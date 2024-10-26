До истории — один шаг! За счёт чего «Локо» может победить чемпионский ЦСКА в Единой лиге?

Каждая команда в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ должна сыграть 44 матча. «Локомотив-Кубань» провёл практически четверть сезона – девять игр. Не просто провёл, а выиграл все встречи на данный момент! Краснодарский клуб уже встречался с «Зенитом», УНИКСом, «Уралмашем» и «Пари Нижний Новгород» – очень сильными командами, но теперь на пути будет стоять чемпионский ЦСКА. Что любителей баскетбола будет ждать в этом ярком противостоянии лидеров Единой лиги? И главный вопрос – кто победит?

Армейцы перед стартом нового сезона полностью сохранили чемпионский костяк – Мело Тримбла, Каспера Уэйра, Амата М’Бая, Ливио Жан-Шарля, Тони Джекири, Антона Астапковича, Ивана Ухова, Никиту Курбанова и Антона Семёнова, добавив к ним звезду прошедших Олимпийских игр в Париже Алексу Аврамовича, который выступал за сербский «Партизан» в Адриатической лиге и Евролиге. ЦСКА проиграл лишь один матч в регулярке-2024/2025, уступив «Нижнему Новгороду» на выезде. Подопечные Сергея Козина великолепно провели всю игру от начала и до конца, а победный трёхочковый бросок от Обри Доукинса – загляденье!

Именно встреча с «Пари НН» показала проблемные зоны ЦСКА. Прежде всего в игре с командой Андреаса Пистиолиса необходимо от начала и до конца плотно защищаться. Несмотря ни на что, отдавать все силы, перекрывать линии паса, а главное – биться за каждый подбор. «Нижний» в победной игре собрал 43 подбора, 21 из которых оказался в атаке. Нельзя забывать и о том, что команда Козина остановила Аврамовича. Сербский защитник провёл всего две игры в чемпионате менее чем с 10 очками за матч. Это случилось во встрече с «Астаной» (шесть очков), где умения Алексы особо не понадобились в связи с тем, что ЦСКА и без выдающейся игры одного из лидеров победил со счётом 91:48. А второй матч – с «Пари НН».

Каспер Уэйр и Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Получается, необходимо максимально плотно держать Аврамовича – и будет тебе счастье? И да, и нет, потому что в ЦСКА есть ещё другие игроки, достойные внимания. Набрал оптимальную форму Каспер Уэйр, Мело Тримбл уже всем доказал, что по праву является чуть ли не лучшим игроком всей Единой лиги, а передняя линия из М’Бая и Жан-Шарля всегда делает своё дело на высочайшем уровне.

«Локомотив-Кубань» – лидер Единой лиги. Команда просто феноменально стартовала в новом сезоне – девять побед подряд – повторение лучшего старта в истории краснодарского клуба, а новый главный тренер Андрей Ведищев обновил рекорд побед для российских тренеров-дебютантов. Ранее Владимиру Родионову принадлежало достижение с семью победами кряду. Сейчас же Ведищев со своим тренерским штабом мчится к 10 победам Айнарса Багатскиса, который достиг этой вехи с «Нижним Новгородом».

Андрей Ведищев и Кирилл Елатонцев Фото: Единая лига ВТБ

Как уже не раз говорилось, «Локо» сильно изменился, по сравнению с прошлым сезоном. Речь не только о новом тренере, но и о практически полной смене легионерского состава. Команда со всем справилась и предстала перед нами в великолепной боевой готовности, хотя на Суперкубке выглядела не лучшим образом. Антониус Кливленд – один из топовых двусторонних игроков Единой лиги, делающий разницу на паркете любыми способами. Андрей Мартюк стал чуть ли не главным лидером команды, получая бо́льшую часть игрового времени в роли центрового. Патрик Миллер засиял новыми красками и в некоторых матчах практически в одиночку приносил «Локо» победы.

У кубанцев появилась глубина состава, второй юнит не выпадает из игры на паркете, как бывало моментами раньше. Большая ставка делается на наших российских игроков, которые прогрессируют семимильными шагами. Основа игры при Ведищеве – максимальная самоотдача, качественные взаимодействия между игроками, большое количество пик-н-роллов и быстрый переход из фазы защиты в атаку. Это именно то, что может помочь в игре с такой командой, как ЦСКА. К тому же у «Локо» есть игроки, способные навязать борьбу за подбор армейцам.

Андреас Пистиолис Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» не может одолеть армейцев три матча подряд, а последняя победа значится 13 января 2024 года. Тем не менее у краснодарской команды раньше отлично получалось не просто навязывать борьбу одному из лидеров Единой лиги, а обыгрывать их – до трёх побед ЦСКА у кубанцев было четыре кряду выигрыша. Удастся ли «Локо» заново вступить на нужную дорожку и прервать череду неудач во встречах с армейцами?

Звёзды ЦСКА на бумаге выглядят лучше за счёт того, что уже показали себя в нашей всеми любимой лиге, но это ещё предстоит доказать в игре с «Локо», где лидеры с каждым новым матчем доказывают, что ничуть не хуже армейцев, а порой даже в чём-то и лучше. Противостояние обещает быть невероятно ярким. Повторит ли Ведищев рекорд тренеров-новичков или же останется в шаге от легендарного достижения в истории Единой лиги? Завтра, 27 октября, в 13:00 мск необходимо отложить все дела и обязательно следить за матчем ЦСКА – «Локомотив-Кубань».