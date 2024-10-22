«Хочу, чтобы русские играли больше». Молодой талант Единой лиги — о карьере, НБА и целях

Виталиюс Пранаускис начинал свой баскетбольный путь в Воронеже, а в 2019 году переехал в Саратов и пополнил ряды молодёжной команды «Автодор-2». Всего через год он вышел на паркет Единой лиги за основной состав саратовского клуба. В нынешнем сезоне разыгрывающий улучшает свои показатели эффективности и получает больше минут на площадке. Это помогло ему попасть в рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. «Чемпионат» пообщался с Виталиюсом, чтобы узнать игрока получше.

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ выходит обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучшему молодому игроку».

— Как пришла идея заниматься баскетболом?

— Вообще, у меня не было такой идеи (смеётся). Я хотел всегда футболом заниматься и уже месяц ходил на тренировки. Если бы не баскетбол, то точно занимался бы им. Один раз мы просто ехали домой с родителями, и они сказали, что завтра я иду на баскетбол. Они дружили с моим первым тренером Олегом Борисовичем Жидковым. И, в принципе, так я попал на первые тренировки, так и оказался здесь.

— А как проходили первые занятия?

— Конечно, мне нравилось. Но тогда особо не понимал, ещё маленький был. У нас отличные тренеры в Воронеже, был спортивный класс, мы всегда с детства всей командой вместе были, учились, занимались, тренировались.

Виталиюс Пранаускис (слева) Фото: Из личного архива Виталиюса Пранаускиса

— Ты сказал, что родители привели тебя в баскетбол. Расскажи поподробнее про них.

— Родители особо спортом не занимались, в детстве, может, в универе где-то, а так они не спортсмены. Но всегда хотели, чтобы я именно в спорт уходил, видели меня баскетболистом, верили в это. Для меня родители сделали очень много: всегда следили, поддерживали, вкладывали по максимуму своё время и деньги — всё, чтобы я стал спортсменом.

— В какой момент начал понимать, что баскетбол — это всерьёз и ты хочешь этим заниматься уже профессионально?

— Наверное, когда мы заняли третье место на первенстве России по юношам. Это была первая значимая победа для Воронежа: впервые за много лет такой результат показали. И вот тогда да, уже понял, что это мое.

— А кто тебя вдохновлял, с кого-то брал пример?

— Вообще, Алексей Швед — мой кумир, так скажем, смотрел, как он играет, пытался играть так же. Это если из русских игроков. Понятно, что и за НБА следил, за всеми популярными игроками: Стефеном Карри, Леброном Джеймсом и так далее.

— А какие были самые сложные моменты на пути к профессиональному спорту?

— По сути, таких сложных моментов не было, всё хорошо шло, постепенно, тренировался, много работал, и всё. Не думал ни о чём лишнем.

Виталиюс Пранаускис (№1) Фото: Из личного архива Виталиюса Пранаускиса

— Как поступило предложение о переходе в «Автодор»?

— Мы играли последнее первенство России по своему году. Тут работал менеджер Тарас, он написал моим родителям, спросил: «Не хотите приехать на просмотр в «Автодор»?» У меня ещё было несколько предложений, но я приехал в Саратов, поговорил с Владимиром Евстафьевичем Родионовым, он мне объяснил, как что тут работает. «Автодор» на то время был, да и сейчас остаётся, одним из лучших клубов, которые развивают молодых игроков, и, конечно, я выбрал его.

— Тяжело давалось решение о переезде?

– Нет-нет, не тяжело. Да и сам переезд прошёл отлично, сразу влился, я знал всех ребят, следил за ними, как они играли в Молодёжной лиге. И, в принципе, никаких проблем с адаптацией не было.

Виталиюс Пранаускис (справа) Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

— Чувствовалась разница в спортивных школах между Воронежем и Саратовом?

— Да, конечно. У нас там была обычная СДЮШОР. А тут, по сути, совсем другого уровня организация, для меня всё по-новому было, это уже профессиональный клуб. Ощущения от игр были невероятные. Был тренер Кристапс Зейдс здесь, он очень много в меня вложил. Показал, как устроен взрослый баскетбол, как что работает. Мы хорошо играли, я старался показать максимальные результаты, выкладывался каждую игру. Игры за молодёжную команду — это отличное время было, конечно. Но можно сказать, что нам немного не повезло, должен был быть «Финал восьми» Молодежной лиги ВТБ в Саратове, и тогда из-за «короны» всё отменили. Я думаю, мы бы выиграли, очень сильно готовились.

— Ещё один важный момент того времени — игра за сборную. Каково это было?

— Это было в первый раз для меня. Непередаваемые ощущения, когда надеваешь майку сборной России, представляешь свою страну на каких-то международных играх, тогда, когда ещё это можно было, конечно, это круто. Очень. Еврочелленджер 2021 года запомнился, по сути, всем, потому что для меня всё было в новинку. Хотя рутина вся была обычной: игры, перелёты, тренировки. Я просто кайфовал с процесса, наслаждался тем, что здесь нахожусь, и всё.

Виталиюс Пранаускис (с мячом) Фото: ФИБА

— Матчи за основную команду «Автодора». Насколько сложным оказался для тебя этот опыт?

— Очень сложный опыт, совсем другие скорости, контакт, борьба. Надо решение принимать в 10 раз быстрее, чем в Молодёжной лиге. Поначалу было тяжело адаптироваться, как и всем молодым игрокам, но со временем привыкаешь и подстраиваешься под этот ритм.

— А кто-то помогал привыкнуть к этому ритму?

— Антон Квитковских и Александр Петенёв. Я только приехал, с ними начал общаться сразу. Они помогали, подсказывали на тренировках всегда. Особенно в первое время, когда только приходил на тренировку основной команды, где-то не понимал английский или чего тренер хочет, какие тут правила и всё такое. Они мне всегда помогали, подсказывали. Очень благодарен за это.

— Расскажи про свои первые игровые минуты на паркете за основную команду.

— Это было волнительно, первая игра была с «Астаной», тренер у нас был Горди Херберт. Я тогда тренировался в ДЮБЛ, возможно, какие-то травмы были или болезнь, и тут мне на тренировке сказали, не то что «готовься, в заявке будешь», а «готовься, будешь играть». Было страшно, конечно, волновался весь день. Выступать за команду с такой историей значит для меня очень много, на самом деле. Я к этому шёл, это была моя мечта — играть на высоком уровне. В Саратове было много болельщиков, когда вышел, немного потерялся, но потом минута прошла, и всё, весь в игре был.

Виталиюс Пранаускис (справа) Фото: БК «Автодор»

— А кого из соперников по Единой лиге ВТБ можешь отметить?

— Сложнее всего, конечно, играть против ЦСКА. Там игроки топ-уровня. Но против таких ребят и нужно всегда играть, чтобы прогрессировать. С подобными клубами нужно быть всегда на концентрации, по максимуму в фокусе. Стараться плавно играть, подходить к матчу в лучшей форме. И только так можно этим игрокам противостоять.

— Каким был самый сложный матч в карьере?

— Думаю, с «Енисеем». Дома играли где-то сезона два назад, там на последней секунде «баззером» проиграли. Это самый сложный матч был. Я тогда, наверное, первый раз минут 25-30 сыграл за матч.

— Перейдём к этому сезону. Как прошло для тебя межсезонье? Чем занимался?

— Перед подготовкой к сезону делал упор на физическое состояние, чтобы прибавить в скорости, силе и массе тела. Потому что в лиге уровень контакта очень высокий, все игроки физически развиты. Всё лето тренировки, тренажерный зал, питание, баскетбол и мяч. И вот уже приехал где-то в июле в Саратов. Тренер наш по физической подготовке показал очень много хороших упражнений, ему благодарен за это.

— Успел отдохнуть летом?

— Нет, вообще не отдыхал. Только тренировался и работал.

Виталиюс Пранаускис Фото: БК «Автодор»

— Команда меняется от сезона к сезону, игроки приходят и уходят, но с некоторыми ты играешь уже не первый год. С кем выстроились наиболее тесные отношения?

— У меня со всеми тёплые отношения, не могу кого-то выделить, со всеми общаюсь, классно провожу время. Сейчас отличный состав, можем сходить куда-то покушать, провести время в выходной день, они редко, конечно, у нас бывают, но ничего.

— По игре можно заметить, что ты чаще стараешься отдать пас. С чем связано желание скорее отдать мяч, чем бросить?

— Нет определённых причин, обычно смотрю по ситуации, принимаю решение уже по факту. Если партнёр в более выгодной ситуации, чем я, всегда отдам передачу. Играю для команды, для партнёров. Главное, чтобы команда победила, неважно, сколько ты наберёшь очков.

— Как часто ты сталкивался с ситуацией, когда тренеры или руководство клуба отдавали предпочтение более опытным игрокам, нежели молодежи?

— С таким не сталкивался, потому что в «Автодоре», наоборот, дают молодым игрокам шанс проявить себя. Даже если у тебя не получается, всё равно можно пробовать второй, третий раз. Нужно, конечно, доказывать на тренировках, чтобы тренер давал минуты, шансы. Всё это упорная работа.

— Ты успел поработать с разными тренерами в «Автодоре», с кем тебе было комфортнее всего?

— Скорее всего, это Миленко Богичевич, потому что уже более профессионально разбираются моменты, он показывает, на что обратить внимание, замечает мелочи, даёт больше минут. Говоря о предыдущих тренерах, человек, который, по сути, показал мне, как устроен мужской баскетбол, это Эмил Райкович. Вот с ним мне было очень комфортно работать. Тоже спасибо ему огромное, что доверял мне, выпускал на некоторые минуты. Он дал понять, как использовать контакт, скорость, какие-то мелочи, как отдать пас, где занять место на площадке, в какой момент бросить. Когда нужно чуть успокоиться, остановиться, посмотреть, ритм игры поймать.

Тайм-аут у «Автодора» Фото: БК «Автодор»

— В этом сезоне к тренерскому штабу добавился тренер по физической подготовке Вячеслав Архипов. Насколько изменилась твоя тренировочная рутина, как это повлияло?

— Всё изменилось, в «Автодоре» никогда не было отдельных тренеров по физической подготовке. Очень счастлив такому пополнению штаба. Что касается рутины, мы приходим в зал, тренер даёт специальную программу, там несколько видов, каждый выполняет ту, которая ему подходит: может, нужно что-то размять, как-то конкретно проработать тело. Разминаемся, потом, если у нас есть тренажёрный зал, идём туда. Также тренер подготавливает упражнения, все выполняют план. Он следит за процессом, к каждому игроку индивидуальный подход.

— Сейчас у тебя увеличивается игровое время постепенно. Это даёт тебе уверенность. Чувствуешь ли доверие тренерского штаба?

— Да, конечно, очень. Когда играешь, даже, может, не прямо много минут, но всегда в игре по 10-15 минут, конечно, себя чувствуешь по-другому на площадке. Приходит уверенность, принимаешь более качественные решения.

— А каким видишь для себя этот сезон, какие цели ставишь?

— Стараемся, конечно, выйти в плей-офф, занять как можно выше место, в каждой игре побеждать, у нас только такой настрой. Ну а для себя, конечно, в этом сезоне хочу попробовать получить звание лучшего молодого игрока.

— Как оцениваешь свои физические данные по сравнению с другими молодыми игроками?

— На самом деле, все ребята молодые имеют одинаковые шансы. Наверное, мой самый главный плюс — скорость. Нужно только научиться чуть контролировать её.

— На молодёжь часто направлено пристальное внимание. Как справляешься с давлением во время игр?

— Я просто фокусируюсь на самой игре — что говорит тренер, что подсказывают партнёры. Направляю всё внимание только на площадку, и всё. Абстрагируюсь от всего.

— У «Автодора» довольно большая фан-база, очень громкие болельщики. Ощущается ли это на паркете?

— Да, конечно. Огромное спасибо нашим болельщикам, что они так нас поддерживают. Я бы сказал, что у нас болельщики по своей мощности топ-3 в лиге. Если бы их не было, мы бы, наверное, так не играли.

— Как реагируешь на критику в свой адрес — как со стороны тренеров, так и со стороны болельщиков. Читаешь ли комментарии?

— Нет, комментарии, которые где-то пишут, я не читаю, не смотрю ничего, абстрагируюсь вообще от этого. Что касается слов тренера, конечно, прислушиваюсь и стараюсь выполнять, что он мне говорит, что-то исправляю.

— Какой для тебя идеальный отдых после матча?

— Наверное, провести с братом как-то время, вкусно покушать.

Виталиюс Пранаускис, сезон-2024/2025 Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Что бы ты хотел изменить в российском баскетболе, чтобы молодым игрокам было проще развиваться и расти?

— Это сложный вопрос, риторический даже, можно сказать. Наверное, чтобы в юношеском баскетболе было больше русских тренеров. Мне, конечно, хочется, чтобы молодые игроки, да и не только молодые, а в целом русские игроки получали больше игрового времени, потому что мы играем всё-таки в русской лиге. Такой ответ могу дать.

— Как считаешь, российские клубы Единой лиги уступают по уровню европейским клубам или это стереотип?

— Это стереотип 100%. УНИКС, ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» свободно, я думаю, играли бы в Евролиге и выходили бы в плей-офф даже в нынешних условиях. Сейчас вот был Суперкубок Единой лиги, приезжали команды, которые играют как раз в Евролиге. Наши клубы показали достойный результат, так что они ничем не хуже. Это всё дело времени.

— Считаешь ли ты, что Единая лига ВТБ — это платформа для того, чтобы продвинуться в европейские клубы?

— Да, конечно, 100%. Ксэвьер Ратэн-Мэйс в прошлом году играл в «Енисее», сейчас — в мадридском «Реале». Вот вам ответ на этот вопрос.

Игроки «Автодора» Фото: БК «Автодор»

— А что бы ты выбрал: стабильный контракт в Единой лиге ВТБ или рискнуть, но поехать за границу?

— Всё зависит от того, куда именно за границу, смотря в какую команду. Если это Евролига, то 100% попробовал бы свои силы там. Если какой-то клуб, который не играет в еврокубках или соревнованиях подобного уровня, то, конечно, выбрал бы Лигу ВТБ.

— Какой совет можешь дать молодым игрокам?

— Hard work pays off (тяжёлый труд окупается. — пер. англ.). Работать, продолжать, не останавливаться. Если даже что-то не получается, перетерпеть этот момент. И если ты работаешь, всё равно рано или поздно всё тебе воздастся. Нужно просто не опускать руки и голову. Ни о чём не думать, сконцентрироваться на баскетболе, на игре, и всё.

— И напоследок — назови идеальную пятёрку с тобой в составе.

— Давайте так: я разыгрывающий, второй номер — Денис Наумов, третий — Александр Петенёв, четвёртый — Антон Квитковских, пятый — Евгений Минченко.