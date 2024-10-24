Недолго музыка играла! На Леброна и его сына подали в суд после легендарной ночи в НБА

Не успел стартовать новый сезон НБА, как легендарный Леброн Джеймс совместно со своим чадом Бронни Джеймсом стали первым в истории лиги дуэтом отца и сына, которые сыграли в одном из официальных матчей. Да не просто сыграли, а даже одержали победу, ставшую для нового тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» и Бронни первой в ассоциации. К слову, её отмечали так, словно был выигран чемпионский титул. Только радость была недолгой, практически сразу после матча с «Миннесотой» была опубликована шокирующая новость, в которой главными лицами являются Леброн и его сын.

Не будем ходить вокруг да около, а перейдём сразу к делу. По сообщениям очень известного в США онлайн-таблоида TMZ, две женщины, Эйприл Альманса Лопес и Киара Рэй МакГиллен, подали иск в суд округа Лос-Анджелес, утверждая, что Леброн и его сын Бронни врезались в них на шоссе в Литтл-Роке, штат Калифорния, в ноябре 2022 года. Пострадавшие утверждают, что они получили различного рода травмы, которые до сих пор требуют лечения. К тому же их автомобиль был повреждён, тем самым потерял в цене из-за аварии.

Сразу же встаёт логичный вопрос, прошло уже почти два года с того самого момента, а вы только пару дней назад подали в суд на семейство Джеймсов? Какая-то максимально странная ситуация… Как будто бы уважаемые женщины ждали момента, чтобы специально осквернить такую веху в истории семейства Джеймсов и НБА в частности, подав своё заявление о вероятном преступлении за пару дней до дебюта Бронни в лиге.

Леброн Джеймс и Бронни Джеймс Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Что требуют Лопес и МакГиллен? Возмещения ущерба, но есть один нюанс! Его размер не указан в иске. Получается, они ждут огласки общественности и того, как отреагирует семейство Джеймсов, чтобы впоследствии выдвинуть свои требования. Единственное, что напрягает, так это пресловутые два года, которые прошли с момента самого инцидента. Если он вообще имел место быть, но если его не было, то женщин могут привлечь за ложные обвинения, а когда в другом углу так называемого «ринга» Леброн с его известностью, то это чревато последствиями уж точно. К тому же на сайте гражданского суда Лос-Анджелеса ещё нет информации о таком иске. Фейк или же Джеймс-старший с сыном действительно встряли во что-то?

«Я провёл много времени в этой лиге. Так что этот момент, когда я всё ещё выступаю и имею возможность играть бок о бок со своим сыном, – один из величайших подарков, которые я когда-либо получал свыше», – сказал Леброн после первого официального матча с Бронни.

У живой и продолжающей играть в лиге легенды НБА хотели отнять минуту славы в самый неподходящий момент? Не получилось, так как Король остался при своих и всё равно продолжает быть одним из лучших игроков ассоциации в возрасте 39 лет. К слову, адвокаты Джеймса пока не дали никаких комментариев по поводу иска, Леброн с Бронни тоже пока хранят молчание.