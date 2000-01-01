Как выглядят чемпионские кольца «Бостона»? Фото

Множество бриллиантов

Каждое кольцо украшено бриллиантами в 15 карат, символизирующими все 15 команд Восточной конференции. 16 камней на внешнем ярусе отсылают к победам в плей-офф в 2024 году, 84 на боковой грани — процент выигранных матчей в плей-офф.