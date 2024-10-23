«Русские довольно прямолинейные — это лучший подход». Интервью с Обри Доукинсом

Летом 2024 года американский форвард Обри Доукинс подписал контракт с «Пари НН». Он сразу же стал важной частью ротации Сергея Козина, а также автором сумасшедшего победного броска в матче с ЦСКА. Вряд ли он мог стать кем-то, кроме как баскетболистом, ведь его отец — Джонни Доукинс — бывший игрок НБА, который провёл в сильнейшей лиге мира больше 500 матчей, а ныне он тренер университета UCF в NCAA. Обри дал «Чемпионату» первое большое интервью после переезда в Россию.

— Когда проходили переговоры с «Пари НН»?

— Мой агент связался со мной и сообщил, что появилась возможность сыграть в команде из России. Я поговорил с тренером, он задал несколько вопросов, и я тоже задал свои. В итоге мы пришли к взаимопониманию. Затем я взял пару дней, чтобы обдумать это, обсудить с семьей и понять, что это будет собой представлять.

И я рад своему выбору! Я здесь уже чуть больше месяца и наслаждаюсь каждым моментом. На самом деле, когда приехал, не знал, чего ожидать, но всё превзошло мои ожидания. Организация, команда, мои товарищи и персонал — все невероятно поддерживают и проявляют высокий профессионализм.

— Близкие не отговаривали от перехода в российскую команду?

— Не особо. Я мог бы сыграть в Италии или Австралии, но решил попробовать себя в России. У меня уже есть опыт игры в Турции и Черногории, так что это просто ещё одна возможность попробовать себя в новой стране.

У людей, естественно, свои переживания, что вполне ожидаемо. Но у меня есть друзья, которые играют в России, и все, с кем я говорил, сказали, что здесь хорошо и не о чем беспокоиться. Сказали, что я буду доволен.

— Ты с кем-то советовался перед принятием решения? Может, узнавал про Россию или саму команду? Ты играл некоторое время в Турции с лидером «Уралмаша» Октавиусом Эллисом.

— Я знаю, что Октавиусу тоже очень нравится в России. Он вернулся ещё на один год, ему здесь хорошо. Я говорил с Кейси Шепердом до того, как приехал сюда, и он тоже рассказал обо всём в позитивном ключе. У меня не было никаких опасений, я просто с нетерпением ждал нового шанса, встречи с новыми людьми и игры в баскетбол, которую мы все любим.

— Какие вообще были мысли о России до приезда?

— Я много смотрел фильмов, и, конечно, у меня в голове сложился определённый образ. Но когда приезжаешь сюда, оказывается, что всё тут, как и в любом другом месте. Да, здесь действительно очень холодно — это правда. Но при этом и невероятно красиво: старая архитектура, множество интересных городов и так далее. Всё это очень приятно.

Люди здесь добрые, и, честно говоря, я не ожидал, что будет иначе. У меня уже есть опыт жизни за границей, я побывал в разных странах. В первый раз, возможно, я бы волновался, но со временем понимаешь, что нужно просто побыть в месте, чтобы по-настоящему его ощутить. Когда находишься в любой части мира, всё оказывается вполне нормальным, даже лучше, чем ожидал. Здесь всё так же, как и везде. Если поднять глаза к небу, я вряд ли бы догадался, что сейчас в России.

— Как тебе Нижний Новгород?

— Город мне очень нравится. Он спокойный и расслабленный, с не слишком быстрым ритмом жизни. Я привыкаю к местности и постепенно узнаю, где находятся рестораны, торговые центры — легко ориентироваться. Здесь также очень красиво: река течёт через город, и я люблю наслаждаться хорошими пейзажами. Мне здесь комфортно. Это приятное место, я ставлю ему 10 из 10.

Обри Доукинс Фото: БК «Пари НН»

— Как тебе здешний менталитет?

— Интересный вопрос. Думаю, он мне нравится. В спорте здесь очень соревновательные люди, которые играют честно, с душой и страстью — это вызывает уважение. Мне это близко, и я стараюсь жить таким же образом. Люди здесь дружелюбные, сосредоточенные и целеустремлённые.

Но русские довольно прямолинейные, и это действительно хороший подход. Лучший подход. Здесь нет места для недопонимания. Говоришь как есть, и всё становится ясно. Мне это нравится.

— Учишь русский язык? Или, может, планируешь?

— Я пытаюсь изучать русский язык, но это довольно сложно, особенно когда постоянно меняешь страны. Если бы я оставался где-то на три-пять лет, было бы значительно легче, однако каждый год я оказываюсь в новом месте. Знаю что-то основное: «пожалуйста», «спасибо», «как дела» — это действительно помогает в повседневной жизни. Однако проблема в том, что, как только ты произносишь эти слова, кто-то начинает целый разговор, и ты уже не знаешь, что сказать дальше.

— Твой партнер Зак Наталл признался, что ему очень понравилась местная шаурма. Пробовал её?

— Пока нет. Я пробовал шаурму в других странах и как раз задумался: отличается ли русская шаурма от турецкой? Но всё, что пробовал в России, меня не разочаровало. Я не знаю названий блюд. Единственный раз, когда пробовал что-то специфическое из русской кухни, был в самом начале, когда мне заказали еду. Я не уточнил, как это называлось. Это было блюдо с картофелем, нарезанным кубиками. Не помню его название, но оно мне понравилось. Еда в России действительно отличная. Это точно, можете так и опубликовать. Мне всё очень нравится.

— А ты следил за Единой лигой ВТБ до этого?

— Да, конечно. Я знал, что это отличная лига. Видел игроков, которые здесь выступают, и следил за ними, когда играл за границей. Я рад быть здесь. Не знал, когда это произойдет или произойдет ли вообще, но вот я здесь, и лига оправдывает все ожидания. Здесь много талантливых игроков, и мне это очень нравится.

— Как тебе «Пари НН» как организация в целом?

— Мне всё нравится: команда, тренеры отличные, условия отличные, болельщики тоже очень хорошие. У меня нет жалоб. Всё соответствует тому, о чём мы говорили по телефону, всё, что обещали, так и есть.

— Как бы ты оценил матчи, которые уже сыграл?

— 10 из 10. Мне очень нравится весь опыт. Единственное, что холодно из-за хоккейного покрытия под баскетбольной площадкой, а в остальном всё замечательно. Зима уже близко, но я жил в очень холодных местах: на северо-востоке США, в Нью-Хэмпшире — там очень холодно и сильные снегопады. Я жил в Мичигане и Пенсильвании, где также суровые зимы с обильным снегом. Так что с этим знаком. Мне это не нравится, но я уже через это проходил.

— В матче с ЦСКА ты реализовал победный бросок. У тебя было такое в карьере?

— Давно не попадал победный бросок, даже не могу вспомнить, когда это было. Думаю, после колледжа у меня не было таких моментов в важных играх. Может быть, пару раз забивал в ситуациях, когда нужно было вывести команду вперёд, но решающих бросков не было. Бывали шансы, однако я их упускал. Так что, вероятно, это первый раз со времен учёбы, когда реализовал настоящий победный бросок.

Обри Доукинс (слева), Зак Наталл (в центре) и Сергей Зоткин (справа) Фото: Единая лига ВТБ

— Как тебе главный тренер команды Сергей Козин? Ты знал, что этот сезон станет первым для него?

— Мне он нравится. Отлично справляется с задачей объединить нас, особенно тех, кто пришёл позже. Он очень помогает нам быстро наладить взаимодействие, и это впечатляет. Мы как команда уже неплохо сыгрались. Я знал, что это его первый сезон в качестве главного, и, несмотря на это, считаю, что он отлично справляется. Он хорошо нас подготавливает к играм и к тому, как устроена лига. Мне нравится, как вся команда тренеров работает, не только он, весь тренерский штаб действительно делает отличную работу.

— Во время разговора до подписания контракта вы обсуждали твою роль в команде?

— Трудно вспомнить все детали разговора, однако в целом я понимал, чего от меня ожидают. Когда ты приезжаешь как иностранный игрок, обычно знаешь, что тренеры и команда ожидают от тебя. Я играю на позиции форварда, не всегда с мячом, и не являюсь разыгрывающим или центровым. У меня такая, средняя роль. Когда тренер видит, на что ты способен, и понимает, что ты делаешь это эффективно, не нарушая командную игру, всё становится проще. Я не эгоистичный игрок, и это помогает мне хорошо вписываться в командную структуру. Поэтому мне легко работать с тренером. Нам не нужно много говорить или спрашивать друг друга, потому что он уже понимает, что я привношу в игру.

— Как тебе партнёры по команде? С кем больше всего общаешься?

— Мои партнёры по команде — отличные ребята. Я больше всего общаюсь с Заком Наталлом, но у нас у всех отличные отношения и классная атмосфера в раздевалке, все дружные. Все весёлые, мы стараемся получать удовольствие.

— Как тебе российские игроки?

— В Лиге ВТБ много хороших игроков. Это всегда интересно, когда ты путешествуешь по странам и видишь, как местные игроки влияют на команды. У всех есть своя роль, и они отлично справляются с добавлением ценности своим командам. Не могу назвать кого-то конкретного, кто выделяется. Я знаю Андрея Кириленко, но никого из современных не знал, пока не приехал сюда. Сейчас учусь у таких ребят, как Бабурин и Хвостов, и понимаю, что они большие фигуры в лиге. Интересно узнавать о карьерах этих игроков.

— Какие у тебя цели на этот сезон?

— Хочу выходить на площадку и показывать свою лучшую игру каждый матч, делать всё возможное для побед команды. Я не ставлю перед собой какие-то конкретные статистические цели, это не мой стиль игры. Для меня главное — играть на своём уровне, помогать команде побеждать. Если мы сможем закончить этот сезон лучше, чем прошлый, и достичь того, что команда давно не делала, то это и будет моя цель. Важно, чтобы мы выигрывали как команда!

— В прошлом сезоне ты играл в Черногории. Как тебе этот опыт?

— Мне очень понравилось. Я был единственным американцем в команде, это был новый опыт — быть единственным иностранцем, но всё прошло отлично. Ребята были классные, играли с полной отдачей. Мы сделали много хорошего. У меня остались отличные воспоминания, и я до сих пор слежу за их успехами и желаю им всего наилучшего.

— Можешь сравнить Черногорию с Россией?

— В чём-то можно провести параллели, да. Конечно, Россия и Европа в целом имеют более старую культуру по сравнению с Америкой. Существуют определенные сходства в архитектуре и образе жизни.

— Ты поиграл в нескольких странах, в том числе в Германии и Турции, где выступают команды Евролиги. Можешь сравнить Лигу ВТБ с этими чемпионатами?

— С каждой лигой есть свои схожести и, возможно, различия в стиле игры. Но все лиги, в которых я играл, были очень хорошими. Единая лига — ещё один отличный чемпионат. Все они очень уважаемы и входят в число лучших лиг Европы.

— Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич говорил даже, что Лига ВТБ ничем не уступает Евролиге. Что думаешь об этом?

— Может быть. Здесь есть действительно хорошие команды и отличные игроки. Качество баскетбола очень высокое. Я думаю, именно в этом Лига ВТБ превосходит многие лиги. Здесь очень высокое качество баскетбола и весело играть. Знаешь, каждый матч — это противостояние с хорошими игроками, которые действительно понимают игру.

Обри Доукинс (слева) и его отец Джонни Доукинс (справа) Фото: Университет UCF

— Твой отец сыграл больше 500 матчей в НБА, но ты не смог воочию за этим понаблюдать, так как он завершил карьеру в год твоего рождения. Хотел бы наблюдать за ним в НБА?

— Конечно, я бы очень хотел, было бы круто увидеть его вживую. К сожалению, только иногда удаётся смотреть какие-то хайлайты, но в то время, когда он играл, не было YouTube. Так что да, жаль, что я не мог этого увидеть.

— Как тебе детство в семье баскетболиста, даже который завершил карьеру?

— Много баскетбола, это точно. Я начал играть с пяти лет, постоянно тренировался и был окружён этим миром.

— Папа через несколько лет после завершения карьеры работал в команде университета Дьюк. Мечтал однажды сыграть за Дьюк?

— Особенно в молодом возрасте трудно осознать, насколько значимым был Дьюк в баскетболе. Когда речь заходит о студенческом баскетболе в Америке, сразу вспоминается Дьюк. Такое окружение помогло мне впитать важные ценности и понять, что нужно для того, чтобы стать хорошим игроком. Когда наблюдаешь за этими примерами с детства, становится легче следовать им.

На самом деле, я не хотел сыграть за Дьюк. Без всякого неуважения к ним. Я всегда считал, что, когда у тебя есть родитель с именем и успехом в какой-то сфере — будь то медицина, инженерия или спорт, тебе хочется создать собственное имя, а не оставаться просто сыном кого-то. Я хотел быть известным как Обри, а не просто как сын Джонни Доукинса. Особенно в баскетболе. Я хотел, чтобы меня воспринимали как отдельного игрока, а не только как его сына.

— Ты играл под руководством отца в университете UCF. Каково это?

— Это был первый раз, когда я играл за своего отца и участвовал в настоящем организованном баскетболе. Это был отличный опыт. Думаю, каждый, у кого есть такая возможность, должен попробовать, потому что это не похоже ни на что другое. Формируется особая связь, и это было весело. UCF — отличная баскетбольная программа. Они всё ещё на пути к росту, и я действительно хорошо провёл время. Это были три замечательных года. После меня в команду пришёл Тейлор Хендрикс. Затем его высоко на драфте выбрала «Юта».

— Твой отец заставлял тебя играть в баскетбол?

— Он может сказать, что нет, но, знаешь, это как-то происходит естественно. Ты же знаешь, твой отец — баскетбольный тренер, ты постоянно в окружении баскетбола. Все, кого ты видишь, играют в баскетбол. Что ты будешь делать? Не играть в баскетбол? Конечно, я тоже пойду и попробую. Это произошло естественно. Так что он определённо повлиял на мой выбор, но в итоге это было решение, которое я принял сам.

— Болеешь за какую-либо команду в НБА?

— Особо не болею, но я фанат Коби Брайанта. Он мой GOAT (лучший игрок всех времён. — Прим. «Чемпионата»), после его смерти у меня больше нет привязанности. НБА уже не то, что было для меня. Я всё ещё смотрю, слежу за событиями, но у меня нет любимой команды.

— Сегодня стартовал новый сезон НБА. Кто может стать чемпионом?

— Сложно сказать. Трудно не учитывать то, что делают «Лейкерс» с Леброном. Не знаю, выиграют ли они, однако у них есть шанс. Я уверен, что у них хорошие шансы попасть в плей-офф. Но, опять же, может, и не попадут. Мне нравится «Милуоки». Они немного отошли назад в последнее время, однако с Яннисом и Дэмианом Лиллардом трудно их списывать со счетов. Конечно, нельзя не сказать про Йокича и «Денвер». В этом же списке и «Бостон». Очень много команд, которые действительно претендуют на чемпионство в этом сезоне.