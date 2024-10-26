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НБА изменила итоговый счёт в матче регулярного сезона-2024/2025: спорное судейство в баскетболе, причины такого решения

НБА признала ошибку, изменив итоговый счёт матча. Сезон только начался — а уже огонь
Артемий Берстенев
НБА признала ошибку, изменив итоговый счёт матча
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Лига выступила с целым заявлением. Рассказываем, что случилось на самом деле.

Недавно НБА оказалась в центре небольшого инцидента, когда лига официально признала ошибку в финальном счёте матча между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», скорректировав его со 139:104 на 140:104. Ошибка возникла из-за неверного учёта штрафного броска в третьей четверти: защитнику «Голден Стэйт» Де'Энтони Мелтону ошибочно засчитали промах на оба броска, хотя один из них был успешным. Несмотря на большое преимущество в счёте, НБА решила внести изменения в итоговый результат.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
104 : 140
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 22, Грант - 16, Саймонс - 15, Авдия - 15, Камара - 11, Эйтон - 10, Рупер - 6, Бэнтон - 3, Рит - 3, Clingan - 2, Мюррэй - 1, Тибулл, Шарп, Уокер, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 22, Уиггинс - 20, Карри - 17, Муди - 15, Джексон-Дэвис - 14, Мелтон - 11, Куминга - 10, Пэйтон II - 8, Грин - 8, Уотерс III - 8, Сантос - 3, Андерсон - 2, Луни - 2, Подзиемски

Признание ошибок — не новшество для НБА. Особенно в напряжённых матчах, где решения арбитров могут повлиять на исход игры. Однако официальное исправление счёта — тот самый редкий случай, особенно когда итоговый результат не вызывает споров. Обычно НБА публикует «отчёты по последним двум минутам» в остросюжетных встречах, анализируя ошибки судей. На этот раз лига пошла дальше, вмешавшись в сам результат, хотя влияние ошибки на исход матча было минимальным.

Де'Энтони Мелтон совершает попытку с игры

Де'Энтони Мелтон совершает попытку с игры

Фото: Alika Jenner/Getty Images

Подобная помарка могла бы стать поводом для пересмотра матча, если бы «Голден Стэйт» проиграл с минимальным отрывом, что дало бы команде право требовать переигровки определённого отрезка встречи. В других матчах это могло бы вызвать волну протестов, так как ошибки в официальном подсчёте очков рассматриваются не как обычные решения арбитров, а как «неправильное применение правил», что делает ситуацию открытой для оспаривания.

Конечно, в этом случае никакой драмы не произошло. «Уорриорз» одержали уверенную победу, где ключевую роль сыграл Бадди Хилд с 22 очками, а Стефен Карри был близок к трипл-даблу, набрав 17 очков, 10 передач и девять подборов. Ошибка в подсчёте оказалась лишь курьёзом, не повлиявшим на исход встречи. Сегодня же команда Стива Керра одержала вторую победу в текущем сезоне — над «Ютой Джаз» — 127:86. Следующую игру калифорнийцы проведут в ночь на 28 октября с «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Новости. Баскетбол
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