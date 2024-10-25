Как уникальные игроки меняли правила в НБА: Джордан, Шак, Баркли, Харден и Чемберлен

Правила баскетбола в НБА постоянно меняются, начиная с самого основания лиги. Это касается не только мелких деталей, но и фундаментальных аспектов игры. Этот процесс будет продолжаться и дальше, особенно с учётом того, как сильно трёхочковые броски изменяют реалии игры. Порой создаётся ощущение, что наиболее эффективный способ выиграть в современных условиях противоречит качеству и популярности продукта. Но это тема для отдельного разговора.

Почему вообще меняют правила? Что становится поводом? Ответов множество, но сегодня мы хотим рассказать о случаях, когда изменения были вызваны одним игроком, его уникальностью и тем, как его присутствие нарушало устоявшийся порядок. Их таланты и параметры настолько отличались от всего, что было в НБА ранее, что руководителям ничего не оставалось, кроме как адаптироваться.

Чарльз Баркли и правило «5 секунд»

Чарльз Баркли Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Чарльз Баркли обладал уникальными физическими данными, особенно когда он только пришёл в лигу. Его рост составлял 198 см (хотя ходили слухи, что он был даже ниже), но, несмотря на это, бо́льшую часть карьеры он играл на позиции тяжёлого форварда. В 1980-х и 1990-х эта роль требовала рослых игроков для эффективной борьбы под кольцом. Однако Баркли был настолько мощным по своему телосложению, что это компенсировало его недостаток в росте.

Одной из его сильнейших сторон была игра в посте. Как только он ставил спину оппоненту, его было невозможно сдержать — он своей мощью заталкивал любого. Но Баркли часто злоупотреблял этой тактикой и мог провести в такой позиции почти всё владение, эффективно убивая время и сохраняя контроль над мячом. В итоге в 1999 году НБА ввела ограничение в пять секунд на удержание мяча спиной к кольцу, чтобы стимулировать больше движения мяча. Забавно, что вскоре после введения этого правила Баркли завершил карьеру.

Джеймс Харден и «правило Хардена»

Мэйсон Пламли, Джеймс Харден и Дэмьен Лиллард Фото: Brett Coomer/Getty Images

Джеймс Харден — особенный игрок не благодаря своим физическим характеристикам (хотя и этим он удивляет), а благодаря своему стилю игры, особенно в «Хьюстон Рокетс». Помимо знаменитых стэп-бэк трёхочковых, Джеймс славился умением провоцировать фолы и вставать на линию штрафных бросков. Многие недолюбливали его за это.

В 2021 году НБА внесла изменения в правила, чтобы ограничить количество ситуаций, когда атакующий игрок намеренно инициирует контакт с защитником для получения фола и штрафных бросков. Это включает:

Прыжки в сторону защитника при броске. Неестественные движения рук или ног для создания впечатления фола. Использование плеча или бедра для создания контакта.

Хотя в лиге всё ещё есть игроки, которые умело собирают фолы, Хардену стало немного сложнее играть! И дело не только в его весе.

Майкл Джордан и правило Hand-Checking Rule

Майкл Джордан Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Правило hand-checking, введённое в 1990-х и ужесточённое в начале 2000-х, ограничивает использование рук защитников для контроля движений атакующего игрока. Здесь связь с Майклом Джорданом более умозрительная, но логика очевидна.

Джордан стал главной суперзвездой в истории НБА. Он обладал множеством достоинств, но особенно выделялась его способность набирать очки. Именно это привлекло огромную аудиторию по всему миру. Таким образом, лига поняла, что нападение, а не оборона, способствует повышению рейтингов и популярности. Даже сейчас игра становится всё более атакующей, хотя порой кажется, что это уже перебор, и многие ностальгируют по временам более плотной защиты.

Шакил О’Нил и укрепление баскетбольных колец, а также правило «трёх секунд»

Шакил О’Нил Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Шакил О'Нил по своей мощи и доминантности был беспрецедентным баскетболистом для лиги. Те, кто разрабатывал кольца в прошлом, уж точно не могли предположить, что появится игрок, который будет их регулярно ломать. Именно после того, как О'Нил несколько раз провернул такое на старте карьеры, были внесены изменения в конструкцию щитов. Проблема была решена, но жаль, что больше таких эффектных моментов мы не увидим.

Перед сезоном-2001/2002 было введено правило «трёх секунд», запрещающее защитникам находиться в своей «краске» более трёх секунд без активной защиты против игрока с мячом. Это изменение появилось в ответ на доминирование Шака в лиге. Никто даже не решался покидать зону под кольцом в играх с «Лейкерс», что требовало корректировок в правилах.

Уилт Чемберлен и «правило запрета на блокировку мяча на пути в корзину»

Уилт Чемберлен и Билл Расселл Фото: Bettmann/Getty Images

Уилт Чемберлен был первым уникумом в истории лиги, который своим присутствием повлиял на весь баскетбол. Он был настолько выше и крупнее всех остальных, что командам приходилось пересматривать свою философию игры, а лиге — менять правила. Чемберлен с лёгкостью блокировал любые броски оппонентов на пути к кольцу, и это не могло продолжаться бесконечно. Поэтому были изменены правила, которые действуют до сих пор. А ещё из-за Уилта расширили зону «краски», чтобы хоть как-то усложнить ему жизнь! Судя по тем цифрам, что он набирал, это не особо помогло.