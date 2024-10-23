Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Голден Стэйт — Портленд, Филадельфия — Милуоки: смотреть онлайн-трансляцию матчей НБА в России, 24 октября, Клипперс

Джоэл Эмбиид и Пол Джордж должны были поднять «Филадельфию», но они даже не играют. LIVE
Артемий Берстенев
Игровой день НБА от 24 октября — LIVE
Комментарии
А «Голден Стэйт» начнёт с победы?

Завтра, 24 октября, будет сыграно 10 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч и расскажет всё самое интересное.

Плей-офф НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

📆 Какие ещё матчи нас ждут
Live Артемий Берстенев

📆 Какие ещё матчи нас ждут

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android