Джоэл Эмбиид и Пол Джордж должны были поднять «Филадельфию», но они даже не играют. LIVE
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А «Голден Стэйт» начнёт с победы?
Завтра, 24 октября, будет сыграно 10 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч и расскажет всё самое интересное.
Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Live Артемий Берстенев
📆 Какие ещё матчи нас ждут
Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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