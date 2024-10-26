«Лейкерс» поражают! На старте сезона выдали 2-0 и повторили достижение 14-летней давности

В новом сезоне НБА «Лейкерс» стартовали с двумя победами подряд — впервые с сезона 2010/2011, что само по себе впечатляет. В сегодняшней игре с «Финиксом» они одержали победу со счётом 123:116, несмотря на отставание в 22 очка. Главной звездой встречи стал Энтони Дэвис, набравший 35 очков. Его результативность вместе с вкладом Остина Ривза и Леброна Джеймса обеспечила «озёрникам» победу.

Первая половина игры складывалась для «Лейкерс» как настоящий кошмар: «Санз» проявляли точность и агрессию, уходя на перерыв с преимуществом в девять очков — 61:52. «Финикс» определённо шокировал соперника, забив девять трёхочковых подряд и увеличив отрыв до 22 очков во второй четверти. Кевин Дюрант, набравший 30 очков, и Девин Букер с его 23 очками, казалось, полностью контролировали ход игры и навязывали жёсткую борьбу «Лос-Анджелесу». Однако в третьей четверти «Лейкерс» смогли изменить ситуацию благодаря усилиям Дэвиса и Джеймса, которые набрали по 11 очков каждый, что позволило хозяевам выиграть третью четверть со счётом 35:24 и выйти вперёд.

Ключевым моментом стала решающая концовка третьей и начало четвёртой 12-минутки, когда «Лейкерс» отставали 81:74 за три минуты до конца третьей четверти. За это время команда смогла совершить рывок, набрав девять очков подряд и выйдя вперёд. Их серия из 20:6, растянувшаяся на несколько минут, стала определяющей. Это позволило хозяевам выйти вперёд на 12 очков в заключительной четверти, после чего они уже не упустили преимущество.

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Важным элементом успеха стала великолепная реализация трёхочковых бросков. «Лейкерс» поразили кольцо 14 раз из 27 попыток, а Остин Ривз выдал исключительную точность, забив пять из семи. Леброн Джеймс, новичок Далтон Кнехт и Руи Хатимура также внесли значительный вклад, укрепляя преимущество команды благодаря дальним попаданиям. Слаженные действия в атаке и защите позволили «Лейкерс» выдержать давление и одержать победу.

Новый главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик уже успел оставить свой след в истории команды, став первым наставником после Фила Джексона, начавшим карьеру с двух побед кряду. Его подход и тактические изменения приносят положительные результаты и, похоже, вдохновляют команду на смелые и решительные действия. Видна чёткая тренерская работа в каждом тайм-ауте.

Сам Энтони Дэвис стал ключевой фигурой в этом успешном старте сезона. Он первый игрок франшизы со времён Джерри Уэста в 1969 году, набравший более 35 очков в первых двух матчах сезона. Впереди у «Лейкерс» домашняя встреча с «Сакраменто Кингз», и, если они продолжат в том же духе, этот сезон может стать для них действительно особенным.