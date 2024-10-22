79 смелых предсказаний перед стартом нового сезона в НБА!

Кто провалится, а кто всех приятно удивит? Предвосхищаем то, что произойдёт в ближайшие восемь месяцев.

Этой ночью стартует 79-й сезон НБА! Мы осветим первые матчи в нашей текстовой трансляции, а здесь мы хотим поделиться с вами своими самыми смелыми прогнозами. Сколько их будет? Да, ровно 79! Делитесь в комментариях, с чем вы согласны, а что вы, наоборот, посчитали неправильным.

1. Драфт-класс 2024 года окажется не таким слабым, как ожидалось. Многие считали, что новички этого года будут самыми слабыми за последние несколько лет. Однако Летняя лига и в особенности предсезонные матчи дают надежду, что многие молодые баскетболисты смогут нас удивить. Возможно, мы не увидим россыпи суперзвёзд, но качественных игроков будет больше, чем предполагалось.

2. Будет ещё больше трёхочковых бросков. Революция трёхочковых не собирается сбавлять обороты, и нет никаких причин ожидать изменений в этом отношении. Интересно лишь когда в НБА начнут тревожиться по этому поводу.

3. Мы узнаем больше информации о грядущем расширении лиги. Эксперты полагают, что этот процесс начнётся около 2027 года. Чем ближе эта дата, тем больше информации мы должны получить. В каких городах появятся новые команды? Как именно будет проходить расширение лиги? Это действительно интересно!

4. Конкуренция в лиге достигнет беспрецедентного уровня. С каждым годом круг фаворитов на титул расширяется, а борьба за плей-офф становится всё более захватывающей. Да, некоторые команды будут «танковать», особенно учитывая силу будущего драфта, но около 20-25 команд в лиге имеют серьёзные амбиции. Каждая игра на счету!

5. «Оклахома-Сити Тандер» займёт первое место на Западе. Молодая команда из провинциального штата — одна из самых обсуждаемых экспертами в этом сезоне. После обмена Алекса Карузо команда стала ещё глубже, а молодые игроки продолжают расти и крепнуть.

6. «Оклахома» будет единственной командой, которая выиграет 60+ матчей в регулярном сезоне. Я бы даже предположил, что «Тандер» могут приблизиться к числу 70, но конкуренция на Западе слишком высока для такого результата. В прошлом сезоне «Тандер» победили в 57 играх, и мы ожидаем очередной скачок вперёд.

7. Шей Гилджес-Александер выиграет MVP. И снова главная индивидуальная награда достанется не гражданину США! Почему именно Шей победит? Как же Дончич и Эдвардс? Потому что он будет лучшим игроком лучшей команды регулярного сезона. «Даллас», дай бог, войдёт в топ-4 конференции, а «Миннесота» после обмена Таунса вряд ли будет снова бороться за первое место на Западе. Ну а Тейтуму помешает индивидуальная статистика, за которой он особо и не гонится.

8. Джейлен Уильямс окончательно оформится в статусе звезды. Именно его прогресс позволит «Тандер» сделать ещё один шаг вперёд. Мы все видим, что это игрок со звёздным потенциалом, который развивается семимильными шагами из сезона в сезон. Так что ждём Уильямса на Матче всех звёзд!

9. Алекс Карузо выиграет награду «лучшему шестому». Мне кажется, в этом сезоне игроков «Оклахомы» просто засыпят самыми разными статуэтками, и Карузо не останется без награды. Ну серьёзно — кто может с ним конкурировать в этом сезоне? Даже самая широкая общественность наконец признает, что опытный защитник является одним из лучших ролевых игроков в лиге.

10. «Миннесота» сделает шаг назад. Вы, как и мы, до сих пор ломаете голову от обмена Таунса на Рэндла? Пока я могу найти в этом только финансовые причины. Но команда вряд ли станет лучше по сравнению с прошлым сезоном. Снова добраться до финала конференции будет невероятно трудно. Но «Тимбервулвз» пока могут позволить себе такие неудачи — это всё часть их роста.

Энтони Эдвардс Фото: Michael Reaves/Getty Images

11. Джулиус Рэндл проведёт свой второй лучший сезон в карьере. Несмотря на сомнения в командном уровне «Миннесоты», я уверен, что новоиспечённый бигмен команды покажет отличный индивидуальный сезон. Почему? Потому что у него контрактный год! А что сделал Джулиус в прошлый раз, когда пытался добиться выгодного предложения? Правильно, провёл тот самый чудесный сезон за «Никс» несколько лет назад.

12. Джа Морант проведёт «сезон мести». Это могло бы случиться и в прошлом сезоне — помните, как он мощно вернулся после дисквалификации? Но травма отложила его планы доказать всем, что он истинная суперзвезда.

13. «Мемфис» выиграет Кубок НБА. Все игроки «мишек» будут заряжены с самого начала, чтобы напомнить всем, что они серьёзная угроза на Западе. В таком турнире, как Кубок НБА, многое зависит от того, насколько баскетболисты готовы выкладываться на 100% на ранней стадии сезона, когда это не особо принято.

14. Интерес к внутрисезонному турниру упадёт. В прошлом сезоне это было даже весело! Все обсуждали странный дизайн паркетов и пытались разобраться в формате. «Лейкерс» выиграли и… что дальше? На второй год, думаю, и болельщикам, и большинству игроков будет по большому счёту безразлично.

15. Десмонд Бейн — «тёмная лошадка» на попадание в Матч всех звёзд. Бейн входит в лучшие годы своей карьеры и готов стать второй полноценной звездой рядом с Морантом, по крайней мере в нападении. Не удивляйтесь, если он закончит сезон с 25+ очками. Если «Гриззлиз» при этом будут высоко на Западе, то попадание Десмонда на звёздный уикенд вполне реально.

16. Вембаньяма будет стартовым игроком на Матче всех звёзд. Почему бы и нет? Наконец-то рядом с ним есть Крис Пол, который будет выдавать множество ассистов в каждом матче. Если вы помните, в прошлом сезоне Виктору приходилось в основном создавать всё самому, теперь ему будет намного легче, а его результативность вырастет. Француз популярен, он точно получит много голосов болельщиков.

17. «Спёрс» будут бороться, но всё-таки не попадут в плей-офф. Я бы даже сказал, что они могут не попасть в зону плей-ин. Да, ветераны вроде Пола и Барнса очень помогут команде собраться. Мы помним, как Крис неожиданно затащил «Тандер» в полуфинал конференции, так что шансы есть. Но конкуренция на Западе слишком высока!

18. «Юта» снова проигнорирует борьбу за плей-ин. А зачем им это делать, если грядущим летом такой сильный драфт? У «Оклахомы» есть пик «Юты» на следующий драфт с защитой в топ-10. Зачем «Джаз» терять такой ценный актив? Да и стараться особенно проигрывать не нужно — по составу этот коллектив и так один из худших в конференции.

19. Коллин Секстон, Уокер Кесслер и Джордан Кларксон будут обменяны по ходу сезона. Секстону уже 25 лет, и ему пора бы отправляться в более серьёзный коллектив, тем более он играет всё лучше и лучше. Уокер Кесслер просто не входит в долгосрочные планы организации и совсем не сочетается с другими бигменами команды, особенно с Джоном Коллинзом. Ну а Кларксон уже давно ветеран и пригодится многим для усиления скамейки перед плей-офф.

20. Атака «Лейкерс» станет куда лучше. Нападение «озёрников» выглядело рудиментарно при Дарвине Хэме — я уже молчу о маленьком количестве трёхочковых. Но с Редиком всё изменится — это уже видно по предсезонке: у команды совершенно новый «плэйбук» с новыми принципами игры.

21. Бронни Джеймс сыграет больше матчей, чем вы ожидаете. Сын Леброна провалился в Летней лиге и предсезонке (кроме последнего матча). Все говорят о том, что он начнёт сезон в основной команде, поиграет с отцом, сделает историю, а потом его переведут в Лигу Развития. Но я чувствую, что влияние Короля и излишняя обходительность Редика перед молодым игроком позволят Бронни остаться в основном составе.

Бронни Джеймс Фото: Ethan Miller/Getty Images

22. Энтони Дэвис наберёт наибольшее количество ассистов в карьере. Одним из главных изменений, которые Джей Джей Редик внёс в систему игры «Лейкерс», стало более частое использование Дэвиса в роли плеймейкера. Ему доставляют мяч в «усы» или на периметр, откуда Энтони может отдавать качественные передачи. Это недооценённый навык бигмена «озёрников»!

23. Джей Джей Редик будет зажигать на пресс-конференциях. Уже все заметили, что Редик не любит давать однотипные ответы и не боится громких высказываний. Многие за это его критикуют, а кто-то ценит за живость и искренность. Джей Джей вряд ли начнёт ломать себя и продолжит выдавать перлы по ходу сезона — вот увидите!

24. Кто-то из тройки Леброн-Дюрант-Карри не попадёт в символическую сборную по итогам сезона. Было так трогательно видеть этих троих на одном паркете на Олимпиаде. Они великолепно сыграли и принесли стране золото, но ощущалось, что это был конец эпохи. Кто именно сдаст из этой великой тройки, я не хочу загадывать — напишите лучше свои мнения в комментариях!

25. «Голден Стэйт» снова подарит надежду своим болельщикам. Состав «Уорриорз» претерпел немало изменений в межсезонье, было приглашено много интересных ролевиков. Организация очень ценит Стефа Карри и не хочет тратить зря его оставшиеся годы в карьере. Стоит также надеяться на прогресс Брэндина Подзиемски и хотя бы частичное возрождение Эндрю Уиггинса.

26. «Уорриорз» смогут провести крупный обмен по ходу сезона. Главной причиной для грёз фанатов станет то, что «Голден Стэйт» наконец сможет провернуть масштабную сделку по ходу сезона. Они пытаются это сделать уже почти год, а перед дедлайном будет доступно немало статусных игроков. Калифорнийская франшиза точно захочет рискнуть.

27. Состав «Портленда» к концу сезона сильно преобразится. У «Трэйл Блэйзерс» слишком много средневозрастных игроков, отнимающих игровое время у молодёжи, которую нужно развивать. Никаких надежд на плей-ин у команды и так нет, так что зачем держать Гранта и Саймонса? И прочих ребят.

28. Чонси Биллапс будет уволен по ходу сезона. Когда «Портленд» наконец решится на радикальную перестройку, они, скорее всего, поймут, что с Биллапсом им не по пути. Он ничего позитивного не смог показать за уже довольно длительный отрезок. А надежды были! У руководства точно, ведь тогда зачем нужна вся эта россыпь качественных игроков на пике своих возможностей? Виноватым сделают Чонси.

29. «Сакраменто» вернётся в плей-офф. Очень хорошо поработали калифорнийцы летом: Демар Дерозан поможет команде не проседать в атаке, когда Де'Аарон Фокс будет на скамейке. После прорыва в сезоне-2022/2023 команда сделала небольшой шаг назад — такое часто случается, никаких проблем. Ожидаем возвращение лазера и «Кингз». Ну и Сабониса пора возвращать на Матч всех звёзд!

30. Лука Дончич закончит сезон с 10+ ассистами. Словенец ещё в прошлом сезоне почти дошёл до этой цели (9,8 передачи), а уж сейчас ему это сделать будет проще простого. Улучшилась глубина команды, появилось больше ролевиков, которым можно доверять. Ну и про фактор Клэя Томпсона не забываем!

31. Никола Йокич снова (специально) не закончит сезон с трипл-даблом в среднем. Вы видели, как всех затроллил Йокич на Олимпиаде в матче с Пуэрто-Рико? Оставалось полторы четверти, ему не хватало одного (!) ассиста до исторического достижения, а он просто сел на скамейку до конца матча. Да, был разгром, ну и что? Короче, сербу совершенно наплевать на подобные достижения, и есть ощущение, что он специально сделает так, чтобы в этом сезоне снова не добраться до отметки в 10+ ассистов и 10+ подборов за матч.

32. Все поймут, что чемпионское окно «Денвера» закрылось. У меня есть ощущение, что проблемы «Наггетс» недооценивают. Потеря Колдуэлла-Поупа будет сильно ощущаться, а глубина состава остаётся проблемной — скамейка явно слабая. И ещё, команда всё так же отказывается бросать достаточное количество трёшек.

Никола Йокич Фото: Francois Nel/Getty Images

33. Эксперимент с Расселом Уэстбруком в «Денвере» не сработает. На бумаге приглашение Уэстбрука в «Денвер» выглядит логично. Но его совместимость с командой стремится к нулю! Как Майк Мэлоун сможет дисциплинировать Уэстбрука? Да никак! Да и вообще, Расселл и Колорадо — это просто не сочетается на уровне «вайба»!

34. «Денвер» будет вынужден расстаться с Джамалом Марреем или Майклом Портером следующим летом. Это будет результатом неудачного сезона. Атмосфера в команде испортится, и руководство с тренерским штабом поймут, что из этой ситуации не выбраться. Нужно будет сделать серьёзный шаг, чтобы вернуться в статус «контендера» как можно раньше, ведь Йокич не будет играть вечно.

35. «Клипперс» не попадут в плей-офф. Стив Баллмер явно не этого ожидал, когда строил новую арену. Но проект «Клипперс» трещит по швам. Пол Джордж ушёл, Кавай Леонард снова травмировался в плей-офф, а Джеймс Харден с каждым годом теряет форму. На Востоке у «Лос-Анджелеса» проблем бы не возникло, но не на этом бешеном Западе.

36. Джеймс Харден или Кавай Леонард будут обменяны по ходу сезона. В какой-то момент Стив Баллмер осознает, что всё идёт совсем плохо и поймёт, что проекту нужна перезагрузка. Либо для того, чтобы спасти сезон и не упасть в грязь лицом, либо для того, чтобы заложить основы для будущего развития.

37. Зайон Уильямсон впервые попадёт в символическую сборную по итогам сезона. Хоть в какую-нибудь из трёх. Все были впечатлены тем, как Зайон играл с «Лейкерс» в плей-ине. Стало ясно, что Уильямсон прошёл через волны критики и оформляется в суперзвезду. Главное — чтобы со здоровьем всё было хорошо. А «Пеликанс» могут многих удивить в грядущем сезоне.

38. «Финикс Санз» будет претендовать на выход в финал. И не только на бумаге и по наличию звёзд, а по уровню игры. Франшиза провела отличную работу летом, пригласив ряд качественных ролевых игроков, учитывая все ограничения. Ну а системный подход нового тренера Майка Буденхольцера поможет команде выйти на новый уровень.

39. Брэдли Бил будет переведён на роль «шестого игрока». Фрэнк Вогель никогда бы не осмелился на такой шаг, так как не рискнёт испортить отношения со звёздами. А вот Буденхольцер может решиться на это, понимая, что такой шаг поможет сбалансировать игру команды.

40. В феврале мы будем недоумевать, почему Алперена Шенгюна снова не позвали на Матч всех звёзд. Знатоки баскетбола давно славят этого турецкого центрового, называя его продолжателем идей Николы Йокича. Но Шенгюн не «на хайпе», из-за чего его будут игнорировать СМИ и так называемые эксперты до последнего. «Хьюстону» надо пошуметь в плей-офф, и только тогда Алперена признают.

41. Зак Лавин не будет обменян. Это может показаться забавным, но я верю, что руководство будет до последнего пытаться наладить отношения с игроком, который год за годом теряет время в «Буллз». Последние инсайды это подтверждают. Слухи об обмене Лавина будут продолжаться вплоть до дедлайна, но не удивляйтесь, если сделки так и не произойдёт. В этом весь «Чикаго».

Зак Лавин Фото: Michael Reaves/Getty Images

42. Адаптация Матаса Бузелиса в «Чикаго» будет идти тяжело. Один из самых интересных новичков с драфта попал в незавидную ситуацию. «Буллз» находятся в неопределённом состоянии, да и развитием молодёжи в последние годы организация похвастаться не может. Из-за недостаточной глубины во фронт-корте Бузелиса в предсезонных матчах часто использовали как чуть ли не основного рим-протектора. Такое решение, мягко говоря, вызывает сомнения…

43. Мы увидим перерождение Джоша Гидди. После скандала, о котором не будем вспоминать, карьера Гидди пошла кубарем вниз. Но мы же знаем по его первым сезонам, что он качественный игрок. В «Чикаго» он может вернуться к заводским настройкам, у него будет больше свободы и возможностей.

44. Мы все поймём, что нам не хватало Лонзо Болла. Ох, как же было радостно увидеть его в предсезонной игре. Все будто уже забыли, что такой игрок есть. А ведь помните, что он в «Чикаго» начал оформляться в отличного стартового разыгрывающего! Не ждём, что он вернётся на тот уровень сразу, но надеемся, что Болл сможет возродить карьеру.

45. Тиджан Салаун удивит всех. Многие с непониманием отнеслись к решению «Хорнетс» выбрать этого игрока под аж шестым номером. Но всё, что он показал потом, наоборот, внушило надежду. Игрок со звёздным потенциалом и отличными физическими характеристиками, который может в теории доминировать на паркете, если его правильно обучат. Следите за этим молодым человеком!

46. «Хорнетс» впервые с 2016 года попадут в плей-офф. Последние годы «Шарлотт» славился своей неразберихой и эпидемией травм. Сейчас всё должно пойти по-другому. Состав у команды сильный, боевой, так ещё и были приглашены ветераны, чтобы направлять молодёжь в нужное русло. Команде давно пора начать побеждать, и они это могут сделать.

47. Ламело Болл проведёт свой лучший сезон в карьере. Скрестим пальчики, но если у Болла будет порядок со здоровьем, то он может даже снова замахнуться на Матч всех звёзд. Атакующая система команды позволит Ламело набрать сумасшедшую статистику, да и мотивации у молодого защитника сейчас должно быть больше, чем в последние пару лет.

48. «Детройт» не будет худшей командой Востока. Что точно можно сказать, так это то, что «Пистонс» будут лучше в этом году, чем в прошлом! Потому что повторить тот провал будет очень сложно. Новый тренер Джей Би Бикерстафф, славящийся своей коммуникацией с игроками, вернёт в раздевалку приятную атмосферу и позволит баскетболистам снова наслаждаться игрой! Пока с этого нужно хотя бы начать.

49. Кейд Каннингем поедет на Матч всех звёзд. Молодой разыгрывающий обладает звёздным потенциалом — в этом никто не сомневается. Но ужасные результаты команды и серьёзная травма чуть затормозили путь Кейда. Однако в этом сезоне стоит ожидать от него качественного шага вперёд.

50. Осар Томпсон может попасть в символическую сборную по защите. Да, это будет очень сложно, но по своему таланту Томпсон точно сможет на это рассчитывать уже в скором времени. Ему могут помешать общие цифры команды в обороне, но сам Осар весь прошлый сезон на элитном уровне защищался против лучших игроков лиги.

51. Алекс Сарр скорее разочарует, но не по своей вине. Сарр — один из главных проспектов с минувшего драфта, но попал он в самую дрейфующую организацию лиги — «Вашингтон Уизардс». Столичная команда настолько гениальна, что там молодые игроки не то что не развиваются, а каким-то образом деградируют! Очень тревожно, что прогресс Сарра будет проходить с большими трудностями.

52. Йонас Валанчюнас закончит сезон не в составе «Вашингтона». Не все поняли, почему «Уизардс» вообще пригласили опытного литовца в состав. Видимо, для того чтобы в феврале его обменять на активы. Йонас будет востребован, так как всё ещё является достойным центровым как для старта, так и для скамейки запасных.

53. Закари Рисашер будет неплох, но не удивит. Первый пик минувшего драфта выглядит достойно и наверняка будет одним из лучших новичков года. Но самым лучшим? Очень вряд ли. Пока что он, скорее всего, даже не будет использоваться в стартовом составе, ведь Хантер выглядит куда более качественно. Закари может сделать себе длинную карьеру в НБА, но суперзвездой стать вряд ли удастся.

Закари Рисашер Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

54. Джейлен Джонсон будет в погоне за наградой «Самый прогрессирующий игрок». Он сделал большой скачок в прошлом сезоне, хотя и пропустил немало игр из-за травмы. Если он отыграет 65 или более матчей, то точно будет в числе претендентов на эту индивидуальную награду.

55. Трей Янг будет обменян в другую команду. «Атланте» нужно определиться с направлением: строить команду вокруг Янга или провести небольшую перестройку? Если «Хоукс» даже после обмена Деджонте Мюррея будут выглядеть блекло, руководство может отказаться от Янга, не видя в нём лидера проекта.

56. Джимми Батлер останется в «Майами» до конца сезона. Ох, сколько слухов было за все эти месяцы после ситуации с Пэтом Райли. Но Джимми всё ещё здесь, и в недавно вышедшем документальном сериале Starting 5 он заявил, что чувствует долг перед организацией и городом, что нужно выиграть чемпионство. Так что ему дадут ещё один шанс. А вот затем у него кончится контракт, и там уже будет интересно.

57. Бэм Адебайо станет полноценной угрозой из-за дуги. Центровой заявил, что планирует сделать более 100 трёхочковых попыток в грядущем сезоне. Стоит ему верить — у него действительно есть способности к этому! Вместе с этим ожидается, что Адебайо постепенно станет новым главным лидером команды.

58. «Майами» наконец получит новую звезду. Сколько лет «Хит» пытаются добавить ещё одну звезду в команду! После финала 2020 года казалось, что именно её не хватает для победы в чемпионате. Мы уже в 2024 году, а во Флориду до сих пор никто и не приехал. Но есть шанс, что всё изменится до февраля, так как будет доступно много интересных вариантов.

59. Дуэт Лилларда с Яннисом окажется неудачным. Изначально казалось, что в игровом плане это отличный союз. Но весь прошлый сезон мы видели, что они только ограничивают и сдерживают друг друга. Ну ладно, не все сразу срабатываются, но потом мы узнаём, что Яннис и Дэмьен даже ни разу не общались летом? Ребята, это несерьёзно. Тяжело поверить в успех этой пары звёзд.

60. Конец эры для «Милуоки». Игроки стареют, уход Джру Холидея нанёс большой урон команде, а дуэт Лилларда и Адетокунбо неэффективен. Есть большая вероятность того, что это последний сезон целой эры для «Бакс». Уйдёт ли Яннис или франшиза сможет его убедить остаться? Эти разговоры перенесём на следующее лето.

61. Последний сезон Дока Риверса в качестве главного тренера. Ладно бы у «Милуоки» был классный тренер, но Док Риверс вновь только разочаровывает. Это будет очередной неудачной остановкой в карьере заслуженного тренера, после которой сложно представить, что какая-то франшиза решит довериться Риверсу.

62. «Торонто» снова будет активным продавцом перед дедлайном. Вот не умеют «Рэпторс» уходить в перестройку с головой! Сколько уже лидеров прошлой эпохи ушло, а состав всё равно довольно интересный! Но также было и в прошлом сезоне, а затем куча игроков ушла. Полагаю, что-то похожее случится и в этом сезоне; из неприкасаемых только Скотти Барнс и Ар Джей Барретт!

63. «Торонто» случайно попадёт в плей-ин. И знаете, даже если канадская франшиза отпустит ряд своих опытных игроков, я думаю, им всё равно может хватить мощи Барнса и Барретта, чтобы «случайно» залететь в плей-ин! Вряд ли «Рэпторс» этого хотелось бы, но полноценным «танкингом» с такими хорошими игроками сложно заниматься.

64. Джоэл Эмбиид проведёт лучший плей-офф в своей карьере. Звёздный центровой уже заявил, что, возможно, до конца карьеры не будет участвовать в «бэк-ту-бэках». С приходом Пола Джорджа Эмбииду не придётся так сильно тянуть команду на себе, что позволит ему лучше распределять силы. Ну а что, MVP у него уже есть, пора задуматься о плей-офф. Если Джоэл будет здоров к началу «постсезона», это уже можно будет считать огромным успехом.

Джоэл Эмбиид Фото: Mitchell Leff/Getty Images

65. Тайриз Макси останется второй опцией «Сиксерс» в атаке. Во всяком случае, так должно быть! Пол Джордж прекрасно справится с ролью третьего звена, ему ни к чему брать на себя слишком много. Да и ему самому нужно следить за своим здоровьем.

66. Рики Каунсил будет переведён в стартовый состав «Сиксерс» до конца сезона. Вместе с Эмбиидом и Макси на паркете — атака вашей команды будет в порядке. Стоит использовать таких игроков, как Келли Убре, со скамейки, так как он тоже ориентирован на атаку. А вот Каунсил уже показал, что может быть отличным персональным защитником и может стать балансирующим элементом системы «Сиксерс».

67. «Бруклин Нетс» сделает всё ради Купера Флэгга. «Нетс» будут лидировать в лиге по стремлению занять комфортное место на дне таблицы. Другого варианта не предвидится. Слишком уж соблазнительно получить Купера Флэгга в своё распоряжение уже в следующем сезоне и строить вокруг него проект! Отнесёмся с пониманием.

68. Кэм Джонсон и Дориан Финни-Смит будут обменяны по ходу сезона. Джонсон и Финни-Смит — игроки, которые нужны любой команде-претенденту. У вас не может быть слишком много высоких вингов с броском. Так что «Нетс» пойдут на перестройку, а за Кэма и Дориана увеличат свой драфт-капитал.

69. Бен Симмонс проведёт свой лучший сезон со времён «Филадельфии». Ну а где, как не в команде без амбиций, откуда по ходу сезона уйдут лучшие игроки, и тебе предоставится свобода и куча возможностей? Если и сейчас у него не получится, то уже никогда.

70. «Орландо» сделает шаг вперёд в нападении. «Мэджик» — один из лучших оборонительных коллективов лиги, но с атакой есть проблемы. Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Тристан Да Сильва помогут создать команде больше пространства, что позволит плеяде «слэшеров» в составе заиграть ещё ярче и лучше!

71. «Орландо» займёт место в топ-4 на Востоке. Им почти удалось это в прошлом сезоне, так почему бы не сделать это сейчас? Состав стал глубже, улучшится дальний бросок, а молодые игроки сделают шаг вперёд! Не стоит забывать, что Франц Вагнер не очень хорошо смотрелся по своим меркам в прошлом сезоне, и маловероятно, что это повторится.

Том Тибодо Фото: Sarah Stier/Getty Images

72. Джейлен Брансон будет одним из претендентов на MVP. Вот бы эти слова передать Марку Кьюбану пару лет назад, когда тот отказался выдавать Брансону контракт на $30 млн в год! «Никс» — одни из претендентов на первое место в конференции, а Джейлен их лидер и лучший игрок. Ожидайте его в топ-5 или топ-7 голосования за самую престижную индивидуальную награду в лиге.

73. «Никс» снова столкнутся с эпидемией травм в плей-офф. Сколько лет мы уже говорим о том, что Том Тибодо загоняет своих игроков по ходу сезона? Уже лет 10, если не больше. Ничего не меняется, а в прошлом сезоне мы увидели апогей проблемы, когда игроки один за другим ломались практически без перерыва! Я уже не верю, что Том изменится, так что боюсь, что может повториться та же проблема, хотя, конечно, этого не желаю.

74. «Кливленд» обменяет кого-то из своей элитной четвёрки. У «Кавальерс» ведь действительно классная четвёрка, но они как-то совсем не сочетаются друг с другом. Бэк-корт Митчелл-Гарлэнд страдает от отсутствия защиты и взаимопонимания, а фронт-корт Аллена с Мобли порой выглядит сомнительно. Есть смысл отдать кого-то одного и получить в ответ пару 3D игроков.

75. Тайриз Халибёртон приблизится к статусу суперзвезды. Тайриз по-настоящему раскрылся в «Индиане», но кажется, что ему ещё есть куда расти! Если это так, то перед нами будущая суперзвезда лиги с качественным дальним броском, отличным пониманием игры и высоким баскетбольным IQ.

Джейсон Тейтум Фото: Mark Blinch/Getty Images

76. «Бостон Селтикс» не займёт первое место на Востоке. Ну зачем им это нужно? «Кельты» сняли с себя огромный давящий груз и теперь ощущают спокойствие и уверенность. Бешеной мотивации занимать именно первое место в конференции у них нет. Игроки провели длинный сезон, некоторые даже участвовали в Олимпиаде, стоит распределить силы перед плей-офф.

77. «Бостон» не выиграет второе чемпионство подряд. Да, это рискованный прогноз! Но давайте я объясню. Конкуренция в лиге сейчас настолько высока, что шансы любой команды на титул не превышают 50%. А значит, наиболее вероятный сценарий для любой команды — это не выиграть чемпионство. Также стоит учитывать, что действующим чемпионам порой бывает сложно найти прежнюю мотивацию. И не забывайте, как повезло «Селтикс» с оппонентами и их здоровьем в первых трёх раундах! В лиге сейчас тренд на новых чемпионов каждый год!

78. Кто-то опередит Коби Брайанта и наберёт больше 82 очков. Помните, сколько было 70-очковых выступлений в прошлом сезоне? Мы явно приближаемся к тому моменту, когда кто-то обгонит Коби и покажет второе самое результативное выступление в истории НБА. До Уилта пока далеко, но поговорим об этом лет через 7-10, учитывая текущую динамику…

79. Финал будет состоять из семи игр. Вот чего давно не было! Аж с 2016 года, с того самого исторического противостояния «Кливленда» с «Уорриорз». Многое хорошо в современной НБА, но по-настоящему исторических финалов нам не хватает. Давайте пожелаем себе и всем окружающим стать свидетелями величия в этом году. С новым сезоном вас!