Нарушение правил НБА, увольнение и обман. Тренер раскрыл правду о Кавае и «Клипперс»

Олимпийские игры в Париже, предсезонка НБА и официальный старт сезона североамериканской лиги — всё это пропустил Кавай Леонард за последнее время в связи с травмой. Терминатор уже далеко не та машина, которая серьёзно ломается раз за 10 лет. Неделю назад появились новости, что форвард «Лос-Анджелес Клипперс» может завершить карьеру из-за бесконечных повреждений, но теперь бывший тренер по физической подготовке пролил свет на ситуацию с Леонардом.

На «Клипперс» и президента по баскетбольным операциям Лоуренса Фрэнка подал в суд экс-тренер по силовой и физической подготовке Рэнди Шелтон, который трудился в команде с 1 июля 2019 года. Ранее он занимал аналогичную должность в университете Сан-Диего, к слову, именно в этом колледже играл Леонард. Шелтон заявил, что участвовал в многолетней работе по привлечению Кавая в стан «парусников», что является нарушением устава НБА. Это так называемый тамперинг — общение с игроком, имеющего действующий контракт с другим клубом, с целью его перехода в новую команду.

К делу: Шелтон сообщил, что «Клипперс» связались с ним в 2017 году после того, как Леонард получил серьёзную травму лодыжки в финале Западной конференции 2017 года, когда Заза Пачулия сделал тот известный подшаг в сторону игрока «Сан-Антонио». Травма положила конец надеждам «Спёрс» на финал НБА, а Кавай пропустил ещё и 27 первых игр следующего сезона. Именно это повреждение и разногласие с руководством клуба из Техаса вынудили форварда обратиться за консультацией к стороннему специалисту, не работавшему в «Сан-Антонио».

Кавай Леонард Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Тренер по физподготовке Шелтон рассказал, что Фрэнк обратился к нему, чтобы получить частную медицинскую информацию о баскетболисте. Сам он выразил необходимость в осмотрительности, чтобы не нарушить то самое правило тамперинга. В иске говорится, что Рэнди и Лоуренс общались между собой примерно 15 раз и провели не менее семи встреч, поскольку «Клипперс» стремились узнать больше о контрактных обязательствах Кавая перед «Сан-Антонио» и его состоянии здоровья. В итоге отношения Леонарда и руководства «шпор» окончательно испортились, а «парусники» стали одной из команд, намеревающихся заполучить форварда.

Кавай выбрал «Торонто» и принёс команде первый в истории чемпионский трофей. В тот момент в «Клипперс» обсуждался вариант, как с помощью Шелтона привлечь в клуб Леонарда. Потому что у форварда были хорошие отношения с тренером по физподготовке, плюс он доверял ему. Рэнди помогал Леонарду подготовиться к НБА после того, как покинул университет Сан-Диего. Отмечается, что они поддерживали тесные отношения вплоть до 2017 года.

«Клипперс» обещали «светлое будущее» в клубе для Шелтона, а в то же время пренебрегали уставом НБА, практически в открытую пытаясь переманить игрока в команду: Док Риверс сравнил Леонарда с Майклом Джорданом, за что получил от лиги штраф. Огромный тренерский штаб «парусников» постоянно сидел на матчах «Торонто», наблюдая за игрой Кавая. После того как «Клипперс» в итоге подписали контракт с Терминатором, в июле 2019 года Фрэнк заявил: «Мы никогда не разговаривали с Каваем или с кем-либо из его людей. Мы всегда чувствовали, что необходимо делать это в открытую, мы ведём себя очень прозрачно. Мы знаем правила. Мы следуем правилам. С учётом того, как [владелец «Клипперс» Стив Балмер] ведёт бизнес, его честность — на первом месте. Мы всегда будем вести себя честно».

Кавай Леонард Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В феврале 2019 года Фрэнк и Шелтон встретились, и президент по баскетбольным операциям заверил тренера по физподготовке, что тот будет работать в штабе команды, если Леонард присоединится к «Клипперс». При этом его роль со временем становилась всё менее заметной. Рэнди перестали приглашать на совещания, на которых обсуждалось здоровье Кавая. Специалист после разрыва крестообразной связки правого колена у форварда в плей-офф 2021 года сказал, что лидеру «Клипперс» необходимо было восстанавливаться 730 дней, то есть пропустить два полноценных сезона. Естественно, «парусники» сочли этот срок неприемлемым, после чего и ограничили доступ Шелтону.

В своём иске Шелтон заявляет, что у него были процветающий бизнес в Сан-Диего и уважаемая должность в университете Сан-Диего, а он погнался за «светлым будущим» в «Клипперс». Тренер по физподготовке всеми силами пытался защищать здоровье Леонарда, но его попросту не слушали высокопоставленные руководители. Клуб больше внимания уделял продуктивности Кавая, чем его восстановлению. В итоге Шелтон в открытую выразил недовольство пренебрежением к процессу восстановления, отметив, что это неприемлемо. Фрэнк и «Клипперс» приступили к внутреннему расследованию. Догадаетесь, к чему в итоге это привело? Само собой, тренера уволили, а его обвинения признали необоснованными. В июле 2023 года специалист по физподготовке и клуб НБА разошлись.

Кавай Леонард Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Шелтону не выплатили причитающуюся зарплату и различного рода расходы и компенсации. Джон Дэвид, один из его адвокатов, заявил: «Мы надеемся, что иск нашего клиента послужит напоминанием для организации «Клипперс», что их игроки — это не просто стоимость в долларах, а люди, которым требуется надлежащее — не ускоренное — лечение и восстановление для дальнейшей карьеры и жизни».

После таких слов в «Клипперс» не могли промолчать. Заявление клуба было следующим: «Претензии мистера Шелтона были расследованы и признаны необоснованными. Мы выполнили условия трудового контракта мистера Шелтона и выплатили ему всё в полном объеме. Этот иск — запоздалая попытка вытрясти деньги из «Клипперс», и она основана на обвинениях, которые, как должен знать мистер Шелтон, являются ложными».

Обиднее всего в этой ситуации за Леонарда. Если руководство «Клипперс» действительно форсировало его появление на паркете, то оно, вероятно, загубило карьеру одному из величайших игроков в истории НБА. С тех пор как Кавая присоединился к команде, он пропустил 179 из 435 возможных матчей и до сих пор восстанавливает своё «любимое» правое колено. Если Шелтон не врёт и суд признает его правым в этом деле, то вряд ли какие-либо суперзвезды НБА в обозримом будущем станут связываться с «Клипперс». Слишком уж неадекватным является их отношение к игрокам. Одно дело — когда баскетболист здоров и не хочет играть, другое — когда он попросту не может играть, но вы его, грубо говоря, заставляете, потому что это бизнес. Вот в таком мире мы и живём.