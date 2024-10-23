Уникальный случай в НБА! Отец и сын впервые вместе вышли на площадку и сотворили историю

На драфте НБА 2024 года «Лос-Анджелес Лейкерс» использовал свой 55-й выбор, чтобы выбрать Бронни Джеймса, сына уже легендарного Леброна Джеймса. Несмотря на то что Бронни ещё нужно время для адаптации и роста в мире профессионального баскетбола, он уже дебютировал в лиге — в первом же матче сезона. Этот исторический момент ознаменовался первым официальным совместным выходом на площадку отца и сына.

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Во второй четверти, когда счёт был 51:35 в пользу «Лейкерс» в матче с «Миннесотой», произошло историческое событие: Леброн и Бронни одновременно появились на площадке. Главный тренер команды Джей Джей Редик заранее намекнул на этот момент, и слухи подтверждали его стремление воплотить идею как можно скорее. Сам Леброн сказал, что совместная игра с сыном является для него «истинным удовольствием».

Леброн Джеймс 39-летний форвард «Лейкерс» «Когда это случится, тогда и случится. Не имеет значения, произойдёт это сегодня или позже — это всё равно будет особенным событием. Для меня это настоящее удовольствие, и я уже на тренировках и в предсезонке каждый день показываю ему, что значит быть профессионалом и как важно готовиться к каждому дню».

Неясно, останется ли Бронни в основном составе на весь сезон или ему предоставят возможность развивать свои навыки в фарм-системе. Однако сам факт, что юному Джеймсу дали шанс на столь значимом этапе, свидетельствует о вере «Лейкерс» в его потенциал. Или же это просто отрабатывание повестки.

Игра вместе со своим отцом — уникальный случай, пожалуй, в любом виде спорта. Однако для Бронни это также огромная ответственность. Быть сыном одного из величайших баскетболистов в истории — это и привилегия, и вызов, с которым нужно уметь справляться. Каждый его шаг на площадке неизбежно сравнивается с достижениями Леброна, и избежать этого давления невозможно.

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