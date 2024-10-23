Редик намерен сделать смелый шаг. Удастся ли тренеру «Лейкерс» осуществить задуманное?

Многие фанаты до сих пор помнят, как Джей Джей Редик бросал из-за дуги. Атакующий защитник это дело любил, и, надо признать, у него неплохо получалось. На протяжении 15 лет карьеры игрока Редик реализовывал 41,5% «трёшек» и был известен как элитный шутер, а после выхода на пенсию повторял о важности дальних бросков во время своих многочисленных подкастов. Теперь Джей Джей является тренером и работает не где-нибудь, а в «Лос-Анджелес Лейкерс» — одном из самых популярных спортивных клубов планеты, который никогда не бывает обделён вниманием.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.

Какими будут наработки Редика на тренерском мостике, покажут первые официальные матчи калифорнийской команды. Но уже сейчас есть кое-что, чего молодой специалист от общественности не скрывает. Джей Джей не стал изобретать велосипед и заявил о желании внедрить в игру своих подопечных то, что у него самого так хорошо получалось. Редик хочет видеть от своих ребят больше трёхочковых бросков. Об этом он рассказал после выступления калифорнийской команды в предсезонном матче с «Финикс Санз». «Озёрники» тогда потерпели поражение (114:118), но игра получилась показательной.

«Мы смогли сделать 40 трёхочковых бросков за встречу, и это выглядит многообещающе. Надеюсь, сможем довести их количество до 50. Хотя и 40 — тоже хорошо», — сказал Редик на пресс-конференции после матча. Сейчас трудно представить, что «Лейкерс» будут регулярно выбрасывать по полсотни «трёшек» за матч. Это с лихвой превзошло бы достижение «Бостон Селтикс» прошлого сезона, когда «кельты» совершали по 42,4 броска в среднем за матч из-за дуги. Сами «озёрники» тогда делали скромные 31,4 попытки и по этому показателю занимали третье место с конца среди всех клубов НБА. Когда ошеломлённые журналисты попросили Джей Джея конкретизировать свои слова, он заявил, что слегка приукрасил. А после добавил, что на шесть-семь бросков с периметра его подопечные всё же должны делать больше.

Между тем «трёшка» в современной лиге действительно приобретает особую ценность. Тенденция очевидна, ведь с каждым сезоном количество попыток заработать сразу три очка в одной атаке растёт неуклонными темпами. Игроки стараются быть разноплановыми, а не заточенными на что-то одно. И умение поражать кольцо соперников с дальней дистанции играет существенную роль в этой тенденции. Такие игроки оттягивают на себя защищающихся и не дают команде напротив расслабиться. О желании видеть больше «трёшек» Редик говорил и раньше. Центровой команды Энтони Дэвис признавался, что после Олимпийских игр Джей Джей написал ему, похвалив за один из трёхочковых и добавив, что именно этого он будет ждать от него и других игроков «Лейкерс» в новом сезоне.

Джей Джей Редик Фото: Ethan Miller/Getty Images

«Думаю, Джей Джей хочет, чтобы я бросал больше трёхочковых», — а это уже ответ атакующего защитника «Лос-Анджелеса» Остина Ривза на вопрос журналистов, чего хочет от него новый тренер. Слова Руи Хатимуры тоже вполне показательны: «Мы поговорили в течение 30 минут. Он сказал, что хочет, чтобы я бросал больше «трёшек». Джей Джей считает, что я отличный стрелок. Мне нужно активнее участвовать и в атаке, и защите. Кажется, это будет большой год для меня». А лидер команды Леброн Джеймс признавался, что готов адаптировать свою игру под любой запрос Редика: будь то потребность меньше времени возиться с мячом или же совершать больше бросков с периметра. У Леброна, кстати, прошлый сезон получился рекордным по реализации трёхочковых. Никогда ранее с такой высокой точностью Король не стрелял (41%).

Сама идея увеличения количества попыток бросков из-за дуги отнюдь не панацея. Всё будет зависеть от реализации. А значит, от игроков, которые будут воплощать смелую задумку Редика в жизнь. Джей Джею главное не забывать, что одно дело требовать, другое — осуществить. Ведь частенько можно увидеть, как тренеры (какими бы одарёнными они ни были) жалуются, что игроки их идеи просто не понимают. Такое происходит не только в баскетболе, но и во многих других видах спорта. Часто это случается, когда уровень подопечных не дотягивает до уровня самого тренера. «Лейкерс» в прошлом сезоне пробились в плей-ин, а затем вышли в плей-офф конкурентного Запада. С тех пор команда почти не изменилась. А раз так, то уровня «озёрников» может вполне хватить, чтобы реализовать задумки нового тренера. Получится ли, узнаем уже скоро.