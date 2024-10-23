Почему «Бостон» сложно остановить? И правда, что Редик — гений? Главное про старт НБА

Ну вот и стартовал 79-й сезон НБА! Как всегда, сезон открылся парой ключевых матчей. Сначала на площадке встретились «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс», а затем состоялось противостояние в рамках Западной конференции — «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Миннесоты Тимбервулвз». Оба матча не выдались драматичными или напряжёнными, но обсуждать всё равно есть что!

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс»

Действующие чемпионы принимали у себя тех, с кем, по идее, им бы следовало сразиться в финале Восточной конференции прошлого плей-офф. Однако вы сами помните, что «Никс» пострадали от эпидемии травм, из-за чего мы не увидели серию, которая могла бы испытать «Бостон» даже сильнее, чем «Даллас».

«Нью-Йорк» провёл активное межсезонье, чётко обозначив своё намерение бороться за титул уже сейчас. Сначала они оформили обмен Микала Бриджеса, а затем – Карла-Энтони Таунса. Но об этом – чуть позже.

«Бостон» выглядел доминирующим почти с самого начала, и временами казалось, что невозможно играть в баскетбол лучше. У «Селтикс» получалось всё, особенно у Джейсона Тейтума. Уже шутят, что благодарить за такую форму Тейтума стоит Стива Керра, который давал форварду мало игрового времени на прошлой Олимпиаде.

Джейсон Тейтум Фото: Danielle Parhizkaran/The Boston Globe via Getty Images

«Селтикс» показали, что соперникам невозможно удваивать защиту против кого-либо из их лидеров. Они идеально умеют пользоваться этим преимуществом, создавая возможности для набора очков. Особенно тяжело пришлось Карлу-Энтони Таунсу, который уже отвык от роли единственного «бигмена» в составе. Партнёры пытались его подстраховать, смещались, чем «кельты» моментально пользовались.

У «Бостона» невероятно летело из-за дуги. Игроки могли спокойно побить рекорд по дальним броскам, если бы не досадные 13 промахов подряд в концовке. И тут возникает вопрос — действительно ли лига становится всё более конкурентной? Неужели мы наблюдаем зарождение новой династии в НБА, которой не было со времён тех самых «Уорриорз»?

Защищать чемпионство очень тяжело, об этом часто говорят и тренеры, и игроки. А ещё вспомним, как «Бостону» повезло в плей-офф. Кажется, что эти два фактора создают ощущение неопределённости фаворита в этом сезоне. Но после таких выступлений думаешь, что впервые за несколько сезонов у нас появился явный лидер в НБА, к которому все остальные должны стремиться. Не зря Харт в шутку заявил, что весь состав «Селтикс» надо проверить на допинг.

«Никс» обладают аурой дерзких игроков, которые не боятся бросить вызов кому угодно. Они наверняка начали этот сезон с целью навязать борьбу «Селтикс». Теперь стало ясно, что для этого нужно серьёзно поработать в ближайшие полгода, чтобы выйти на новый качественный уровень. Новички ещё адаптируются, с Таунсом нужно что-то придумывать (может, поставить рядом с ним ещё одного бигмена?), а Микал Бриджес… что стало с его броском? Что это за форма? Зачем?

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз»

Матч проходил под вывеской исторического события: впервые в НБА отец и сын играли за одну команду и находились на площадке одновременно. На встречу пришло множество звёзд шоу-бизнеса, включая жену Леброна — Саванну. Эти зрители получили то, что хотели: Бронни Джеймс вышел на пару минут, ничего особенного не показал, но сам факт его появления был впечатляющим. Помимо этой истории, игра была действительно интересной!

Многие не верили в Джей Джей Редика. Это объяснимо: у него нет опыта на таком уровне, а его поведение иногда кажется вызывающим и нестандартным. Однако по ходу матча мнение о нём менялось на глазах. Редик проявил уверенность, слегка подшучивал с Энтони Эдвардсом, активно подсказывал игрокам, когда это было нужно, и всегда отмечал позитивные моменты. В тактическом плане «Лейкерс» выглядели как новая команда.

Ещё по предсезонным матчам было заметно, а теперь окончательно подтвердилось, что Редик видит в Энтони Дэвисе главную звезду команды. Несколько лет говорили, что это должно произойти, но «Лейкерс» оставались зависимыми от Леброна. Теперь есть шанс, что ситуация изменилась!

Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Бронни Джеймс Фото: Los Angeles Times via Getty Images

Джеймс провёл игру в энергосберегающем режиме, явно думая в первую очередь о сыне. Все бразды правления были переданы Дэвису, который был везде! Он центр обороны и атаки, разыгрывает мяч, отдаёт передачи, бросает трёхочковые и средние, врывается в «краску», великолепен на подборах… Настоящий пиковый Энтони!

Редик, как тактический гик, постоянно назначал игрокам разыгрывать интересные комбинации с классным движением мяча и умным перемещением игроков. И это у «Лос-Анджелеса» получалось очень неплохо! Раньше это была грузная команда с множеством пост-апов и изоляций, а теперь – всё иначе! Удивительное преображение.

Состав «Лейкерс» особо не изменился летом, но надежды болельщиков теперь возлагаются на «гения» Редика. Бедный Дарвин Хэм, над которым теперь ещё больше насмехаются.

Что касается «Миннесоты», они сыграли очень блёкло. Когда на площадке одновременно находились Энтони Эдвардс, Джулиус Рэндл и Руди Гобер, было тяжело и смотреть на это, и самим игрокам что-то придумывать. Пока можно сделать скидку на то, что Рэндл адаптируется и восстанавливается после травмы, но тревога и непонимание из-за обмена Таунса остаются.