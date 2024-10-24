«Я хочу получить российское гражданство». Откровения американского баскетболиста Дагласа

Джавонте Даглас — один из старожилов екатеринбургского «Уралмаша». Американец выступает за команду с 2021 года — ещё с тех времён, когда уральцы играли в Суперлиге. После перехода клуба в Единую лигу Даглас остался в составе и всё также приносит пользу. Форвард дал «Чемпионату» интервью.

— Как тебе старт «Уралмаша» в новом сезоне?

— Думаю, что на старте мы немного забуксовали. У нас есть игроки, которые столкнулись с травмами, мы стараемся через это пройти. Я вижу, что мы прогрессируем на данный момент, становимся лучше. Несмотря на поражение от «Локомотива», за последние две игры мы наработали много полезной информации, которая в будущем нам пригодится. Сейчас могу оценить начало как 50/50, но мы станем лучше.

— А как в целом тебе подготовка к сезону? Отличалась ли как-то от предыдущих?

— Да, думаю, что летняя подготовка в этом году отличалась от предыдущей. Мы поехали в Беларусь, имели возможность поработать над командной «химией», поближе узнать друг друга и главного тренера. Мне кажется, что это было полезно для командной «химии».

— Ты остался в команде после перехода из Суперлиги в Единую лигу ВТБ и смотришься очень органично и достойно в рамках новой лиги. Тяжело ли лично для тебя дался этот переход?

— Могу сказать, что в прошлом сезоне я оказался недостаточно готов, тело было не готово к уровню сопротивления в играх Лиги ВТБ, тем более что мы играли по две-три игры в неделю. К новому сезону приехал в лучшей физической форме и сейчас понимаю разницу между Суперлигой и Лигой ВТБ — в атлетизме, силе игроков и всём остальном.

Джавонте Даглас Фото: БК «Уралмаш»

— Как тебе трансферная кампания команды в межсезонье?

— В этом сезоне у нас более сильный состав. Сейчас приходится иметь дело с травмами, но на следующих этапах сезона станем лучше. Также мы столкнулись с некоторыми затруднениями, но ближе к концу регулярного чемпионата и плей-офф выйдем на топ-уровень.

— Руководство команды обозначило цели на этот сезон?

— Да. Прежде всего мы должны оказаться выше, чем в предыдущем сезоне, минимум пятое-шестое место по итогам регулярного чемпионата. Но мы, конечно же, хотим оказаться ещё выше. Задача в целом — улучшить результат прошлого сезона.

— А ставишь какие-то цели лично для себя?

— Мои цели — выиграть чемпионат, остаться в Лиге ВТБ, провести больше всех матчей за одну команду. Хочу оставить после себя наследие в «Уралмаше». Не хочу менять команды в погоне за чем-либо, хочу преуспеть в одной и создать для неё наследие.

— Какой вообще у команды потолок?

— Мы достигнем максимума нашего потенциала, когда вернётся Эллис. Октавиус очень атлетичный, он привносит в игру команды иную динамику и агрессивность. Его вклад в командные действия велик, нам этого не хватает. Как только он вернется, мы в полную силу сможем соперничать с такими командами, как «Зенит», УНИКС, и остальными.

— Кого можешь отметить из соперников в Единой лиге?

— Мне нравится ЦСКА, из игроков импонирует игра Девона Акун-Пёрселла, он отличный игрок. «Локо» тоже очень хорош, они выделяются не просто набором игроков, способных забросить мяч в кольцо, а именно командными действиями.

— Против кого тебе сложнее всего защищаться?

— Может показаться странным, но выделю Маркоса Найта. Не знаю, почему так. Он идёт вправо и бросает флоутеры с неудобной ноги, мне действительно сложно защищаться против него. Думаю, он об этом даже не догадывается (смеётся). Я могу защищаться против любого другого, но он самый неудобный для меня.

— Как тебе российские ребята? Как в «Уралмаше», так и в целом в лиге.

— Выделю Георгия Жбанова из «Зенита», он хороший игрок. Практически все русские — классные ребята, мне довелось поиграть со многими в Суперлиге, Лиге ВТБ, но Жбанов выделяется, знает своё дело.

— Ты играешь в России уже больше четырех лет (с перерывом на несколько месяцев игры в Новой Зеландии), первые три года вообще играл в Суперлиге, где много команд из интересных и необычных городов, совсем не мегаполисов. Ты посмотрел практически всю нашу огромную страну. Как она тебе?

— Я люблю Россию, люблю людей, люблю возвращаться сюда. Екатеринбург и «Уралмаш» заставляют меня возвращаться. Люблю каждого человека в клубе, это моя семья, а Екатеринбург — второй дом, так я себя здесь ощущаю. Наши фанаты тоже дарят чувство того, что ты дома.

Джавонте Даглас (слева) и Джастин Роберсон (справа) Фото: БК «Уралмаш»

— В период игры в Суперлиге что тебе больше всего запомнилось? Может, какой-то город или какая-то ситуация?

— Расскажу такую историю: в ноябре 2022 года мы должны были играть против «Руны» в Суперлиге, а я потерял свой паспорт. Так что вместо того чтобы лететь вместе с командой, я больше суток ехал в Москву на машине. В первые минуты матча получил травму голеностопа, но смог доиграть до конца. Мы выиграли, но через пару дней я узнал, что повреждение очень серьёзное. Потом были несколько худших месяцев в жизни — у меня не было паспорта, и я не мог передвигаться, ещё и эта травма. Хорошо, что потом вернулся и играл хорошо, а команда взяла чемпионство.

— Ты так давно в России, хотел бы стать гражданином РФ, получить паспорт?

— Да, конечно. Я бы хотел получить гражданство, купить квартиру и проводить в России время летом. Это позволило бы мне в любой момент приезжать, видеться с друзьями, быть с командой.

— Что тебе больше всего нравится в России?

— Погода! Да не, это шутка (смеётся). Больше всего люблю нашу «уралмашевскую» семью. Честно говоря, летом уже начинаю скучать по своим одноклубникам, людям в команде. Ещё скучаю по борщу и термальному бассейну в Екатеринбурге.

— А что не очень?

— Погода, а ещё очень не люблю болеть в России, потому что здесь холодно, и, чтобы пойти на поправку, мне всегда нужно оставаться в тепле.

— Как с языком? Продвинулся ли ты как-то в этом по сравнению с тем, что было три-четыре года назад?

— Я определённо стал лучше понимать русский, но не разговариваю сам. Понимаю очень многое.

— Оказывается, у тебя есть брат-близнец.

— Да, это правда. Нас сложно спутать, потому что мы как день и ночь — он светлее, я темнее. Так что в детстве никаких проблем не было.

Джавонте Даглас (справа) и брат-близнец Фото: Личный архив Джавонте Дагласа

— В 2021 году ты говорил, что у тебя дома в США Dodge Challenger, старый Mercedes S-класса и кроссовый мотоцикл. Что-то изменилось в твоём гараже за три года?

— Тот кроссовый байк я продал, купил себе Yamaha 450. Mercedes тоже был продан, купил Audi S7. Очень хочу себе мотоцикл, но по командному соглашению не могу им пользоваться.

— А о каком автомобиле мечтаешь?

— Машина моей мечты — новый Mercedes EQS 580, это электрокар.

— Когда планируешь его приобрести?

— Может, летом, а может, позже (смеётся).

— Ты рассказывал, что в детстве на один из матчей, в котором ты участвовал, пришёл Майкл Джордан, но он отказался давать автограф. Насколько было обидно такое для юного парня?

— У меня была игра с его племянником, и после я подошёл к нему и попросил автограф, но он сказал нет. Сразу скажу, что до этого многие меня предупредили, что он, скорее всего, откажет. Так что когда я шёл к нему, то знал, что он не даёт автографы. Мы в Северной Каролине знаем его как не очень приветливого человека.

— Рад, что он продал «Хорнетс»?

— Да (смеётся).

— Как тебе в целом «Шарлотт»? У них есть хоть какие-то перспективы?

— Надо посмотреть, кого в ближайшие два года команда выберет на драфте, какой менеджмент они наймут для поиска драфт-проспектов. От этого многое будет зависеть.

— Вообще, ты говорил, что следишь за «Майами», по большей части из-за Джимми Батлера. Как тебе «Хит»?

— У них есть запас прочности, они будут претендовать на место в плей-офф. Может, не на самом верху, но между прямым попаданием и плей-ин точно. У них в составе есть настоящие бойцы, агрессивные игроки. Они стараются выбирать игроков такого типа на драфте или на рынке свободных агентов. Мне нравится эта команда.

— Ждал какого-то очередного перформанса от Батлера в этом году на медиадне?

— Я бы точно не был удивлён, но в этом году он выглядел нормально. Посмотрим, что будет в следующий раз, он любит шалости, одеться как другой игрок или что-то такое. Джимми — весёлый парень.

— За кем посоветуешь последить в новом сезоне НБА? Кто может стать чемпионом или точно претендовать на титул?

— Очевидно, что в этом списке есть «Денвер», «Бостон». Может, и «Даллас», но, я думаю, скамейка — это их слабое место. Если Дончич или Ирвинг получит травмы, это может обернуться печально для них. «Голден Стэйт» называть не буду, хотя со счетов их тоже не стоит списывать. «Филадельфия» может себя проявить, «Клипперс» должны быть третьими-четвертыми. Но первые места на Западе и Востоке заберут «Наггетс» и «Селтикс» соответственно.