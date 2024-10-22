НБА — новая нефть. За один день подписали сделок почти на миллиард!

Деньги давно стали основным двигателем современной эпохи, и НБА — его ключевой механизм. Вспомнить времена, когда спортсмены зарабатывали исключительно благодаря таланту и упорству, а владельцы команд не соревновались в щедрости контрактов, становится всё труднее. Если когда-то говорили, что «футбол — это новая нефть», то сегодня можно уверенно заявить: НБА — это новая нефть. В один день здесь заключаются сделки, сумма которых близка к миллиарду долларов, и это лишь верхушка айсберга, свидетельствующая о том, что лига достигла уровня, где каждый контракт становится инвестицией в будущее.

Начнём с «Денвера», где форвард Аарон Гордон подписал новое соглашение с «Наггетс» на сумму $ 133 млн. Контракт включает опцию игрока и торговый бонус, что делает его особенно выгодным для Гордона. По сути, это соглашение продлевает его пребывание в команде ещё на три года начиная с 2026-го. Это уже второй крупный контракт для «Наггетс» в межсезонье — ранее они обеспечили четырёхлетнее продление с Джамалом Марреем. В сочетании с текущими контрактами Николы Йокича и Майкла Портера «Денвер» явно строит долгосрочные планы на успех. Не стоит забывать, что Гордон был одним из ключевых игроков на пути к чемпионству в сезоне-2022/2023, и его присутствие в команде в ближайшие годы может стать решающим для будущих побед клуба.

Однако «Наггетс» не единственные, кто делает ставку на своих игроков. «Хьюстон» тоже активно действует. Техасцы подписали турецкого молодого таланта Алперена Шенгюна на пятилетний контракт и сумму $ 185 млн. Это впечатляющий шаг для команды, которая продолжает обновление состава вокруг молодых звёзд. В прошлом сезоне Шенгюн совершил настоящий прорыв, установив личные рекорды по очкам, подборам и передачам. И хотя он не смог провести весь сезон из-за травм, это не остановило «Рокетс» от подписания долгосрочного контракта с ним. Эта сделка подчёркивает намерение клуба строить будущее именно вокруг Шенгюна. И не только, но об этом дальше.

Аарон Гордон и Джален Джонсон Фото: Getty Images

«Атланта»? Форвард Джален Джонсон также не остался в стороне от крупных контрактов. Его пятилетнее продление на сумму $ 150 млн стало важной вехой для команды. В отличие от других звёзд, его путь в НБА был более извилистым, но в прошлом сезоне он блестяще проявил себя. Средние показатели в 16 очков, почти девять подборов и более трёх передач за встречу делают его одним из самых перспективных молодых игроков лиги. С учётом того, что «Хоукс» расстались с Деджонте Мюрреем, Джонсон становится ключевой фигурой команды. Его контракт — это вера в будущее «Атланты», которая, вероятно, будет оцениваться с ещё большим энтузиазмом через несколько лет.

Примечательно, что такие сделки уже становятся обыденностью для лиги, и даже игроки, находящиеся в тени суперзвёзд, подписывают многомиллионные контракты. Например, форвард «Пеликанс» Трей Мёрфи заключил четырёхлетнее соглашение на $ 112 млн. Хотя он пропустит начало нового сезона в силу травмы, его важность для «Пеликанс» не вызывает сомнений. Мёрфи — один из самых опасных шутеров команды, и его способность забивать из-за дуги делает его неотъемлемой частью будущего состава.

Трей Мёрфи и Джейлен Саггс Фото: Getty Images

В свою очередь, «Орландо» тоже проявил активность на трансферном рынке, продлив Джейлена Саггса на пять лет за $ 150,5 млн. Для игрока, чья карьера в НБА начиналась не столь ярко, как ожидалось, это значительный шаг вперёд. В минувшем сезоне он совершил прорыв и стал одним из ключевых защитников лиги. Этот контракт — это признание его таланта и уверенность команды в том, что Саггс продолжит развиваться и прогрессировать.

Нельзя не отметить сделку ранее упомянутых «Рокетс» с Джейленом Грином, который заключил трёхлетний контракт на сумму $ 106 млн. Уникальность этого соглашения заключается в его сравнительно коротком сроке для игрока такого уровня, что лишь подчёркивает уверенность «Хьюстона» в том, что Грин вскоре значительно повысит свою рыночную стоимость. Ведь уже сейчас он является одним из самых многообещающих молодых атакующих игроков в лиге.

Джейлен Грин и Алперен Шенгюн Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Эти сделки представляют собой только видимую часть всей картины. Даже баскетболисты, не являющиеся суперзвёздами, получают значительные суммы. Например, Джейден Харди из «Далласа» подписал трёхлетний контракт на $ 18 млн, а Кори Кисперту из «Вашингтона» предложили четырёхлетнее соглашение на $ 54 млн. Даже Мозес Муди, чье имя нечасто мелькает в заголовках, получил трёхлетний контракт на $ 39 млн от «Голден Стэйт». Как так вышло, что в один день произошло так много продлений? Всё из-за дедлайна, который как раз выпадал на 21 октября.

Почему же НБА стала новой нефтью? Дело не только во впечатляющих цифрах. Главная причина — это постоянно растущий интерес к лиге, её звёздам и огромным деньгам, которые вращаются вокруг неё. Недавний многомиллиардный контракт с телевизионными компаниями лишь подтверждает это. Соглашения на сотни миллионов долларов становятся нормой, и эта тенденция продолжает набирать обороты. Примечательно, что за один день были подписаны сделки почти на миллиард долларов — и это даже не начало рынка свободных агентов.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.