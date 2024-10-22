«Самый тупой способ попасть под стражу». Два громких скандала с игроками НБА

Скандалы всегда привлекают — будем честны. Обсуждения, кто прав в той или иной ситуации, а кто — нет. Море различных комментариев от лиц, связанных со скандалом, или же «экспертов» извне. В прошлом сезоне в НБА была крайне неприятная история с Джонтеем Портером, братом чемпиона в составе «Денвера» Майкла Портера. Джонтей в итоге получил пожизненный бан от лиги за ставки. Теперь же перед самым стартом сезона-2024/2025 в нелицеприятную ситуацию попали бывший и действующий игроки ассоциации.

Сперва речь пойдёт о Рэджоне Рондо, чемпионе НБА в составе «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», а также одном из лучших распасовщиков своего времени. Рондо завершил карьеру в 2022 году. В январе же 2024-го офицеру полиции пришлось задержать его в связи с тем, что тот ехал на своей Tesla со скоростью 160 км/ч. В это же время в автомобиле находился его сын. После того как полицейский остановил машину, он почувствовал запах марихуаны. Рэджона попросили выйти из салона для совершения обыска. В результате чего был обнаружен пистолет, который Рондо хранил нелегально. Как результат: известного в прошлом баскетболиста арестовали.

Только сейчас до нас дошло видео того самого инцидента, который произошёл в январе. К слову, на машине не было номеров, а его сын в конце видео буквально рыдал взахлёб. Но стоит отдать должное Рондо — он покорно выполнял все указания полицейских и вёл себя очень достойно. Ему дали совершить телефонный звонок, а после оформления в участке отпустили до выяснения дальнейших обстоятельств. В итоге 4 сентября Рондо приговорили к 180 дням тюремного заключения с отсрочкой исполнения. Также ему дали испытательный срок — тоже 180 дней.

На этом скандальные истории не заканчиваются. 14 июня в городе Скоттсдейл, штат Финикс, около 2:30 ночи по местному времени полицейские приехали на вызов мужчины. Им оказался действующий игрок «Нью-Йорк Никс» Кэмерон Пэйн. Видеозапись с камеры полицейского показывает: когда стражи порядка прибыли на место, Пэйн и его девушка уверяли, что уже всё в порядке, а причиной вызова стала словесная перепалка, которую они никак не могли урегулировать. Один из полицейских сразу же пошёл общаться с девушкой с целью выяснить, не применял ли мужчина [Пэйн] насилия или каких-то ещё методов воздействия на неё. Она сообщила, что ничего такого не было и уже всё в порядке.

После чего другой полицейский стал разговаривать с Кэмероном. Однако баскетболист неохотно общался с исполнителем закона. Подошёл второй офицер. И Пэйну было сказано, что им нужно от него только настоящее имя, дата рождения, и они уйдут в связи с тем, что конфликтная ситуация между баскетболистом и его девушкой улажена. Однако игрок НБА отказался дать своё удостоверение личности, при этом на вопрос, как его зовут, постоянно отвечал, что он в порядке. А затем и вовсе заявил, что его зовут Терри Джонсон, и придумал вымышленный день рождения для «Терри».

Полицейские неоднократно говорили Пэйну, что если тот лжёт, то они будут обязаны его арестовать, но баскетболист категорически не хотел называть своё имя на протяжении 10 минут. В конце концов Кэмерон признался во лжи, рассказав, как на самом деле его зовут. Полицейским ничего не оставалось, кроме как немедленно надеть на него наручники. Один из офицеров в этот момент сказал: «Это был самый тупой способ попасть под стражу, чувак. У нас, конечно, были люди, которых мы арестовывали за какие-то глупости, но этот случай — на первом месте».

Пэйна отвели в патрульную машину для поездки в участок, но один из полицейских вернулся в дом баскетболиста, чтобы забрать его обувь, телефон и удостоверение личности. Офицер встретил на пороге девушку, которая пыталась защитить своего партнёра. «Терри Джонсон — это его псевдоним. Он не может называть своё настоящее имя на публике, потому что он игрок НБА. Он просто не может этого делать — он никогда не называет своё настоящее имя в обществе. Он известен под этим именем [Терри Джонсон], когда мы ходим в клуб или куда-то ещё, всегда называется именно это имя», — заявила девушка, имя которой держится в секрете.

Кэмерон Пэйн Фото: Evan Bernstein/Getty Images

Согласно судебным протоколам, в итоге Пэйну было предъявлено два уголовных обвинения: одно за препятствование правосудию — отказ назвать своё настоящее имя, а другое — за предоставление ложной информации о себе. Слушания по этому делу назначены на ноябрь, и Кэмерон должен присутствовать на них обязательно. Интересно, почему же нельзя назвать своё настоящее имя, если ты действительно не причинял вреда своей девушке и даже сам вызвал полицейских к себе домой. Офицеры правильно описали задержание, назвав его одним из самых тупых. Как нажить себе проблем на пустом месте — инструкция от Кэмерона Пэйна.