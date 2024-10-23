А «Голден Стэйт» начнёт с победы?

Джоэл Эмбиид и Пол Джордж должны были поднять «Филадельфию», но они даже не играют. LIVE

Завтра, 24 октября, будет сыграно 10 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч и расскажет всё самое интересное.

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НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

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