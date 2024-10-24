Им тут не место. Игроки, которые не заслуживают выступать в НБА

НБА построена вокруг всевозможных рейтингов и топов. Лиге давно полюбился формат хит-парадов, где ежедневно можно увидеть топ-10 лучших игровых моментов или же перманентно обновляющуюся гонку за MVP. В начале сезона различные издания традиционно обновляют списки самых сильных игроков. Однако как насчёт тех, кто находится на порядок ниже? Исправляем упущение и собираем лист баскетболистов, которым, кажется, в ассоциации уже не место.

Джордан Пул

Проблемы обступили Пула со всех сторон. Им недовольны болельщики, в нём сомневаются в собственной команде, другие игроки (привет, Дрэймонд Грин) его тоже не любят, статистика скатилась, а эффективность, хм, а что это вообще такое? Стремительная деградация Джордана заняла короткие сроки. Он был одним из главных действующих лиц чемпионского сезона «Уорриорз» в 2022-м. Затем последовали разногласия с одноклубниками и последующий обмен в «Вашингтон».

С тех пор кривая вынесла Пула куда-то не туда. В феврале фанаты «Уизардс» освистали защитника за слабую игру против «Кавальерс» и 0 очков за 25 минут. Тренерский штаб усадил Джордана на скамейку, правда, затем он снова получал шансы в старте. Спойлер: неудачно. Его результативность упала на три очка, но гораздо красноречивее его процент. Снайпер всё чаще стреляет холостыми. После чемпионского плей-офф с 39% трёхочковых последовали две подряд регулярки не выше 33%.

Джордан Пул Фото: Patrick Smith/Getty Images

Согласно ежегодному анонимному опросу среди игроков НБА, Пул занял непочётное второе место среди самых переоценённых баскетболистов ассоциации. «Вашингтон» вроде бы и рад избавиться от балласта, но соискателей на Пула нет. При этом Джордан — самый высокооплачиваемый игрок команды, и его контракт гарантирован ещё на три года вперёд. «Уизардс» это никак не облегчает жизнь, ведь по итогам прошлого чемпионата столичные показали результат в 15 побед за 82 матча. Джордан занял третье место во всей лиге по отрицательному «плюс-минусу». Возможно, у него получится сейчас, но в предсезонке он снова был одним из худших по данному показателю.

Таннасис Адетокунбо

Помните тот момент, когда производители сократили объём упаковок молока с литра до 0,9? Легко понять потребительское недовольство. Казалось бы, куда ещё меньше? Схожая ситуация и с Таннасисом, который в прошлом сезоне в среднем набирал как раз 0,9 очка за игру. Старший брат Янниса давно превратился в маскота «Бакс» и постоянного персонажа для шуток. Мемы он генерирует чаще, чем набранные очки.

Поклонникам таланта старшего Адетокунбо придётся подождать его возвращения, так как игрок получил разрыв ахиллова сухожилия и пропустит весь сезон. Однако есть и поводы для оптимизма. По данным репортёра Кита Смита, «Милуоки» заинтересован в переподписании Таннасиса. Франшиза готова освободить место в платёжке ради того, чтобы Яннис комфортно чувствовал себя рядом с братом. Что ж, желаем найти вам кого-нибудь, кто будет ценить вас так же, как «Бакс» – Адетокунбо-старшего.

Яннис Адетокунбо и Таннасис Адетокунбо Фото: Stacy Revere/Getty Images

Таннасис не обладает потенциалом для развития, и ему уже за тридцатку. Не тянет он и на роль игрока с опытом, который будет полезен в раздевалке и прошёл через серьёзные баталии в плей-офф. Технически он их прошёл, но, вернее сказать, просидел на лавке. Наверное, он не худший игрок НБА. Но совершенно точно без блата его бы не было в лиге. А пока игра Таннасиса напоминает парад ошибок, глупых потерь и странных бросков. Такой персонаж имеет право на существование в ассоциации. Ведь если бы его не было, разве мы когда-нибудь увидели бы новость, что за карьеру у Таннасиса больше фолов, чем попаданий с игры?

Бронни Джеймс

Мы уже разбирали игру Бронни в предсезонке. В её последнем матче баскетбольный принц (а как иначе назвать королевского сына?) разродился 17 очками, что, с учётом его выступления до этого, стало полной неожиданностью. Хейтеры скажут, что особой пользы подвиги Джеймса не принесли, ведь «Лейкерс» всё равно отлетели «Уорриорз» с разницей в 58 очков. Факт в том, что младший Джеймс был в данных матчах одним из худших и собрал внушительный индивидуальный минус.

История повторилась и в стартовом матче регулярки. Впервые на паркет вместе вышли отец и сын, «Лос-Анджелес» победил «Миннесоту» и первый раз за восемь лет начал сезон с победы. 55-й номер драфта не записал в актив набранные очки, и его плюс/минус составил -5. Безусловно, делать далеко идущие выводы по перспективам Бронни пока рано. Однако давайте будем честны. Попал ли бы он в НБА без мощной протекции легендарного родителя?

Бен Симмонс

Знаете, что у вас общего с Беном Симмонсом? За всю карьеру в НБА в плей-офф у него 0% трёхочковых попаданий. Так что едва ли бы читатель оказался менее метким. Зато у австралийца в активе жирный контракт на $ 40 млн, и так много в перестраивающемся «Бруклине» не получает никто. Правда, соглашение истекает после сезона-2024/2025, а перспективы габаритного разыгрывающего не то что на продление, а на то, чтобы остаться в лиге, выглядят туманно.

Сам игрок заявляет, что его оскорбляют упрёки в грабеже команды. Действительно, он же не сам выписывал себе зарплату. За плечами Бена несколько добротных сезонов и приз лучшему новичку в 2018-м. Примечательно, что Симмонс получил награду на второй год, так как первый полностью пропустил из-за травмы. Проблемы со здоровьем заметно подкосили его позиции. За последние пять лет он ещё раз пропустил полный сезон и ни разу не провёл хотя бы 60 встреч.

Бен Симмонс Фото: Sarah Stier/Getty Images

Баскетболист чаще лечится, чем играет. Он так и не обрёл хоть сколько-нибудь стабильный бросок и явно не соответствует получаемым деньгам. Подкашивает и отношение Симмонса к делу. Он саботировал выступления за «Филадельфию», вынудив команду пойти на обмен, хотя в «Сиксерс» до последнего в него верили. Возможно, люди действительно забывают, насколько хорош был Бен в здоровом состоянии. Но в последний раз он набирал больше семи очков в среднем за матч в сезоне-2020/2021.

Пи Джей Такер

Фигура Пи Джей Такера неотделима от личности Джеймса Хардена. Они вместе играли в «Хьюстоне», затем Борода помотался по разным клубам, но что в «Филадельфии», что в «Клипперс» верный оруженосец Такер путешествовал за примой. Видимо, конец у этой саги не самый радужный. Инсайдер Шэмс Чарания заявил, что «Лос-Анджелес» работает над будущим Пи Джея и он не будет играть за команду в ближайшем сезоне.

Если менеджменту «парусников» удастся сбагрить почти 40-летнего ветерана, то им останется только поаплодировать. У Такера пятый в команде контракт на $ 11,5 млн. Он уже не тот, что прежде, ведь возраст сказывается не только на Леброне. В двух последних сезонах форвард не набирал более 3,5 очка в среднем за матч, его физические кондиции заметно просели, а роль на паркете сократилась. Такер доезжает в НБА на старых дрожжах, и его конец в лиге близок. Кажется, его время закончилось, и в ассоциации ему больше не место.