться. Основные игроки, которые проводят на паркете много времени и набирают очки — в строю. Стоит отметить и трансферную компанию команды, которая так или иначе приносит свои плоды. Да, никто не гарантировал лёгкой прогулки для «Пармы», и после прорывного минувшего сезона соперники начали готовиться к команде Пашутина ещё более детальнее и глубже.

8. «Автодор»

Силовой рейтинг «Автодора» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Очевидно выше ожиданий стартовал саратовский «Автодор», который перед самым началом сезона не смог рассчитывать сразу на двух потенциальных игроков стартового состава из-за их отказа приезжать в расположение команды. Экстренно был подписан Калеб Агада, сразу ставший одним из лидеров Единой лиги по количеству результативных передач, а также лучшим в «Автодоре» по очкам и подборам! И это при Артёме Клименко и Дмитрии Халдееве. Агада набирает в среднем за матч 17,8 очка, 6,6 подбора и 5,8 передачи. Саратовцы обыграли «Парму», «Астану» и «Енисей», а также дали бой нынешнему лидеру, который ещё ни разу не проиграл — краснодарскому «Локомотиву». Миленко Богичевич второй сезон продолжает делать достаточно интересную команду в Саратове и заслуживает уважения.

7. «Самара»

Силовой рейтинг «Самары» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Самара» начала сезон с четырёх поражений в семи матчах, а обыгрывает пока команды, которые очевидно уступают в классе. Однако неудачи можно списать на череду травм, которая обрушилась на клуб. В частности, Насир Брукс, Хэйден Далтон, Александр Гудумак, Михаил Кулагин, Антон Карданахишвили, Глеб Голдырев не смогли принять участие во всех матчах по разным причинам. В прошлом сезоне самарцы очень ровно прошли регулярный чемпионат, и пока идут на такой же график и в нынешнем первенстве.

6. «Уралмаш»

Силовой рейтинг «Уралмаша» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Уральцы неплохо начали сезон, но может быть не так ярко, как от них ожидали. В первую очередь это связано с тем, что перед самым стартом чемпионата серьёзную травму получил лидер команды — Октавиус Эллис. Американскому центровому понадобилась операция по пластике связок голеностопного сустава, после которой клуб официально не объявлял сроки возвращения баскетболиста на паркет. Однако по информации «Чемпионата», ожидаемое возвращение Октавиуса Эллиса — начало января . В связи с этим экстренно был подписан Джонни О'Брайант, знакомый болельщикам по выступлениям за «Локомотив-Кубань», но ему точно нужно время на адаптацию, ведь он даже не прошёл с командой предсезонку, а сразу с самолета отправился на официальные матчи.

5. УНИКС

Силовой рейтинг УНИКСа Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Казанской команде непросто на старте сезона, но этому есть логическое объяснение: летом клуб покинул главный игрок и действующий MVP Единой лиги — Ненад Димитриевич, а полноценной замены так и не нашлось. Да, был подписан Девон Акун-Пёрселл, но он игрок совсем другого плана, а также Тони Тэйлор, но сравнивать его с Нено не приходится. В команде остался Маркос Найт, но он пропустил три встречи из-за повреждения. Пока казанцам не могут покориться соперники из топ-4: команда Перасовича на старте потерпела три поражения — от ЦСКА, «Зенит» и «Локомотива». Время на исправление ситуации есть, главное, чтобы дела не усугубились.

4. «Пари НН»

Силовой рейтинг «Пари НН» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Если не сюрпризом, то очень приятной неожиданностью на старте сезона стал именно «Пари НН». Нижегородцы под руководством Сергея Козина, для которого этот сезон является первым в качестве главного тренера, стартовали с трёх побед, обидно уступили «Уралмашу», но уже в следующей встрече громко победили ЦСКА на своём паркете благодаря сумасшедшему броску Обри Доукинса. После этого «НН» уступил на выезде «Зениту», но затем завоевал две победы и сейчас располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице — выше УНИКСа. Нижегородцы выглядят очень свежо и органично, отдельно хочется выделить летние подписания команды, которые определённо можно записать руководству в актив. Главной звёздочкой является американский защитник Зак Наталл, но и другие игроки не отстают от него и привносят не меньший вклад в успехи клуба.

3. «Зенит»

Силовой рейтинг «Зенита» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Зенит» представляется командой с самым грозным нападением в лиге: подопечные Хавьера Паскуля за восемь встреч уже три раза переваливали за 100 очков. Однако несмотря на это, сине-бело-голубые уступили в двух матчах, причём во встречах с командами из топ-4 — ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью». Стоит напомнить, что в прошлом сезоне петербуржцы уступили в первых шести матчах с командами «большой четвёрки». Сможет ли «Зенит» не повторить свою прошлогоднюю судьбу? Узнаем уже 3 ноября в очередном матче против «Локо». Петербуржцы серьёзно обновили состав в межсезонье, видно, что новички ещё осваиваются, в том числе и Дуэйн Бэйкон, однако это не мешает ему уже быть самым результативным игроком чемпионата. Американец, который провёл в НБА больше 200 матчей, набирает в среднем 19,4 очка. Интересно узнать, как он покажет себя на дистанции.

2. ЦСКА

Силовой рейтинг ЦСКА Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Армейцы возглавляли наш рейтинг перед стартом сезона, при этом нельзя сказать, что московский клуб сыграли ниже ожиданий. Однако перформанс «Локомотива» затмил результаты ЦСКА. Как и кубанцы, москвичи обыграли УНИКС и «Зенит», но обидно уступили в гостях «Пари НН» после сумасшедшего победного броска форварда нижегородцев Обри Доукинса. ЦСКА набирает обороты от матча к матчу, будто ещё вкатываясь в сезон. Звёздный новичок Алекса Аврамович также продолжает привыкать к реалиям Единой лиги и точно ещё заявит о себе. Всё только начинается.

1. «Локомотив-Кубань»

Силовой рейтинг «Локомотива-Кубань» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

К кубанцам внимание было приковано ещё до старта нового сезона: перестановки в составе, но куда интереснее — в тренерском штабе. Александра Секулича сменил президент клуба Андрей Ведищев, который до этого не имел опыта работы главным тренером. В предсезонных матчах у «Локо» получалось далеко не всё и было непонятно, как команда проявит себя в официальных встречах. Но опасения оказались напрасны: кубанцы при Ведищеве выдали лучший старт в своей истории, а также обновили клубный рекорд по набранным очкам за один матч. Краснодарцы уже обыграли принципиальных соперников по топ-4 — «Зенит» и УНИКС и вовсе идут без поражений — 8-0. Нет никаких сомнений, что «Локо» — это лучшая команда лиги прямо сейчас.