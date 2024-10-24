«Нужно поговорить с психотерапевтом». НБА только вернулась, а уже почти дошло до драки

Сезон-2024/2025 НБА официально стартовал. Большинство команд лиги уже провели первые матчи в регулярном чемпионате. В одном из них встречались «Атланта Хоукс» и «Бруклин Нетс» — клубы из Восточной конференции. Игра протекала в борьбе от начала и до конца, никто не мог завладеть весомым преимуществом. Ключевым решением в матче стало не какое-то попадание, а довольно страшный момент, в котором игрок «Атланты» мог получить серьёзную травму.

Остаётся восемь минут до конца матча, игроки «Бруклина» проводят свою атаку, Дайсон Дэниэлс выбивает мяч из рук Кэмерона Томаса, после чего Богдан Богданович вылавливает его и передаёт Виту Крейчи, который, в свою очередь, находит Дэниэлса, уже мчавшего к кольцу в одиночестве. Австралийский защитник взмывает в воздух, чтобы реализовать свободный лэй-ап, как вдруг откуда ни возьмись появляется Николас Клэкстон. Центровой уже не успевал помешать Дайсону совершить свободный бросок, но всё равно не отказался от своей идеи заблокировать соперника. Вот что из этого вышло!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Клэкстон нагло сфолил на Дэниэлсе, не просто помешав реализовать лэй-ап, а уронив соперника на паркет. Если бы не хорошая координация австралийца, то этот эпизод мог бы закончиться страшной травмой, упади он всем весом на руку. Такого отношения к себе Дайсон стерпеть не сумел и отправился за Николасом, который после своего деяния просто пошёл в сторону трибун, где сидели болельщики. Защитник «Атланты» догнал центрового «Бруклина» и поговорил с ним на повышенных тонах. Игроков практически тут же разняли охранники и судьи.

После видеопросмотра судьи пришли к очевидному мнению: Клэкстон получил неспортивный фол второй степени и сиюминутно же отправился в раздевалку без возможности помочь своей команде — другими словами, был удалён. Дэниэлс же получил технический фол за неспортивное поведение, то есть за то, что после этого побежал в сторону Николаса и начал выяснять отношения.

Николас Клэкстон и Дайсон Дэниэлс Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

В раздевалке Клэкстона попросили прокомментировать ситуацию с удалением и тем, как он справляется со своими эмоциями. «Просто необходимо лучше разбираться в ситуации. Может, мне нужно поговорить с психотерапевтом или что-то в этом роде. Что бы ни делал, я не могу удаляться с паркета. Я должен быть рядом со своей командой», — сказал Николас. С учётом того, что «Бруклин» покинул Микал Бриджес, центровой сейчас является чуть ли не главной звездой клуба наряду с Кэмероном Томасом. Естественно, без такой важной фигуры на паркете в заключительные минуты встречи «сети» проиграли «ястребам» со счётом 116:120. Клэкстон набрал семь очков при пяти подборах, одном блок-шоте и одном перехвате до того момента, как был удалён.

В составе «Бруклина» «зажигал» Томас, у него по итогам встречи 36 очков, пять подборов и три передачи. Впрочем, Трей Янг не остался в стороне — 30 очков, пять подборов и 12 передач. Разыгрывающий оформил дабл-дабл и был крайне полезен в розыгрыше. Ему очень сильно помог Оньека Оконгву, оформивший персональный рекорд результативности в НБА — 28 очков и добавивший к этому восемь подборов и три блок-шота.

Вот так случается, что один из самых тихих и безобидных игроков НБА встревает в скандальную ситуацию, где чуть не пострадал баскетболист соперника. За его поступок, вероятно, можно даже получить дисквалификацию, так как попытки сыграть в мяч в моменте и близко не было. Осуждаем такое поведение, баскетбол, конечно, контактный вид спорта, но всё должно быть в пределах правил. Хочется верить, что Клэкстон и правда сделает правильные выводы из ситуации.