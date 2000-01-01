7 звёзд НБА, которые до сих пор не взяли чемпионский титул

Пол Джордж

Лёгкий форвард брал золото ОИ-2016 со сборной, а вот в клубах титул так не взял. Не получилось это ни в «Индиане Пэйсерс», ни в «Оклахома-Сити Тандер», ни в «Лос-Анджелес Клипперс». Может быть, в «Филадельфии Сиксерс» получится?