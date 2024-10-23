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Леброн Джеймс и Бронни Джеймс — первый дуэт отец — сын в истории НБА: Лейкерс сыграли с Миннесотой в матче открытия сезона

Уникальный случай в НБА! Отец и сын впервые вместе вышли на площадку и сотворили историю
Артемий Берстенев
Уникальный случай в НБА!
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Леброн и Бронни Джеймсы — теперь официально первый дуэт.

На драфте НБА 2024 года «Лос-Анджелес Лейкерс» использовал свой 55-й выбор, чтобы выбрать Бронни Джеймса, сына уже легендарного Леброна Джеймса. Несмотря на то что Бронни ещё нужно время для адаптации и роста в мире профессионального баскетбола, он уже дебютировал в лиге — в первом же матче сезона. Этот исторический момент ознаменовался первым официальным совместным выходом на площадку отца и сына.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во второй четверти, когда счёт был 51:35 в пользу «Лейкерс» в матче с «Миннесотой», произошло историческое событие: Леброн и Бронни одновременно появились на площадке. Главный тренер команды Джей Джей Редик заранее намекнул на этот момент, и слухи подтверждали его стремление воплотить идею как можно скорее. Сам Леброн сказал, что совместная игра с сыном является для него «истинным удовольствием».

Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
39-летний форвард «Лейкерс»

«Когда это случится, тогда и случится. Не имеет значения, произойдёт это сегодня или позже — это всё равно будет особенным событием. Для меня это настоящее удовольствие, и я уже на тренировках и в предсезонке каждый день показываю ему, что значит быть профессионалом и как важно готовиться к каждому дню».

Бронни Джеймс Подробнее

Неясно, останется ли Бронни в основном составе на весь сезон или ему предоставят возможность развивать свои навыки в фарм-системе. Однако сам факт, что юному Джеймсу дали шанс на столь значимом этапе, свидетельствует о вере «Лейкерс» в его потенциал. Или же это просто отрабатывание повестки.

Игра вместе со своим отцом — уникальный случай, пожалуй, в любом виде спорта. Однако для Бронни это также огромная ответственность. Быть сыном одного из величайших баскетболистов в истории — это и привилегия, и вызов, с которым нужно уметь справляться. Каждый его шаг на площадке неизбежно сравнивается с достижениями Леброна, и избежать этого давления невозможно.

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Хатимура - 18, Джеймс - 16, Ривз - 12, Хэйс - 10, Расселл - 9, Knecht - 5, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Реддиш, James, Льюис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Рэндл - 16, Александер-Уолкер - 14, Гобер - 13, Рид - 12, Дивинченцо - 10, Макдэниелс - 6, Конли - 5, Shannon, Dillingham, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза
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Новости. Баскетбол
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