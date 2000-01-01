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7 звёзд НБА без чемпионского титула
7 звёзд НБА без чемпионского титула
В НБА немало звёзд, до сих пор не взявших трофей лиги с командой. Мы собрали для вас семь топовых «неудачников». Удастся ли кому-то выбыть из этого списка по итогам сезона?
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Дэмьен Лиллард
Дэмьен Лиллард
На счету разыгрывающего защитника есть золото Олимпиады со сборной США. Но при этом Лиллард не завоевал ни одного чемпионского титула в НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Милуоки Бакс».
Крис Пол
Крис Пол
Разыгрывающий защитник — двукратный олимпийский чемпион. За всю карьеру Пол поиграл в семи командах, но ни одна из них не принесла ему чемпионство в НБА.
Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид
Центровой всю свою карьеру выступает за «Филадельфию Сиксерс». Увы, такая преданность не была вознаграждена чемпионством. К счастью, в этом году Джоэл взял со сборной золото ОИ-2024.
Лука Дончич
Лука Дончич
Разыгрывающий взял кучу трофеев с «Реалом», в том числе Евролигу и трижды чемпионат Испании. В НБА Луке не так везёт: с «Даллас Маверикс» он не завоевал ни одного титула.
Девин Букер
Девин Букер
Атакующий защитник — двукратный олимпийский чемпион. Как и Эмбиид, Букер всю карьеру играл за одну команду. Вот только с «Финикс Санз» пока так и не удалось стать чемпионом.
Пол Джордж
Пол Джордж
Лёгкий форвард брал золото ОИ-2016 со сборной, а вот в клубах титул так не взял. Не получилось это ни в «Индиане Пэйсерс», ни в «Оклахома-Сити Тандер», ни в «Лос-Анджелес Клипперс». Может быть, в «Филадельфии Сиксерс» получится?
Расселл Уэстбрук
Расселл Уэстбрук
Разыгрывающий защитник за карьеру выступал в шести клубах, но ни один из них не принёс ему долгожданного титула. Хорошо хоть со сборной удалось взять золото ОИ-2016.
7 звёзд НБА, которые до сих пор не взяли чемпионский титул
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