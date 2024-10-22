Леброн и Бронни Джеймсы — официально первый дуэт отец-сын в истории НБА? LIVE

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Регулярный сезон только начинается! А сколько интересных историй нас будет ждать?
Завтра, 23 октября, будет сыграно два матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», которые начнутся в 2:30 и 5:00 мск соответственно.
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НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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