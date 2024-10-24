Первый — преступник, второй — хитрый юрист, вымогавший деньги. Кто же из них отец Леброна?

Уже более двух десятилетий Леброн Джеймс радует болельщиков оранжевой игры с мячом по всему миру. Спортсмен с юных лет демонстрировал задатки выдающегося баскетболиста, которые с возрастом не только не растерял, но и с каждым годом развивал всё больше и больше. Форвард получил гордое прозвище Король и уже точно останется как в истории баскетбола, так и спорта в целом. Между тем детство Джеймса было не таким безоблачным, и к величию Брон пришёл во многом не благодаря, а вопреки.

Будущий Король рос без отца и воспитание получал от молодой матери Глории Джеймс. Которой, на минуточку, в момент рождения сына было 16 лет. Семья часто переезжала и, как нетрудно догадаться, жила в условиях, очень далёких от комфортных. В те непростые времена юный Джеймс был интересен только Глории, её родственникам и друзьям. После того как он стал знаменитым, интерес к нему проснулся и среди нескольких взрослых мужчин, которые тут же объявили себя отцами подающего большие надежды баскетболиста.

С тех пор тема отца Леброна стала предметом нескрываемого любопытства среди поклонников спортсмена. История окружена многочисленными спекуляциями, и, чтобы разобраться со всеми ними, впору будет нанять настоящего детектива. Но мы попробуем действовать своими силами. Да, сам Леброн ситуацию в семье давно не комментирует, но кое-какую информацию найти всё-таки возможно.

Чаще всего биологическим отцом Леброна называют некоего Энтони Макклелланда. Во многих источниках говорится, что между ним и Глорией вспыхнула страсть, оказавшаяся мимолётной, и Макклелланд бросил молодую девушку после того, как она забеременела. Отсутствие Энтони в жизни Леброна не пошло ему во вред. А если учитывать историю этого человека, как знать, что бы было, останься он всё-таки в жизни баскетболиста.

Макклелланд категорично не дружил с законом и то и дело подбрасывал работу стражам полиции. Мужчина не раз получал обвинительные приговоры, связанные с кражами, поджогами и некоторыми другими преступлениями. Часто приходилось коротать время в тюрьмах, и едва ли в такие моменты он думал о своей давней подруге. Но после того, как сын Глории начал получать заслуженное признание, Энтони стал вспоминать давнюю пассию. Несколько раз мужчина связывался с Джеймсами, надеясь стать частью семьи, но всякий раз получал отказ. По некоторым источникам, он даже проводил тест на отцовство, результаты которого показали отрицательный результат. Но так или иначе именно он большинством источников рассматривается как биологический отец Леброна.

С этим был не согласен некий Лестер Брайс Стовелл, который не раз упрямо утверждал, что биологическим отцом Леброна является именно он. В автобиографиях Стовелла, которые приводят различные издания, утверждается, что он получил образование в престижном Принстонском университете, также обучался в Чикагском университете и в итоге стал уважаемым юристом. Сам Лестер говорил, что встретил Глорию в одном из баров Вашингтона в 1984 году. В тот момент ему было 29 лет. А несколько месяцев спустя 19-летняя девушка сообщила ему, что беременна мальчиком, которого планировала назвать Леброном. Как говорил самопровозглашённый отец — в честь него (Лестера Брайса).

Леброн Джеймс Фото: Matthew West/Getty Images

Дело дошло до теста на отцовство, результаты которого оказались отрицательными. Но Стовел не успокоился. Мужчина подал судебный иск, в котором заявил, что Глория смогла подделать результаты. В качестве моральной компенсации Лестер требовал $ 4 млн. Но деньги так и не получил. Судья, которая занималась делом, посчитала, что веских доказательств Стовел не привёл.

В прессе можно также найти упоминания в контексте потенциального отца Леброна о некоем Роланде Бивенсе. История довольно мутная. Где-то пишут, что он был убит из проезжавшего мимо автомобиля в 1994 году. Были утверждения, что Бивенс не только не был убит, но и что Бивенс и Макклелланд — одно и то же лицо и Энтони взял новое имя только для того, чтобы избежать очередного тюремного срока. В любом случае в семье Леброна никаких Бивенсов не оказалось.

При этом нельзя сказать, что в жизни юного Леброна не было крепкой мужской руки. Какое-то время за Джеймсом присматривал бывший его матери Эдди Джексон. Он начал встречаться с Глорией, когда Брон был ещё ребёнком, и оказал значительное влияние на жизнь будущего баскетболиста. Игрок получал от него поддержку и советы на протяжении своей юности.

Леброн Джеймс Фото: Getty Images

И хоть биологического отца в жизни Леброна не оказалось, баскетболист не держит на него зла — кто бы это ни был. Джеймс нечасто поднимает эту тему. Но однажды он всё же высказался, обратившись прямиком к своему папе. В феврале 2014 года Леброн, как обычно, зашёл на свою страничку в социальных сетях, где оставил послание для своего настоящего отца: «Ух ты, пап, знаешь, я тебя не знаю, понятия не имею, кто ты, но благодаря тебе я стал тем, кем являюсь сегодня. Тебя не было рядом, но это одна из причин, по которой я вырос и стал тем, кто я есть. Это одна из причин, почему я хочу быть активным в своих начинаниях. Я могу позволить людям вокруг себя расти, чего, возможно, не произошло бы, если бы у меня было двое родителей, две сестры, собака и забор, понимаешь?»

Обращение Леброна к отцу вполне показательно. В его словах не чувствуется прямой обиды. Но в то же время Джеймс говорит, что стал сегодняшним Джеймсом благодаря всем тем невзгодам, через которые прошёл в своём непростом детстве. Детстве, в котором не было отца!