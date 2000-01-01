Как выглядят чемпионские кольца «Бостона»? Фото
«Бостон» показал, как выглядят чемпионские кольца НБА. Что особого в перстнях «Селтикс»?
Множество бриллиантов
Каждое кольцо украшено бриллиантами в 15 карат, символизирующими все 15 команд Восточной конференции. 16 камней на внешнем ярусе отсылают к победам в плей-офф в 2024 году, 84 на боковой грани — процент выигранных матчей в плей-офф.
Индивидуальный перстень
Каждое кольцо — именное. На боковой стороне также нанесены командный девиз «Чего бы это ни стоило» и список годов, когда «Селтикс» брал чемпионство.
Секретный отсек
У перстня съёмный верх, внутри которого находится кусок паркета с чемпионского матча, а также дата и счёт той игры. В основании кольца написан счёт всех встреч плей-офф.
Как выглядят чемпионские кольца «Бостона»? Фото
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