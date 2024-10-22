«Хочу, чтобы русские играли больше». Молодой талант Единой лиги — о карьере, НБА и целях

Виталиюс Пранаускис начинал свой баскетбольный путь в Воронеже, а в 2019 году переехал в Саратов и пополнил ряды молодёжной команды «Автодор-2». Всего через год он вышел на паркет Единой лиги за основной состав саратовского клуба. В нынешнем сезоне разыгрывающий улучшает свои показатели эффективности и получает больше минут на площадке. Это помогло ему попасть в рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. «Чемпионат» пообщался с Виталиюсом, чтобы узнать игрока получше.
— Как пришла идея заниматься баскетболом?
— Вообще, у меня не было такой идеи (смеётся). Я хотел всегда футболом заниматься и уже месяц ходил на тренировки. Если бы не баскетбол, то точно занимался бы им. Один раз мы просто ехали домой с родителями, и они сказали, что завтра я иду на баскетбол. Они дружили с моим первым тренером Олегом Борисовичем Жидковым. И, в принципе, так я попал на первые тренировки, так и оказался здесь.
— А как проходили первые занятия?
— Конечно, мне нравилось. Но тогда особо не понимал, ещё маленький был. У нас отличные тренеры в Воронеже, был спортивный класс, мы всегда с детства всей командой вместе были, учились, занимались, тренировались.
Виталиюс Пранаускис (слева)
Фото: Из личного архива Виталиюса Пранаускиса
— Ты сказал, что родители привели тебя в баскетбол. Расскажи поподробнее про них.
— Родители особо спортом не занимались, в детстве, может, в универе где-то, а так они не спортсмены. Но всегда хотели, чтобы я именно в спорт уходил, видели меня баскетболистом, верили в это. Для меня родители сделали очень много: всегда следили, поддерживали, вкладывали по максимуму своё время и деньги — всё, чтобы я стал спортсменом.
— В какой момент начал понимать, что баскетбол — это всерьёз и ты хочешь этим заниматься уже профессионально?
— Наверное, когда мы заняли третье место на первенстве России по юношам. Это была первая значимая победа для Воронежа: впервые за много лет такой результат показали. И вот тогда да, уже понял, что это мое.
— А кто тебя вдохновлял, с кого-то брал пример?
— Вообще, Алексей Швед — мой кумир, так скажем, смотрел, как он играет, пытался играть так же. Это если из русских игроков. Понятно, что и за НБА следил, за всеми популярными игроками: Стефеном Карри, Леброном Джеймсом и так далее.
— А какие были самые сложные моменты на пути к профессиональному спорту?
— По сути, таких сложных моментов не было, всё хорошо шло, постепенно, тренировался, много работал, и всё. Не думал ни о чём лишнем.
Виталиюс Пранаускис (№1)
Фото: Из личного архива Виталиюса Пранаускиса
— Как поступило предложение о переходе в «Автодор»?
— Мы играли последнее первенство России по своему году. Тут работал менеджер Тарас, он написал моим родителям, спросил: «Не хотите приехать на просмотр в «Автодор»?» У меня ещё было несколько предложений, но я приехал в Саратов, поговорил с Владимиром Евстафьевичем Родионовым, он мне объяснил, как что тут работает. «Автодор» на то время был, да и сейчас остаётся, одним из лучших клубов, которые развивают молодых игроков, и, конечно, я выбрал его.
— Тяжело давалось решение о переезде?
– Нет-нет, не тяжело. Да и сам переезд прошёл отлично, сразу влился, я знал всех ребят, следил за ними, как они играли в Молодёжной лиге. И, в принципе, никаких проблем с адаптацией не было.
Виталиюс Пранаускис (справа)
Фото: БК «Пари Нижний Новгород»
— Чувствовалась разница в спортивных школах между Воронежем и Саратовом?
— Да, конечно. У нас там была обычная СДЮШОР. А тут, по сути, совсем другого уровня организация, для меня всё по-новому было, это уже профессиональный клуб. Ощущения от игр были невероятные. Был тренер Кристапс Зейдс здесь, он очень много в меня вложил. Показал, как устроен взрослый баскетбол, как что работает. Мы хорошо играли, я старался показать максимальные результаты, выкладывался каждую игру. Игры за молодёжную команду — это отличное время было, конечно. Но можно сказать, что нам немного не повезло, должен был быть «Финал восьми» Молодежной лиги ВТБ в Саратове, и тогда из-за «короны» всё отменили. Я думаю, мы бы выиграли, очень сильно готовились.
— Ещё один важный момент того времени — игра за сборную. Каково это было?
— Это было в первый раз для меня. Непередаваемые ощущения, когда надеваешь майку сборной России, представляешь свою страну на каких-то международных играх, тогда, когда ещё это можно было, конечно, это круто. Очень. Еврочелленджер 2021 года запомнился, по сути, всем, потому что для меня всё было в новинку. Хотя рутина вся была обычной: игры, перелёты, тренировки. Я просто кайфовал с процесса, наслаждался тем, что здесь нахожусь, и всё.
Виталиюс Пранаускис (с мячом)
Фото: ФИБА
— Матчи за основную команду «Автодора». Насколько сложным оказался для тебя этот опыт?
— Очень сложный опыт, совсем другие скорости, контакт, борьба. Надо решение принимать в 10 раз быстрее, чем в Молодёжной лиге. Поначалу было тяжело адаптироваться, как и всем молодым игрокам, но со временем привыкаешь и подстраиваешься под этот ритм.
— А кто-то помогал привыкнуть к этому ритму?
— Антон Квитковских и Александр Петенёв. Я только приехал, с ними начал общаться сразу. Они помогали, подсказывали на тренировках всегда. Особенно в первое время, когда только приходил на тренировку основной команды, где-то не понимал английский или чего тренер хочет, какие тут правила и всё такое. Они мне всегда помогали, подсказывали. Очень благодарен за это.
— Расскажи про свои первые игровые минуты на паркете за основную команду.
— Это было волнительно, первая игра была с «Астаной», тренер у нас был Горди Херберт. Я тогда тренировался в ДЮБЛ, возможно, какие-то травмы были или болезнь, и тут мне на тренировке сказали, не то что «готовься, в заявке будешь», а «готовься, будешь играть». Было страшно, конечно, волновался весь день. Выступать за команду с такой историей значит для меня очень много, на самом деле. Я к этому шёл, это была моя мечта — играть на высоком уровне. В Саратове было много болельщиков, когда вышел, немного потерялся, но потом минута прошла, и всё, весь в игре был.
Виталиюс Пранаускис (справа)
Фото: БК «Автодор»
— А кого из соперников по Единой лиге ВТБ можешь отметить?
— Сложнее всего, конечно, играть против ЦСКА. Там игроки топ-уровня. Но против таких ребят и нужно всегда играть, чтобы прогрессировать. С подобными клубами нужно быть всегда на концентрации, по максимуму в фокусе. Стараться плавно играть, подходить к матчу в лучшей форме. И только так можно этим игрокам противостоять.
— Каким был самый сложный матч в карьере?
— Думаю, с «Енисеем». Дома играли где-то сезона два назад, там на последней секунде «баззером» проиграли. Это самый сложный матч был. Я тогда, наверное, первый раз минут 25-30 сыграл за матч.
— Перейдём к этому сезону. Как прошло для тебя межсезонье? Чем занимался?
— Перед подготовкой к сезону делал упор на физическое состояние, чтобы прибавить в скорости, силе и массе тела. Потому что в лиге уровень контакта очень высокий, все игроки физически развиты. Всё лето тренировки, тренажерный зал, питание, баскетбол и мяч. И вот уже приехал где-то в июле в Саратов. Тренер наш по физической подготовке показал очень много хороших упражнений, ему благодарен за это.
— Успел отдохнуть летом?
— Нет, вообще не отдыхал. Только тренировался и работал.
Виталиюс Пранаускис
Фото: БК «Автодор»
— Команда меняется от сезона к сезону, игроки приходят и уходят, но с некоторыми ты играешь уже не первый год. С кем выстроились наиболее тесные отношения?
— У меня со всеми тёплые отношения, не могу кого-то выделить, со всеми общаюсь, классно провожу время. Сейчас отличный состав, можем сходить куда-то покушать, провести время в выходной день, они редко, конечно, у нас бывают, но ничего.
— По игре можно заметить, что ты чаще стараешься отдать пас. С чем связано желание скорее отдать мяч, чем бросить?
— Нет определённых причин, обычно смотрю по ситуации, принимаю решение уже по факту. Если партнёр в более выгодной ситуации, чем я, всегда отдам передачу. Играю для команды, для партнёров. Главное, чтобы команда победила, неважно, сколько ты наберёшь очков.
— Как часто ты сталкивался с ситуацией, когда тренеры или руководство клуба отдавали предпочтение более опытным игрокам, нежели молодежи?
— С таким не сталкивался, потому что в «Автодоре», наоборот, дают молодым игрокам шанс проявить себя. Даже если у тебя не получается, всё равно можно пробовать второй, третий раз. Нужно, конечно, доказывать на тренировках, чтобы тренер давал минуты, шансы. Всё это упорная работа.
— Ты успел поработать с разными тренерами в «Автодоре», с кем тебе было комфортнее всего?
— Скорее всего, это Миленко Богичевич, потому что уже более профессионально разбираются моменты, он показывает, на что обратить внимание, замечает мелочи, даёт больше минут. Говоря о предыдущих тренерах, человек, который, по сути, показал мне, как устроен мужской баскетбол, это Эмил Райкович. Вот с ним мне было очень комфортно работать. Тоже спасибо ему огромное, что доверял мне, выпускал на некоторые минуты. Он дал понять, как использовать контакт, скорость, какие-то мелочи, как отдать пас, где занять место на площадке, в какой момент бросить. Когда нужно чуть успокоиться, остановиться, посмотреть, ритм игры поймать.
Тайм-аут у «Автодора»
Фото: БК «Автодор»
— В этом сезоне к тренерскому штабу добавился тренер по физической подготовке Вячеслав Архипов. Насколько изменилась твоя тренировочная рутина, как это повлияло?
— Всё изменилось, в «Автодоре» никогда не было отдельных тренеров по физической подготовке. Очень счастлив такому пополнению штаба. Что касается рутины, мы приходим в зал, тренер даёт специальную программу, там несколько видов, каждый выполняет ту, которая ему подходит: может, нужно что-то размять, как-то конкретно проработать тело. Разминаемся, потом, если у нас есть тренажёрный зал, идём туда. Также тренер подготавливает упражнения, все выполняют план. Он следит за процессом, к каждому игроку индивидуальный подход.
— Сейчас у тебя увеличивается игровое время постепенно. Это даёт тебе уверенность. Чувствуешь ли доверие тренерского штаба?
— Да, конечно, очень. Когда играешь, даже, может, не прямо много минут, но всегда в игре по 10-15 минут, конечно, себя чувствуешь по-другому на площадке. Приходит уверенность, принимаешь более качественные решения.
— А каким видишь для себя этот сезон, какие цели ставишь?
— Стараемся, конечно, выйти в плей-офф, занять как можно выше место, в каждой игре побеждать, у нас только такой настрой. Ну а для себя, конечно, в этом сезоне хочу попробовать получить звание лучшего молодого игрока.
— Как оцениваешь свои физические данные по сравнению с другими молодыми игроками?
— На самом деле, все ребята молодые имеют одинаковые шансы. Наверное, мой самый главный плюс — скорость. Нужно только научиться чуть контролировать её.
— На молодёжь часто направлено пристальное внимание. Как справляешься с давлением во время игр?
— Я просто фокусируюсь на самой игре — что говорит тренер, что подсказывают партнёры. Направляю всё внимание только на площадку, и всё. Абстрагируюсь от всего.
— У «Автодора» довольно большая фан-база, очень громкие болельщики. Ощущается ли это на паркете?
— Да, конечно. Огромное спасибо нашим болельщикам, что они так нас поддерживают. Я бы сказал, что у нас болельщики по своей мощности топ-3 в лиге. Если бы их не было, мы бы, наверное, так не играли.
— Как реагируешь на критику в свой адрес — как со стороны тренеров, так и со стороны болельщиков. Читаешь ли комментарии?
— Нет, комментарии, которые где-то пишут, я не читаю, не смотрю ничего, абстрагируюсь вообще от этого. Что касается слов тренера, конечно, прислушиваюсь и стараюсь выполнять, что он мне говорит, что-то исправляю.
— Какой для тебя идеальный отдых после матча?
— Наверное, провести с братом как-то время, вкусно покушать.
Виталиюс Пранаускис, сезон-2024/2025
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
— Что бы ты хотел изменить в российском баскетболе, чтобы молодым игрокам было проще развиваться и расти?
— Это сложный вопрос, риторический даже, можно сказать. Наверное, чтобы в юношеском баскетболе было больше русских тренеров. Мне, конечно, хочется, чтобы молодые игроки, да и не только молодые, а в целом русские игроки получали больше игрового времени, потому что мы играем всё-таки в русской лиге. Такой ответ могу дать.
— Как считаешь, российские клубы Единой лиги уступают по уровню европейским клубам или это стереотип?
— Это стереотип 100%. УНИКС, ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» свободно, я думаю, играли бы в Евролиге и выходили бы в плей-офф даже в нынешних условиях. Сейчас вот был Суперкубок Единой лиги, приезжали команды, которые играют как раз в Евролиге. Наши клубы показали достойный результат, так что они ничем не хуже. Это всё дело времени.
— Считаешь ли ты, что Единая лига ВТБ — это платформа для того, чтобы продвинуться в европейские клубы?
— Да, конечно, 100%. Ксэвьер Ратэн-Мэйс в прошлом году играл в «Енисее», сейчас — в мадридском «Реале». Вот вам ответ на этот вопрос.
Игроки «Автодора»
Фото: БК «Автодор»
— А что бы ты выбрал: стабильный контракт в Единой лиге ВТБ или рискнуть, но поехать за границу?
— Всё зависит от того, куда именно за границу, смотря в какую команду. Если это Евролига, то 100% попробовал бы свои силы там. Если какой-то клуб, который не играет в еврокубках или соревнованиях подобного уровня, то, конечно, выбрал бы Лигу ВТБ.
— Какой совет можешь дать молодым игрокам?
— Hard work pays off (тяжёлый труд окупается. — пер. англ.). Работать, продолжать, не останавливаться. Если даже что-то не получается, перетерпеть этот момент. И если ты работаешь, всё равно рано или поздно всё тебе воздастся. Нужно просто не опускать руки и голову. Ни о чём не думать, сконцентрироваться на баскетболе, на игре, и всё.
— И напоследок — назови идеальную пятёрку с тобой в составе.
— Давайте так: я разыгрывающий, второй номер — Денис Наумов, третий — Александр Петенёв, четвёртый — Антон Квитковских, пятый — Евгений Минченко.