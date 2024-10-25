«Это твоя чёртова работа». Суперзвезду НБА ждёт громкое расследование от лиги

Некоторые баскетболисты получают неоправданно большие деньги. Вряд ли это можно сказать о Джоэле Эмбииде. Центровой в здоровом состоянии — 1 из 5-10 лучших игроков НБА. Он в 2023 году стал MVP лиги, но здесь главное словосочетание «в здоровом состоянии». Джо-Джо ни разу в карьере не провёл больше 68 матчей в регулярке, а в последнем сезоне и вовсе принял участие лишь в 39 играх. А перед стартом чемпионата-2024/2025 заявил, что, скорее всего, больше никогда не сыграет в сдвоенных матчах до конца своей карьеры. Его утверждение вызвало огромный шквал негодования со стороны экспертов, фанатов, бывших игроков лиги и, собственно, самой ассоциации.

Глупо было не ожидать какой-то реакции от североамериканской баскетбольной лиги на настолько громкое заявление. НБА уже несколько сезонов борется с управлением нагрузками, а в прошлом сезоне и вовсе ввела правило 65 игр — и если ты не проведёшь нужное количество матчей, то попросту не сможешь рассчитывать на получение индивидуальных наград (MVP, DPOY и так далее) и на включение в символические пятёрки. Тем самым у тебя не будет возможности подписать с клубом более внушительный контракт. Известный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что, по его данным, НБА начала официальное расследование в отношении «Филадельфии» и Эмбиида.

Прежде всего оно связано с участием игрока в матчах. По правилам лиги, когда суперзвезда пропускает игру, транслируемую по национальному телевидению, НБА обязана провести мини-расследование и выяснить, по каким причинам баскетболист не появился на паркете. Эмбиид полностью пропустил предсезонную подготовку, ссылаясь на травму левого колена. Джоэл не сыграл и в стартовом матче сезона с «Милуоки Бакс», где его команда проиграла со счётом 109:124. Также известно, что центровой пропустит игры с «Торонто» и «Индианой».

Впрочем, клуб, видимо, не беспокоится на этот счёт и заявил, что Эмбиид хорошо реагирует на индивидуальный план, подготовленный специально для него и уже на этой неделе активизирует свою деятельность по возвращению на паркет — начнёт принимать участие в двусторонних тренировках. «Филадельфия» и генеральный менеджер Дэрил Мори пытаются сделать всё возможное, чтобы сохранить Джоэла здоровым к началу плей-офф. Но лидера «Сиксерс» ждёт расследование!

«Он только что подписал контракт на три года и $ 193 млн… просто потому, что играет в баскетбол. Слушайте, мы не сталевары и не медсёстры. Люди выходят на обычные работы, выдают по 40-50 часов в неделю. Мы играем в баскетбол максимум четыре дня в неделю. Как правило, три дня в неделю. Считаю, что выйти и заранее всем рассказать об их плане было глупым решением «Сиксерс», — эмоционально высказался легендарный в прошлом игрок, а ныне эксперт Чарльз Баркли.

Джоэл Эмбиид Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В плей-офф необходимо выкладываться на максимум и в защите, и в атаке, на что Эмбиид просто не способен на длинной дистанции. Есть вероятность, что его так тщательно берегут к постсезону, а он сломается в первом же матче, но такая участь в целом может ожидать любого игрока. Таков, к сожалению, спорт. Однако есть склонные к травмам игроки и не особо. Джоэл определённо относится к категории травматичных баскетболистов, о чём говорит его медицинская карта: кажется, что он получал практически все возможные повреждения.

«Филадельфии» ничего не остаётся, кроме как попытаться сделать ставку на здорового Эмбиида в плей-офф, иначе чемпионства им никогда не видать с нынешним составом. Правильно сказал Кевин Гарнетт: «82 игры, мужик. Это то, чего требует твоя чёртова работа». Согласитесь, будет странно если, допустим, врач не придёт на работу в четверг, ссылаясь на то, что весной-летом ему предстоит провести очень важную операцию. Может быть, не совсем уместное сравнение, но это и правда его работа. Некоторые люди платят последние деньги, чтобы лицезреть монструозного Эмбиида, который может попросту не появиться на паркете, даже не будучи травмированным.